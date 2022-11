Kylian Mbappe est le golden boy de la France et l’une des stars de la Coupe du monde 2022 – mais selon les mots du légendaire groupe gaulois Daft Punk… il est “humain après tout”.

Certes, ce n’était pas tout à fait la gardienne que Jonathan Pearce et Danny Murphy ont peut-être fait croire. Pourtant, lorsque vous amenez Mbappe à une telle proximité de votre objectif, cela ne se terminera généralement que dans un sens.

Les Socceroos s’en sont sortis sans encombre – et peuvent s’estimer extrêmement chanceux. La France a dominé au fur et à mesure de la mi-temps et avec le jeu de Mbappe autant que d’entrer dans la zone lui-même, cela ressemblait à un banquier après le travail fabuleux d’Ousmane Dembele pour envoyer le ballon dans la zone de danger.

Kylian Mbappé est humain : confirmé (Crédit image : Getty Images)

La France a également perdu un but lorsque Craig Goodwin, qui n’a été sélectionné que 10 fois par les Socceroos, n’a pas perdu de temps pour capitaliser sur les problèmes de blessures des titulaires pour marquer un superbe premier but.

Plus de malheur a suivi pour l’entraîneur-chef Didier Deschamps, alors que Lucas Hernandez a frappé le pont malgré l’absence de connexion avec un adversaire, semblant s’être tordu le genou.

La star du Bayern Munich, Hernandez, a été remplacée par son frère Theo, qui joue pour l’AC Milan, lors d’un changement précoce. La blessure sera un coup dur pour Deschamps, qui manque déjà un certain nombre de stars clés.

Le duo de milieu de terrain du triomphe de 2018, N’Golo Kante et Paul Pogba ont été exclus de l’édition 2022 pour cause de blessure. L’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku a ensuite dû se retirer de l’équipe après que la France eut nommé sa liste de 26 joueurs. Le détenteur du Ballon d’Or Karim Benzema est également absent pour l’intégralité de la Coupe du monde.

La France a égalisé grâce à Adrian Rabiot qui a atteint un corner avant tout le monde avant qu’Olivier Giroud n’inscrive son 50e but sous le maillot de la France. L’attaquant de l’AC Milan n’est plus qu’à un but de Thierry Henry, qui détient le record de buts de tous les temps.

Les Bleus menaient 2-1 à la pause.