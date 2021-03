Pandémie ou pas, les vacances de printemps sont là.

Les plages et les bars de Floride voient déjà les premières foules d’étudiants en pause, les plages et les bars bondés – et les experts en santé publique inquiétants du pays qui voient les semaines de fête comme un potentiel pour un autre pic de cas de coronavirus.

La principale préoccupation, selon les experts, est que la fête se déroule à un moment crucial de la lutte contre le coronavirus: de plus en plus de vaccins sont administrés chaque jour, mais de plus en plus de cas de variantes – qui sont hautement transmissibles – sont signalés. Pour aggraver les choses, disent-ils, les étudiants profiteront de leur pause à mesure que de plus en plus d’États assoupliront les restrictions qu’ils avaient en place, telles que les mandats de masque.

«Je savais que les briseurs de printemps se présenteraient», a déclaré Lauren Tedeschi, 53 ans, qui visitait Fort Lauderdale avec sa nièce. « Regarde juste la plage. Ils sont en pleine force. Et c’est le début des vacances de printemps. Ça ne fera que devenir plus fou. »

Parcs à thème réservés, plages bondées et aucun mandat de masque

Certaines universités à travers le pays ont annulé les vacances de printemps pour décourager les étudiantes universitaires de propager le coronavirus. Une école, l’Université de Californie à Davis, offre aux étudiants 75 $ à utiliser pour des «séjours» afin de les encourager à éviter les voyages non essentiels pendant les vacances de printemps.

Mais cela n’a pas cessé de voyager pour le passe-temps populaire de l’université, qui dure généralement jusqu’en avril.

«J’étais ici il y a deux ans et je suis revenu pour voir à quoi ça ressemble maintenant avec COVID», a déclaré Jack Gumeinny, 21 ans, qui s’est envolé pour la Floride pour profiter de la célèbre bande de Fort Lauderdale depuis le Michigan glacial. «La Floride n’a pas sauté un battement.»

Gumeinny, un junior de l’Université de Davenport, a haussé les épaules face au manque de distanciation sociale.

«Nous ne faisons pas partie du groupe à risque», a-t-il déclaré.

Certaines compagnies aériennes ont proposé des tarifs réduits et des hôtels ont proposé des offres. Et déjà, les aéroports en voient les bénéfices.

Parker McClellan, directeur exécutif de l’aéroport international Northwest Florida Beaches (ECP), a déclaré que l’installation, qui est une plaque tournante du transport près de la célèbre plage de Panama City Beach, a plus de vols programmés ce mois-ci qu’en juillet 2019 – un mois qu’il a décrit comme étant le pic de la haute saison.

«Je pense qu’une fois que les gens ont réalisé ce qu’était Panama City Beach pendant la pandémie de l’année dernière, ils ont réalisé que c’était un endroit où ils voulaient revenir», a déclaré le maire Mark Sheldon. pandémie, et je pense que nous allons voir des chiffres encore plus importants cette année alors que les gens… se rendent compte que nous sommes un joyau du Panhandle. «

De nombreux États et entreprises comptent sur le flot de visiteurs chaque année, en particulier après la fermeture des économies et de nombreuses entreprises l’an dernier à travers le pays. Le tourisme est l’industrie n ° 1 du Sunshine State, générant plus de 91 milliards de dollars en 2018.

Mais à Miami Beach, Maire Dan Gelber prenait une approche différente, déterminée à éviter une nouvelle explosion de cas de virus dans sa ville. Gelber a lancé un avertissement sévère pour les fêtards de la semaine de relâche: « Ne soyez pas stupide. Ne venez pas ici si vous pensez que c’est un environnement où tout va bien. Nous vous arrêterons et cela vous gâchera votre temps ici. »

Et ce ne sont pas seulement les plages: les parcs à thème Disney à Orlando ont été réservés cette semaine.

Pour les experts, l’idée d’étudiants se rassemblant dans des bars et de boire, en particulier dans un endroit comme la Floride – qui n’a jamais adopté de mandat de masque – est un scénario de cauchemar.

«Les barres sont particulièrement dangereuses», a déclaré Catherine Troisi, PhD, épidémiologiste des maladies infectieuses à la UTHealth School of Public Health à Houston. «Parce que non seulement ils ont tendance à être surpeuplés, mais vous savez, souvent, ils sont bruyants, et il faut donc crier et cela augmente la propagation du virus. Vous vomissez le virus. «

Ceux des autres États, y compris les points chauds des vacances de printemps au Texas et en Californie, surveillent de près le taux de participation en Floride.

‘C’est très frustrant’

Michael Daignault, urgentologue à Los Angeles, redoute désormais ces périodes de l’année réputées pour se retrouver entre amis ou en famille. Le bonheur qui entoure généralement Noël ou Thanksgiving a plutôt été remplacé par la peur d’un pic chez les patients – et par plus de décès et d’hospitalisations.

« L’année dernière a été tellement traumatisante », a-t-il déclaré, notant que, parmi les vagues potentielles causées par les vacances, les vacances de printemps sont l’événement « qui me fait probablement le plus peur simplement parce que je veux dire que je vois déjà les images qui sortent. de Floride. Je veux dire, il n’y a pas de masque à voir.

Daignault, qui travaille également en tant que conseiller médical en chef pour Reliant Health Services, a déclaré qu’il se sentait frustré car lui et d’autres travailleurs de la santé ont à peine eu le temps de respirer ou de «célébrer les petits succès» que le pays a constatés avec la baisse des cas et l’augmentation des vaccinations. .

«Je ne peux tout simplement pas croire que moins d’un mois après la fin de la vague hivernale, que nous ayons potentiellement affaire à une autre», a-t-il déclaré. «Je ne sais pas ce qu’il faudra pour que les gens apprennent leur leçon. C’est très frustrant.

Daignault, comme d’autres travailleurs de la santé, surveille le flot de voyageurs et espère qu’un autre pic ne se produira pas – ce qui ne sera probablement pas clair avant des semaines après la pause, lorsque les étudiants rentreront chez eux et potentiellement propager le virus à leurs proches et autres.

L’année dernière, les vacances de printemps sont arrivées vers le début de la pandémie avant que certains États, dont la Floride, n’aient ordonné aux gens de rester à la maison pour contenir le virus. Après que des images alarmantes se sont répandues sur les réseaux sociaux d’étudiants en Floride buvant, dansant et se rapprochant sans masque, les vacances de printemps sont devenues l’une des premières grandes victimes de la pandémie lorsque les États-Unis ont entamé des verrous stricts.

Alors que les jeunes sont moins susceptibles de subir le pire de la maladie, ils peuvent être infectés et transmettre le COVID-19 à d’autres. L’année dernière, certains fêtards se sont moqués de la transmission du virus, se décrivant comme invincibles à la maladie lorsqu’ils ont afflué en Floride pour leur retraite de printemps.

« Si j’obtiens corona, j’obtiens corona. En fin de compte, je ne vais pas laisser cela m’empêcher de faire la fête », a déclaré Brady Sluder dans une interview télévisée à Miami qui a acquis une notoriété généralisée. « Nous sommes juste ici en train de passer un bon moment. Quoi qu’il arrive, cela arrive. » Il s’est excusé plus tard.

Les choses ont changé cette année.

Plus de 135 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 105,7 millions ont été administrées, selon le CDC. À ce stade de l’année dernière, un vaccin n’avait même pas été créé.

Le nombre d’infections a continué de ralentir, ce que les experts disent que cela pourrait être dû à une combinaison de stratégies d’atténuation réussies, moins de tests et plus de vaccinations. À ce stade de l’année dernière, toute l’étendue du virus n’était pas claire et les cas commençaient à augmenter de manière significative. Les États-Unis comptent désormais plus de 29,4 millions de cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie et plus de 534000 personnes sont décédées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Mais le ralentissement des cas et l’augmentation des vaccins se mêlent également à de nouvelles inquiétudes: de nouvelles variantes se sont répandues aux États-Unis, des versions mutées du virus plus transmissibles. Les vaccins pourraient être moins efficaces contre les variantes.

«C’est pourquoi c’est une course entre les personnes vaccinées et les variantes», a déclaré Troisi. «Au fur et à mesure que le nombre de cas augmentera, il y aura de plus en plus de chances que des variantes se propagent et que de nouvelles apparaissent.»

En plus de cela, certains États à travers le pays, dont beaucoup ont vu les cas chuter, ont annoncé un relâchement des efforts de prévention visant à rouvrir leurs économies. Pour certains États, y compris le Texas, cela a inclus des mandats de masques rétractables mis en place pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le mélange intervient à un moment crucial dans la lutte du pays contre le COVID-19.

«Nous devons juste être sur nos gardes pendant quelques mois de plus», a déclaré David Lake, vice-chancelier pour les affaires de santé et médecin-chef à l’Université du Texas System. «Je pense que les choses vont se calmer, espérons-le, relativement bientôt. Et comme nous commençons l’année prochaine, ce sera beaucoup plus à quoi ressemblera 2019 par rapport à 2020. »

