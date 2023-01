“Cela ne fait aucun doute”: Scholz veut que les États-Unis et l’Allemagne envoient des chars ensemble, déclare un membre du Congrès américain

L’Ukraine demande de toute urgence des chars pour combattre la Russie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays n’enverrait des chars qu’en collaboration avec les États-Unis.

Un responsable du Pentagone a déclaré que les chars américains nécessitaient un entretien et une formation approfondie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré aux membres du Congrès américain à Davos que l’Allemagne fournirait des chars lourds à l’Ukraine si les États-Unis envoyaient également des chars, a déclaré jeudi à l’AFP un haut responsable américain.

Scholz est sous la pression croissante de ses alliés européens pour autoriser l’exportation du char Leopard de fabrication allemande, avant une réunion des alliés de l’Ukraine vendredi pour discuter de nouveaux approvisionnements en armes.

Après avoir rencontré Scholz mercredi au Forum économique mondial de Davos, le membre du Congrès américain Gregory Meeks, le démocrate de premier plan de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que le dirigeant allemand souhaitait que les deux pays travaillent en tandem.

“En gros, il faut que ce soit les États-Unis et l’Allemagne. Cela ne fait aucun doute”, a déclaré Meeks à l’AFP, interrogé sur la position de Scholz sur les chars lourds.

“Il était clair pour moi que les États-Unis et l’Allemagne avaient des dialogues et des conversations et qu’ils allaient s’enfermer et rester ensemble.”

Il ajouta:

Il y aura plus de conversations avec le président Biden.

Un haut responsable du Pentagone a déclaré mercredi que les États-Unis n’étaient pas actuellement prêts à fournir des chars Abrams avancés à l’Ukraine, citant des difficultés de maintenance et d’entraînement.

Interrogé mercredi sur la fourniture de Leopards, Scholz a répondu: “Nous ne faisons jamais quelque chose par nous-mêmes, mais avec d’autres, en particulier les États-Unis.”

LIRE | « Les Américains n’ont pas besoin de notre permission » : les États-Unis ont envoyé des munitions stockées par Israël en Ukraine – New York Times

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu’ils fourniraient respectivement des véhicules de combat blindés Bradley et Marder, et la France a également promis de fournir ses AMX-10 RC très mobiles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué jeudi les hésitations des alliés de l’Ukraine lorsqu’il s’est adressé à une réunion à Davos par liaison vidéo.

Meeks s’est dit favorable à l’envoi de Leopards et d’Abrams en Ukraine.

Le dirigeant russe Vladimir Poutine “doit être arrêté et cela devrait être le plus tôt possible”, a-t-il déclaré.

“Et si cela signifie que vous devez leur donner des chars Leopard et plus encore, alors qu’il en soit ainsi.”