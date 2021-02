«  Cela n’a rien à voir avec qui je suis  »: des notes de crédit plus faibles peuvent rendre l’assurance automobile beaucoup plus coûteuse pour les Américains noirs, latinos et autochtones

Pedro Montenegro a été déconcerté par la soumission d’assurance automobile qu’il a reçue lorsqu’il a déménagé à Washington, DC, en provenance de Californie.

Le seul billet qu’il ait jamais obtenu était pour un feu arrière cassé qu’il a réparé plus tard. Mais malgré un dossier de conduite presque impeccable, le Monténégro faisait face à une prime mensuelle de 300 $, bien plus que certains de ses amis qui, selon lui, conduisaient plus imprudemment.

Il a finalement réalisé que la cote élevée était probablement due à sa faible cote de crédit.

«C’est à la fois idiot et injuste», dit Monténégro, 29 ans, dont la cote de crédit se situait dans les 500 à cause des prêts étudiants et des dépenses irresponsables quand il était plus jeune. « Je ne pense certainement pas que quelque chose comme un pointage de crédit devrait prendre en compte du tout, ou autant, que votre dossier de conduite », dit-il, ajoutant que « le pointage de crédit ne dit qu’une petite partie de vous. »

Un mauvais crédit n’est pas comme une conduite risquée

Une faible cote de crédit peut augmenter de centaines de dollars ce que les conducteurs paient pour l’assurance automobile, selon les défenseurs des consommateurs. Pourtant, 66% des Américains ne savent pas que leurs antécédents de crédit sont un facteur lorsque la plupart des assureurs automobiles décident du montant à leur facturer, selon une étude de la compagnie d’assurance Root.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont un mauvais crédit qui n’ont rien à voir avec leur prise de risque au volant, et pourtant c’est l’une des caractéristiques dominantes de la tarification », déclare Douglas Heller, expert en assurance pour la Consumer Federation of Amérique. « Parce que les lois dans pratiquement tous les États exigent que les gens achètent ce produit, il y a une obligation spéciale de s’assurer que le prix est juste. »

Les primes peuvent avoir un impact financier, 35% des personnes interrogées affirmant qu’elles ne pouvaient pas payer les produits de base parce que leurs paiements étaient si élevés. Et la pratique des prix pose des difficultés particulières aux Afro-Américains, aux Latino-américains et aux Amérindiens, qui sont plus susceptibles d’avoir de mauvais antécédents de crédit, souvent en raison de biais et de défis systémiques, affirment les défenseurs des consommateurs.

«Nous avons un marché de l’assurance automobile qui est profondément discriminant dans ses résultats», déclare Heller. «Même si vous avez ce dossier de conduite parfait, vous allez payer des tarifs extrêmement élevés et cela signifie généralement que les Noirs, les Latino et les Amérindiens paient plus. »

Un coût obligatoire

Une assurance automobile est requise dans tous les États, à l’exception du New Hampshire et de la Virginie. Et les antécédents de crédit sont généralement l’un des facteurs que les assureurs automobiles examinent pour calculer combien un client paiera.

Selon le site de comparaison d’assurance Zebra, les conducteurs ayant les scores de crédit les plus bas paient en moyenne plus de 1 500 $ de plus par an que ceux qui ont les antécédents de crédit les plus solides. Seuls la Californie, Hawaï et le Massachusetts interdisent actuellement l’examen des cotes de crédit pour les polices automobiles.

Alors que les Américains de tous horizons peuvent voir leurs notes de crédit baisser en raison de paiements manqués ou de prêts en souffrance, les critères fondés sur le crédit peuvent pénaliser de manière disproportionnée les personnes de couleur, même si cette disparité n’est pas intentionnelle, selon certains experts.

Les Américains noirs et latino-américains ont en moyenne des scores de crédit inférieurs à ceux des Blancs, selon la Réserve fédérale, mais ces notations sont affectées par des circonstances qui reflètent souvent des inégalités sociales plus larges. Par exemple, les Américains noirs et latino-américains ont généralement des taux de chômage plus élevés que les Américains blancs et le manque de revenus peut entraîner des factures impayées.

«Il y a une longue histoire d’accès inégal aux services financiers qui a entravé le développement économique des communautés de couleur à travers le pays pendant des générations, et qui se joue de multiples façons, dont l’une est les scores basés sur les antécédents de crédit », dit Heller.

Une pratique vieille de plusieurs décennies

L’industrie de l’assurance automobile utilise les antécédents de crédit comme mesure pour aider à déterminer le risque d’un conducteur depuis le début des années 1990.

«C’est vraiment simplement un outil parmi d’autres outils utilisés pour prédire la possibilité d’une réclamation future » ainsi que le coût potentiel, déclare David Snyder, vice-président de l’American Property Casualty Insurance Association. L’expérience de conduite antérieure et l’âge font partie des autres facteurs qui sont considérés.

Les assureurs ne tiennent pas compte de la race lorsqu’ils prennent leurs décisions, dit Snyder. Et 25 États ont une législation, soutenue par la Conférence nationale des législateurs de l’assurance, qui permet à un client de faire réviser sa cote de crédit s’il fait face à une crise comme une maladie grave, un divorce ou un licenciement pendant le COVID-19 pandémie.

Snyder dit que les consommateurs devraient absolument poser des questions lors de l’achat d’une politique.

«Nous encourageons les gens à savoir quels facteurs sont utilisés pour prédire leur probabilité de risque futur», dit-il.

Mais Alex Timm, PDG et fondateur de Root, dit que les conducteurs le font rarement.

«La plupart des gens n’ont aucune idée pourquoi ils paient ce qu’ils paient», dit-il, ajoutant que les antécédents de crédit n’ont «rien à voir avec votre dossier de conduite … C’est une pratique désuète qui est restée trop longtemps et est injuste et nuit aux communautés. »

Heller de la Consumer Federation of America pense que c’est aussi une question de dollars et de centimes. Les conducteurs ayant des scores de crédit plus élevés ont tendance à être plus aisés, ce qui augmente la probabilité qu’ils achètent plus de produits, tels que la couverture habitation, l’assurance-vie et les polices pour plusieurs voitures.

«Les compagnies d’assurance utilisent les cotes de crédit pour marquer les clients qu’elles veulent vraiment», dit Heller, et pour «leur offrir la meilleure offre».

Assurance ou nourriture?

Andrew Kolb dit que son pointage de crédit a déjà chuté à 412 en raison d’une «série de mauvaises décisions» qu’il a prises lorsqu’il a commencé à obtenir ses premières cartes de crédit.

Ces antécédents de crédit ont hanté Kolb, 34 ans, qui conduit pour un service de voiture privée. Cela a conduit un propriétaire à exiger de Kolb et de sa femme qu’ils versent un double dépôt sur leur maison, et une compagnie d’assurance a déclaré à Kolb catégoriquement que son mauvais crédit était la raison de sa prime d’assurance automobile élevée.

«Ils disent que vous ne pouvez pas faire cela parce que votre crédit est terrible, vous ne pouvez pas faire cela», dit Kolb, qui vit avec sa femme et ses trois enfants à Evans, dans le Colorado. «Cela n’a rien à voir avec qui je suis, ni comment j’accomplis mon travail, ni comment je conduis. »

Kolb paie maintenant une prime d’environ 100 dollars par mois, que sa famille est en mesure de payer même s’il n’a pas travaillé depuis mars et que sa femme soutient la famille en occupant deux emplois. Mais dans le passé, quand il a payé au moins deux fois ce montant pour les polices précédentes, «j’ai abandonné l’assurance automobile plusieurs fois», a-t-il déclaré. «Entre payer pour la maison ou… garder le chauffage, je vais payer ça avant de payer mon assurance si la prime est très élevée. »

Kolb dit que vieillir et s’occuper d’une famille l’a rendu plus responsable, mais il a même travaillé avec une agence pour améliorer son score. Pourtant, une fois que votre crédit «est détruit», dit-il, «il faut des années pour se rétablir».

De nouveaux outils peuvent créer plus d’équité

Pour fixer les primes, Root Insurance utilise la technologie des smartphones pour surveiller le freinage, la vitesse à laquelle un conducteur effectue un virage et d’autres comportements pour aider à déterminer qui conduit en toute sécurité et qui ne le fait pas.

«Vous pouvez mesurer la façon dont les gens conduisent grâce aux téléphones portables», déclare Timm.

La société, qui affirme utiliser les antécédents de crédit dans une mesure très limitée, prévoit d’éliminer complètement son utilisation d’ici 2025.

« Nous avons examiné les cotes de crédit et son impact particulier sur les personnes qui ont le plus besoin d’une assurance et qui sont les moins en mesure de se le permettre », a déclaré Timm, ajoutant que les difficultés économiques qui se sont produites pendant la pandémie ont « montré que c’est un très urgent. »

Le bilan économique va au-delà des personnes qui paient des primes plus élevées chaque mois, dit Heller.

«Lorsque nous érigeons des barrières à l’assurance sur la base de … défis financiers personnels qui eux-mêmes sont enracinés dans des problèmes sociaux plus importants, nous ne rendons pas seulement la vie difficile aux personnes ayant de faibles scores de crédit», déclare Heller. plus petit … nous devons (tous) prendre l’onglet. »

Parmi ceux qui ont répondu à l’enquête Root, 82% pensent que les antécédents de conduite devraient être le principal facteur utilisé pour déterminer les primes, tandis que seulement 6% pensent qu’une cote de crédit devrait être la clé.

Actuellement, le Maryland, le New Jersey, l’Oregon et Washington envisagent une législation qui interdirait la prise en compte des antécédents de crédit lors du calcul des coûts d’assurance,

Heller dit que ces projets de loi pourraient représenter un autre changement motivé par l’accent accru sur les inégalités sociales à la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations massives qui ont balayé le pays l’année dernière.

« Les décideurs politiques et les régulateurs et même, dans une certaine mesure, les entreprises ont essayé d’examiner les pratiques dans divers secteurs de l’économie pour voir où se cachait le biais systémique », dit-il. « La notation du crédit est juste là-haut », dit-il. ajoutant: « s’en débarrasser serait une énorme amélioration pour les consommateurs. »

Suivez Charisse Jones sur Twitter @charissejones