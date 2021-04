L’international américain Christian Pulisic a déclaré que « la saison n’avait pas été facile » à Chelsea en raison de problèmes de blessures.

L’attaquant a marqué un doublé lors de la victoire catégorique de Chelsea 4-1 au Crystal Palace samedi, marquant lors de matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis juin.

Pulisic a raté un certain nombre de matches cette saison avec des problèmes de tendons ischio-jambiers, mais s’est dit prêt à surmonter ses problèmes et à terminer la saison en beauté.

« Personnellement, je me sens très bien », a-t-il déclaré au site web du club. « Je suis heureux de jouer et d’aider l’équipe de toutes les manières possibles. C’était agréable d’être sur la feuille de match et je me sens très fort en ce moment.

«Je fais de mon mieux pour prendre soin de moi. Je dois prendre soin de mon corps et être fort et en bonne santé pendant tous les matchs.

«Ce n’a pas été une saison facile, il y a eu beaucoup d’entrées et de sorties et de blessures, mais je me sens en bonne santé et fort en ce moment.

Chelsea affrontera Porto lors du match retour de la Ligue des champions avec un avantage de 2-0 mardi, avant de rencontrer Manchester City en demi-finale de la FA Cup samedi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant la rencontre européenne, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il pensait que le club pouvait réussir cette saison.

« Si nous voulons terminer la saison avec un trophée, alors nous ferions mieux de gagner les deux matches ou ce sera un peu difficile », a-t-il déclaré. «Le plus important est de fous complètement sur ce que nous faisons, oubliez que nous avons déjà un résultat, ce que nous avons fait contre Palace, c’est du passé.

« Dans les sports de haut niveau, il n’y a rien de plus inintéressant que le passé, le prochain match est le plus important. Nous pouvons être confiants, nous avons une équipe solide. Nous sommes toujours une équipe difficile à affronter. N’ayez peur de rien. .

« J’ai été très clair car il n’y a rien à cacher, Chelsea est un club qui a une structure, une culture, pour gagner des matchs consécutifs. Je suis ici pour gagner des titres, pour gagner des matchs. »