Cela n’a pas été facile, mais Syracuse remporte son premier match de saison contre le New Hampshire (coups rapides de Donna Ditota)

Syracuse, New York — L’ère Adrian Autry a officiellement commencé lundi soir au JMA Wireless Dome.

Oui, il y a eu de nombreux préludes, mais celui-ci a été le véritable début.

Syracuse affrontait le New Hampshire et son nouvel entraîneur, Nathan Davis.

Syracuse menait 44-32 à la mi-temps. Score final : Syracuse 83, UNH 72.

Cela s’est avéré être un match assez difficile pour les Orange.

Voici ce qui s’est passé :

Syracuse a pris une avance de 32-9.

Oui, c’était 32-9.

Les hommes d’Orange faisaient pression sur le ballon, créaient des revirements, sprintaient en transition et démoralisaient fondamentalement les Wildcats en visite.

Il y a un jeu qui incarne la façon dont SU veut jouer cette année : Judah Mintz a bousculé le ballon, l’a récupéré et l’a renvoyé sur le terrain. Lui et Quadir Copeland ont échangé des passes avant que Copeland ne plonge en transition.

À ce moment-là, SU menait 21-6. À un moment donné, SU menait les points de transition 9-0.

Ensuite, l’Orange s’est refroidie.

Et UNH a mieux pris soin du ballon.

SU a essayé quelques défenses différentes pendant cette période, car pourquoi ne pas expérimenter ? Ils sont allés en zone avec Naheem McLeod de 7 pieds 4 pouces au milieu. Et Ahmad Robinson a rapidement lancé un 3 depuis le haut du cercle.

Puis ils ont essayé d’appuyer – le rythme avait ralenti jusqu’à devenir rampant. Mais UNH a également marqué un triple sur cette défense.

Les Wildcats ont dominé SU, 23-12, avant l’entracte.

L’attaquant de l’UNH Clarence Daniels, qui est tout à fait assez bon pour jouer dans l’ACC, a marqué 15 points en première mi-temps pour les Wildcats. C’est un attaquant polyvalent et mince de 6 pieds 6 pouces qui peut faire des 3, les conduire et finir ou vous battre dans le milieu de gamme. SU a essayé un tas de défenseurs différents sur lui, mais mec, il était bon.

Il a terminé avec 21 points avant de commettre une faute à environ 7 minutes de la fin.

Je déteste continuer à parler de tir à 3 points. Mais nous sommes en 2023. Les bonnes équipes de basket-ball universitaire réussissent des tirs à 3 points.

L’Orange était 1 sur 9 sur la ligne des 3 points en première mi-temps, le seul à faire sensation dès le début de Chris Bell.

La stratégie, semble-t-il, sera de conduire le ballon et d’atteindre la ligne des lancers francs.

SU était 11 sur 14 sur la ligne en première mi-temps ; UNH était de 4 sur 6. La majorité des lancers francs d’Orange proviennent de ses gardes partants – JJ Starling et Judah Mintz.

Mais Syracuse a besoin de quelqu’un pour faire des 3. Au début de la seconde période, Bell a obtenu deux regards très nets à cette distance. Et je les ai ratés tous les deux.

Les gardes partants de SU étaient 1 sur 8 à cette distance. L’Orange, dans son ensemble, était 5 sur 21 sur la ligne des 3 points.

SU a dominé UNH sur la ligne 22-14. Mintz a terminé avec 20 points, dont neuf sur la ligne des lancers francs.

Les dangers de la défense de l’homme de jeu :

Mintz a commis sa troisième faute avec 2:10 à jouer en première mi-temps. Il a ensuite commis sa quatrième faute avec 17:07 à jouer.

Il a été escorté jusqu’au banc pour Kyle Cuffe et a passé beaucoup de temps à regarder à partir de là.

SU, qui avait alors besoin d’un peu d’offensive, a marqué quelques points sur quelques séquences : Copeland a saisi un rebond, a poussé dans la transition et a nourri Cuffe, qui a réalisé un aile 3. Et puis Copeland a conduit, a été victime d’une faute et a effectué deux lancers francs. .

Autre jeu crucial en seconde période : Starling nourrit Justin Taylor en haut du demi-terrain. Taylor a lancé un 3, a été victime d’une faute et a vidé le lancer franc. SU menait 60-48.

Copeland était essentiellement le meneur de jeu avec Mintz sur le banc. Et alors qu’il était très doué sur le verre, il l’a retourné quatre fois lundi soir. (Je dis ça, mais il est aussi très disposé à passer le ballon.)

Mintz est revenu au match avec 9 :25 à jouer. Et SU a joué en zone.

Copeland, pour mémoire, a récolté 13 rebonds (!!) dans ce match. L’Orange, en équipe, a dépassé l’UNH, 47-41.

Justin Taylor était meilleur que solide pour Syracuse lundi soir.

Il a réussi deux tirs cruciaux à 3 points lors d’une soirée où pratiquement personne d’autre ne pouvait les réaliser.

Il s’est battu sur la vitre. Il s’est battu pour les balles perdues. Il a conduit le ballon et a commis la cinquième faute disqualifiante sur Daniels avec 7 :05 à jouer. Il a effectué un retournement sur la ligne des lancers francs.

Il a été jusqu’à présent le meilleur et le plus efficace tireur à 3 points de l’équipe.

Et les équipes vont devoir le garder sur le périmètre. Il constitue une menace légitime.

Il a marqué 14 points, six rebonds et trois passes décisives. Deux de ses quatre revirements sont survenus lorsqu’il a tenté de nourrir McLeod au poste, donc A pour l’effort là-bas, au moins.

Remarques: Oh, ces coins 3. SU, dans une zone en seconde période pour protéger Mintz, a commis une faute sur le tireur de corner, qui a fait le 3, mais a raté le lancer franc. Maliq Brown a dû sprinter vers le coin pour tenter de protéger ce tir. … Autry a annulé sa première absence en tant qu’entraîneur-chef avec 15:24 à jouer. À ce moment-là, Jaxson Baker venait de marquer un 3 pour ramener les Wildcats à 51-43. … Syracuse portait des uniformes scriptés ou des uniformes avec l’inscription cursive « Syracuse » épelée. Tout comme quand Autry était joueur ici. J’avais parlé avec le responsable de l’équipement de basket-ball de SU, Dan Shworles, après le dernier match hors-concours, de la possibilité d’avoir des scripts unis cette année. Les femmes, BTW, portent des maillots à domicile et sur route. Les hommes en ont. Shworles a déclaré de manière générale qu’ils les avaient portés dans le passé lorsqu’ils jouaient contre un ancien adversaire du Big East. Il n’a pas exclu l’idée que SU puisse les éliminer cette saison. … Sans Benny Williams, les partants de Syracuse étaient les mêmes que lors du précédent match hors-concours d’Orange : Naheem McLeod, Chris Bell, Justin Taylor, Judah Mintz, JJ Starling.

