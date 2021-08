McGregor a provoqué le dégoût de la communauté MMA lorsqu’il a récemment craché une série de tweets insultants dirigés contre ses rivaux octogonaux, dont un qui semblait viser Khabib et son père Abdulmanap, décédé des complications d’une infection à Covid l’année dernière.

« Covid est bon et le père est mauvais ? » a écrit McGregor, dans ce que les fans ont interprété comme une réponse au message de Khabib à la suite de la défaite du Dubliner contre Dustin Poirier à l’UFC 264, lorsque le Russe avait tweeté : « Le bien bat toujours le mal. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Lors d’une apparition dans l’émission Hotboxin ‘de Mike Tyson, l’ancien roi des poids légers de l’UFC, Khabib, a répondu à la barbe sous la ceinture de McGregor.

« Comme, quand il parle de ça, seul le mal peut parler de votre père, femme, enfants, religion, » Nurmagomedov a déclaré à Tyson et co-animateur Henry Cejudo.

« Si vous êtes un humain normal, vous n’allez jamais parler de ce genre de choses. Pour moi, c’est comme, je pense qu’il a posté ce tweet (quand il a) trop bu ou fait quelque chose.

« Et le lendemain, il supprime toujours ces tweets. Quand il devient [back to] la vie normale, il est comme, ‘Oh, regarde ce que j’ai fait.’ Puis il supprime. C’est à mon avis ce qu’il fait tout le temps.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Après que Tyson a suggéré « tout va » dans le jeu de combat, Khabib a répondu : «Je suis d’accord – si vous voulez promouvoir le combat.

« Mais quand quelqu’un n’est pas avec nous, il n’est même pas vivant, cela montre ce que vous avez à l’intérieur. Cela montre à quel point vous êtes sale.

« Quand vous êtes l’un des meilleurs au monde et que vous venez frapper quelqu’un qui a environ 70 ans, comme un vieil homme, cela montre votre cœur.

« Cela montre qui vous êtes à l’intérieur, à quel point vous êtes sale. Quand tu as des parents et que tu as des enfants, comment peux-tu te montrer comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne lui disent pas : ‘Hé, qu’est-ce qui se passe ?’ »

La star invaincue du Daghestan – qui a étouffé McGregor lors de son match de rancune en octobre 2018 avant de se lancer contre des membres de l’équipe de l’Irlandais dans la foule – a déclaré que The Notorious n’avait pas assez de monde autour de lui pour le garder au sol.

« Quand vous devenez riche, lorsque vous devenez célèbre, certaines personnes perdent de vraies personnes autour d’elles » dit Khabib.

« Ils les perdent. Parce que les vraies personnes qui vous aiment, elles vont vous dire la vérité. Mais de fausses personnes ? Ils disent toujours : ‘Tu es bon’… Ils ne te disent jamais rien parce qu’ils ne veulent pas te contrarier parce qu’ils savent qu’ils vont perdre cette zone de confort.

« Les vraies personnes, elles ne se soucient pas de ça. Ils étaient avec vous avant que vous ne deveniez célèbre et riche. Ils ne se soucient pas de votre argent.

« Ils t’aiment tout simplement. Je pense qu’il perd beaucoup de gens autour de lui. Je ne pense pas qu’il ait des gens qui étaient avec lui avant quand il est devenu champion. Tout le monde a besoin de quelqu’un qui vous rappelle : « C’est bien, c’est mal. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Khabib s’est retiré de l’octogone invaincu après avoir défendu son titre contre Justin Gaethje en octobre dernier et s’est depuis lancé dans une carrière d’entraîneur, aidant l’actuel concurrent léger de l’UFC Islam Makhachev ainsi que les membres de la famille Umar et Usman Nurmagomedov – qui participent à l’UFC et Bellator respectivement.

McGregor, quant à lui, soigne la jambe cassée qui a mis fin à son combat contre Dustin Poirier le mois dernier, laissant l’ancien champion des deux poids avec une fiche de 1-3 lors de ses dernières visites dans l’octogone.

Mais l’Irlandais est resté provocant même s’il fait face à une longue convalescence, publiant sur Instagram plus tôt cette semaine : « Demandez-moi dans les commentaires si je donne un rat sur un rat. »