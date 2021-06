La majeure très attendue, qui a un premier prix d’environ 2,25 millions de dollars, débute vendredi à Torrey Pines à San Diego alors que les meilleurs golfeurs du monde visent la gloire à la poursuite du titre remporté par le géant DeChambeau l’année dernière.

L’Espagnol Rahm entrerait probablement dans la pièce maîtresse car le roi du championnat PGA nouvellement couronné n’avait pas été cruellement réduit à mi-parcours du tournoi par un diagnostic positif de Covid-19 après avoir établi une avance inattaquable.

« Bryson est mon choix », Spiranac a avoué à contrecœur sur The Range, faisant sa prédiction après s’être rendue au tournoi pour fournir des conseils et des analyses. « Cela me rend malade, comme si je pouvais vomir.

« Cela me fait mal de dire ceci: mon pur et simple sera Bryson DeChambeau. »

Avec sa propre carrière parmi l’élite derrière elle, Spiranac passe plus de temps à montrer des clichés et à dévoiler son décolleté pour le plus grand plaisir de ses millions de followers en ligne ces jours-ci.

Un étudiant dévoué du jeu, Spiranac croit que la puissance fréquemment discutée de DeChambeau, accumulée par les séances de gym qui ont fait de lui le joueur le plus frappant physiquement du circuit, fera de lui un champion.

« Vous l’avez entendu ici la première fois, » dit-elle aux amateurs de golf. « Bryson DeChambeau va gagner l’US Open à Torrey Pines parce qu’il favorise les bombardiers et Bryson est un bombardier.

« Vous devez frapper long et droit et il fait ces deux choses. Je pense que cela va donner un très gros avantage quand il entrera sur les greens avec un fer plus court. »

Spiranac aurait choisi Rahm, dont la troisième place au classement mondial est deux devant DeChambeau, sans son confinement forcé dans la préparation alors qu’il observait la quarantaine après son désespoir pour le championnat PGA.

« Je pense qu’il est en fait le joueur à battre cette semaine mais, après 10 jours d’isolement, il ne s’est pas entraîné », elle a expliqué.

« Je sais qu’ils ont probablement d’excellentes installations dans leurs maisons et une belle

écran d’entraînement… mais il est difficile de prendre congé et de gérer toute cette controverse.

« Je sais qu’il va participer à cet événement peut-être avec un peu de motivation supplémentaire. Cela pourrait fonctionner dans les deux sens.

« Cela pourrait en fait l’aider à gagner ce tournoi ou cela pourrait être une distraction. Je ne sais tout simplement pas et cette incertitude était la raison pour laquelle je suis allé avec Bryson.

« Mais je pense que si vous optez pour l’un ou l’autre, c’est interchangeable. Je pense qu’ils ont tous les deux un très bon coup cette semaine. »

Malgré sa fin choquante de son dernier tournoi, lorsqu’il a été effectivement retiré du parcours après avoir appris qu’il avait Covid alors qu’il jaugeait un tir, Rahm a riposté aux critiques des patrons de tournée et des responsables de la santé publique des Centers for Contrôle et prévention des maladies (CDC) aux États-Unis.

« A tous ceux qui critiquent le PGA Tour, ils ne devraient pas, » a-t-il déclaré au site Web de la tournée.

« Nous sommes dans une pandémie et, même si ce virus a des formes très différentes d’attaque des gens, vous ne savez jamais quelle réaction vous allez obtenir.

« Donc, le PGA TOUR a fait ce qu’il avait à faire. Les règles du CDC sont là pour une raison. Il y a des joueurs qui ont raté les World Series l’année dernière.

« Il y a d’autres athlètes qui ont raté des événements. J’ai entendu beaucoup de théories différentes