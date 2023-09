Il y a trois ans, Jeff Cuthbert a emmené son fils Owen Cuthbert-Mayrhofer à son premier entraînement de Jiu-Jitsu, souhaitant l’initier à ce sport. Pourtant, aujourd’hui, Jeff est un champion du monde.

Le futur joueur de 52 ans a remporté l’or dans la catégorie Ceinture bleue masculine des super-lourds et l’argent dans la division Ceinture bleue absolue masculine lors de la Jiu-Jitsu Con de la Fédération internationale brésilienne de Jiu-Jitsu à Las Vegas, Nevada, pour le travail. Jour week-end.

Lorsque Cuthbert a pensé pour la première fois à faire pratiquer ce sport à son fils, il ne savait pas que c’était sa propre vie qui allait changer. Il emmenait Owen à son premier entraînement de jiu-jitsu au Lake Country Brazil Jiu-Jitsu et voulait en savoir plus sur le programme. Mais quand ils sont arrivés, Donavin Scott, propriétaire du Jiu-Jitsu brésilien et ceinture noire de Lake Country, avait également du matériel prêt pour Cuthbert et il est immédiatement devenu accro.

«J’ai adoré le premier jour», a déclaré Cuthbert. « C’était assez rapide, j’en suis tout de suite devenu accro, Owen aussi. C’est un sport tellement incroyable.

Travaillant et s’entraînant au cours des dernières années, Jeff est devenu obsédé par ce sport et a rapidement gravi les échelons pour devenir ceinture bleue. L’un des hommes d’État les plus âgés du club, Cuthbert s’entraîne au moins six fois par semaine et consacre autant de temps à son cardio, à sa récupération et à sa nutrition. Il pratique le jiu-jitsu depuis trois ans maintenant, mais il dit qu’il a probablement suivi cinq ou six ans d’entraînement pendant cette période. Il en est arrivé à un point où il aide également l’entraîneur adjoint des cours pour enfants.

« De tous les membres du club jusqu’à présent, il a été promu le plus rapidement en raison de l’entraînement intense qu’il fait », a déclaré Piera Chiola, la petite amie de Cuthbert, qui concourt et s’entraîne également au Jiu-Jitsu brésilien de Lake Country, où ils se sont rencontrés.

Alors qu’il progressait, Jeff a été approché pour participer aux championnats du monde à Vegas.

« J’ai participé à plusieurs reprises à des tournois locaux, puis je n’ai pas concouru pendant un an et demi ou deux ans », a déclaré Cuthbert. « J’ai vraiment peur de m’exposer, mais ce tournoi a des gens de mon âge avec lesquels je peux rivaliser. Dès que ce tournoi Masters a eu lieu à Las Vegas, parce que c’est si loin, je me suis dit « ouais, je vais le faire ». Plus j’y pensais, tu sais à quel point tu te pousses à faire des choses qui sont inconfortables ? Je voulais faire ça, je peux le faire, je peux me dépasser.

Cuthbert, Chiola et Owen sont tous allés ensemble à Las Vegas pour participer aux championnats de Jiu-Jitsu Con.

Quand c’était le jour de la compétition pour Cuthbert, il a continué à gagner et a remporté quatre matchs pour remporter la médaille d’or dans la division des poids super-lourds masculins ceinture bleue.

« Je voulais juste gagner un match et j’ai continué à gagner et à gagner », a ri Cuthbert.

Après les médailles du concurrent, celui-ci peut s’inscrire dans la « division absolue », où il affrontera toutes les autres ceintures bleues médaillées, quelle que soit la catégorie de poids. Cuthbert y a pris l’argent.

« Le troisième match (le septième de la journée), j’étais tellement fatigué », a déclaré Cuthbert. « Le gars que j’ai affronté en finale pour l’absolu, c’était son quatrième match (de la journée), j’en étais à mon septième. »

Parce qu’il s’agit des championnats du monde, plus de 10 000 personnes participent à l’événement. Cuthbert s’est battu contre des gens du Royaume-Uni, du Brésil et même contre un ancien membre des Marines américains. En sept matches, totalisant 35 minutes de combat, non seulement il a obtenu un score de 6-1, mais il n’a jamais non plus marqué un seul point contre lui.

« J’ai décidé de le faire, je m’entraîne trois heures par jour. J’y ai consacré tellement de temps et d’efforts », a déclaré Cuthbert. « Le plus difficile, c’est l’anxiété, la montée d’adrénaline, mais dans ce tournoi, j’avais cette pensée en tête : ‘J’ai fait tout ce que je pouvais, pour faire de mon mieux’. »

L’entraîneur de Cuthbert, Scott, n’a pas pu se rendre à Vegas, alors Gregor Burton est devenu entraîneur par intérim du club. À la surprise de Cuthbert, après qu’il soit devenu champion, Burton, avec l’approbation de Scott, a récompensé Cuthbert avec une ceinture violette, ce qui signifie qu’il a progressé d’un niveau.

« Il (Scott) dit toujours aux enfants : ‘Je crois que chacun d’entre vous peut devenir champion du monde s’il y met du temps.’… Je suis son premier champion du monde », a déclaré Cuthbert.

Cela n’a pas été un chemin facile pour Cuthbert, né et élevé à Kelowna, qui attribue au sport le mérite d’avoir changé sa vie.

« J’avais l’habitude de lutter contre l’alcoolisme et les addictions et j’en ai transformé ce truc de jiu-jitsu. Parfois, quand vous avez ces problèmes d’avant, vous pouvez en faire quelque chose de bien et maintenant j’en suis obsédé, je l’ai transformé en quelque chose de sain. Cela m’a totalement sauvé la vie », a déclaré Cuthbert. « Ce n’est pas seulement un sport, c’est un style de vie et pour une raison quelconque, tout ce qui concerne la vie est si bien lié au jiu-jistu. »

Aux championnats du monde, Chiola et Owen ont remporté des médailles d’argent dans leurs divisions. Chiola est une ceinture bleue tandis qu’Owen est une ceinture jaune avec une bande noire.

« Il n’y a rien de comparable à la compétition avec votre famille », a déclaré Cuthbert. « Quand j’ai commencé avec Owen, et que je m’entraînais avec lui, il y avait quelque chose de spécial à ce sujet. »

Tous deux au début de la cinquantaine, Cuthbert et Chiola se sont lancés dans ce sport à peu près au même moment. Chiola a déclaré que son fils faisait de la compétition et que ce sport lui manquait.

« J’ai eu 50 ans et je me suis dit : pourquoi pas ? Pourquoi devrais-je perdre ma vie à ne pas le faire ? Qu’est-ce qui m’en a empêché avant ? dit Chiola. « Avant, j’admirais ce sport et j’ai ensuite pensé que j’allais le faire moi-même. Pour moi, c’est une question de pouvoir et de force et d’essayer d’acquérir de nouvelles compétences.

Sur les 10 000 concurrents présents aux championnats du monde, environ 80 venaient de la région de l’Okanagan.

« Nous sommes un peu comme une grande famille », a déclaré Cuthbert. « Même les autres clubs, vous êtes en compétition contre eux, mais il n’y a aucune animosité envers qui que ce soit, nous sommes tous de grands amis. »

Maintenant que Cuthbert est champion du monde ceinture bleue et a été promu ceinture violette, il a un nouvel objectif : être de retour l’année prochaine et devenir champion du monde ceinture violette, ce qui pose un tout nouveau défi.

«Ça va être difficile», a déclaré Cuthbert. « La plupart du temps, lorsque les gens concourent, ils sont au sommet de leur ceinture, prêts à être promus. »

Avant le championnat de l’année prochaine, Cuthbert et Chiola retournent à Vegas en décembre pour participer aux championnats du monde de Gi Jiu-Jitsu.

«C’est un sport individuel, mais tout le monde a contribué à m’entraîner pour gagner», a déclaré Cuthbert. « C’est un sport individuel lorsque vous concourez, mais il faut une équipe de personnes pour vous y préparer. »

