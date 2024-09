« Cela m’a brisé… ça m’a fait très mal »

Près d’une semaine après que Kendrick Lamar a été annoncé comme tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, le natif de la Nouvelle-Orléans Lil Wayne a admis que ne pas avoir été choisi pour ce rôle « l’a brisé ».

« Ça m’a fait très mal », a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo publiée vendredi matin sur Instagram. « Je pensais qu’il n’y avait rien de mieux – cet endroit, cette scène, cette estrade. »

« Cela m’a brisé, mais j’essaie juste de me remettre sur pied », a déclaré Wayne. Il avait exprimé son désir de jouer à ce spectacle à plusieurs reprises au fil des ans. Le match est prévu au Caesars Stadium de la Nouvelle-Orléans le 9 février.

Presque immédiatement après que Lamar, originaire de Los Angeles, ait été annoncé comme tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025, une vague de protestations a commencé en ligne à propos de son choix à la place de Wayne. Nicki Minaj, une protégée de Wayne, a été l’une des premières à s’exprimer.

Bien que Lamar soit sans doute le rappeur le plus grand et le plus influent du monde à l’heure actuelle, l’héritage musical de Wayne est énorme et a commencé bien plus tôt, dans les années 90, lorsqu’il a émergé en tant que rappeur adolescent précoce avec les Hot Boyz. Bien qu’il ait essentiellement déménagé à Miami il y a des années, il reste inextricablement lié à la Nouvelle-Orléans.

La récente querelle de Lamar avec Drake – dont le début de carrière a également été encadré par Wayne – n’a fait qu’accroître sa suprématie, en particulier la chanson « Not Like Us », qui critique Drake et qui est l’un des plus grands succès de l’année.

Pour compliquer encore la situation, le divertissement du Super Bowl est supervisé par la société Roc Nation de Jay-Z, bien que la NFL et la ville de la Nouvelle-Orléans aient également joué un rôle dans le choix. Jay a été critiqué par de nombreuses personnes pour son rôle dans la décision, à tel point que des rappeurs comme Fat Joe et Fabolous ont pris sa défense.

« Tout d’abord, je tiens à vous dire pardon pour le retard », déclare Wayne dans la vidéo de vendredi. « J’ai dû rassembler suffisamment de force pour le faire sans me briser. Je tiens à remercier toutes les voix, toutes les opinions, tous les soins, tout l’amour et le soutien que vous m’avez apportés. Vos mots se sont transformés en bras et m’ont soutenu lorsque j’ai essayé de retomber. »

« (Ne pas avoir été choisi) m’a fait mal – ça m’a fait très mal », poursuit Wayne. « Je me reproche de ne pas m’être préparé mentalement à une déception. De m’être automatiquement mis mentalement dans cette position comme si quelqu’un m’avait dit que c’était ma position. »

Wayne et Jay-Z font partie des plus grands noms du hip-hop, Lamar et Drake menant la génération suivante. Bien que Jay et Lamar n’aient pas la relation de mentorat de Wayne et Drake, ils ont entretenu une relation étroite au fil des ans et Lamar a joué avec la femme de Jay, Beyoncé, notamment sur sa chanson « Freedom », qui est devenue un hymne pour la campagne présidentielle de Kamala Harris. Les deux rappeurs ont joué avec Beyoncé lors de la date de clôture de sa tournée « Lemonade » de 2016 dans le New Jersey, mais pas ensemble.

« Kendrick Lamar est un artiste et un performer unique en son genre », a déclaré Jay à propos de Lamar lors de l’annonce de la mi-temps du Super Bowl dimanche. « Son amour profond pour le hip-hop et la culture façonne sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique et son impact se fera sentir pendant des années à venir. »