« Cela libérera 6 milliards de dollars pour le terrorisme » : l’administrateur Biden conclut un accord avec l’Iran pour 5 otages américains

Les États-Unis sont sur le point de parvenir à un accord visant à libérer cinq Américains retenus captifs par le régime iranien.

L’administration Biden a émis une dérogation générale pour autoriser le transfert de 6 milliards de dollars de fonds pétroliers iraniens gelés sans crainte de sanctions américaines.

Selon l’accord, l’accès aux fonds sera transféré de la Corée du Sud vers une banque au Qatar, et l’argent sera censé être limité à l’achat de biens humanitaires comme de la nourriture ou des médicaments.

Aucun argent ne va directement à l’Iran et aucun argent des contribuables américains n’est utilisé, rapporte Fox News.

Mais comme l’a rapporté CBN News, certains ont encore qualifié cela de paiement d’une rançon massive pour les otages américains.

Les deux pays sont parvenus à un accord le 10 août, ouvrant la voie à la libération par l’Iran des prisonniers américains en échange de cinq Iraniens détenus aux États-Unis.

Parmi les Iraniens libérés figurent Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz et deux personnes anonymes dont les familles souhaitent que leur identité reste anonyme.

Les cinq prisonniers ont été emprisonnés pour espionnage.

Cet accord constitue la première étape de négociations secrètes qui ont mis plus de deux ans à aboutir, Le New York Times rapports.

Alors que le secrétaire d’État Antony Blinken a approuvé l’accord la semaine dernière, l’Associated Press rapporte que le Congrès n’en a été informé qu’hier.

« Ces fonds seront transférés vers des comptes restreints au Qatar, et les États-Unis surveilleront comment et quand ces fonds seront utilisés », a déclaré lundi le département d’État dans un communiqué. « La politique américaine est de longue date de garantir que nos sanctions n’empêchent pas la nourriture, les médicaments et autres biens et services humanitaires d’arriver aux gens ordinaires, aussi répréhensibles soient-ils par leurs gouvernements. »

Mais le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré Actualités NBC que son gouvernement décidera de la manière dont il dépensera les 6 milliards de dollars, ajoutant que l’argent sera dépensé « là où nous en aurons besoin ».

« Cet argent appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent », a-t-il déclaré, selon un traducteur du gouvernement iranien.

Les experts ont averti que les termes de l’échange de prisonniers font allusion à un cauchemar de politique étrangère pour les États-Unis.

« C’est une bonne nouvelle que les otages américains, illégalement capturés par le régime iranien, rentrent chez eux. Mais payer 6 milliards de dollars de rançon signifie que le régime ne fera que prendre davantage d’otages », a expliqué le président de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), Mark Dubowitz. « C’est devenu un moyen lucratif d’extorsion internationale pour le guide suprême iranien. »

Il a ajouté : « Dans le monde réel, où l’argent est fongible, cela libérera 6 milliards de dollars qui seront utilisés pour le terrorisme, le financement de drones pour la Russie, la répression intérieure et le développement des armes nucléaires. Seulement lorsque le régime sera sévèrement puni pour avoir capturé illégalement des otages. , non récompensé par des milliards de rançons, mettra-t-il un terme à ces abus humanitaires. »

Les Républicains du Capitole ont condamné cette dérogation générale.

« Au début, Joe Biden a utilisé le 11 septembre comme excuse pour fuir l’Afghanistan. Maintenant, il profane cette journée en payant une rançon au pire État sponsor du terrorisme au monde. C’est honteux », a déclaré le sénateur Tom Cotton (Républicain-Ark.) dans un communiqué. déclaration Lundi.

C’est ridicule pour [the U.S] faire l’objet d’un chantage pour qu’il paie 6 milliards de dollars pour des otages, ce qui contribuera indirectement à financer la politique étrangère numéro 1 de l’Iran : le terrorisme. La dernière fois, il s’agissait de 1,7 milliard de dollars échangés contre des otages, la prochaine fois, ce sera probablement 10 milliards de dollars, le prix ne cesse d’augmenter », a écrit Le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa).

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez (démocrate du New Jersey), a exprimé sa préoccupation quant au fait que l’accord encourage désormais les enlèvements.

« C’est un exemple de la raison pour laquelle nous devons aller de l’avant et faire comprendre très clairement aux Américains qu’ils ne peuvent pas se rendre dans certains endroits du monde où ils risquent de devenir à terme des otages. Tant que nous n’y parviendrons pas, nous serons constamment dans une situation difficile. circonstances » dans lesquelles les États-Unis sont confrontés à des négociations pour libérer les Américains détenus, Menendez a déclaré aux journalistes Lundi.