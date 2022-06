« Cela gagne toujours »: la Corée du Nord pourrait déclarer la victoire de COVID-19

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Cela fait seulement un mois que la Corée du Nord a reconnu avoir une épidémie de COVID-19, après avoir fermement nié tout cas pendant plus de deux ans. Mais déjà, il se prépare peut-être à crier victoire.

Selon les médias d’État, la Corée du Nord a évité les décès massifs auxquels beaucoup s’attendaient dans un pays doté de l’un des pires systèmes de santé au monde, d’un accès limité ou inexistant aux vaccins et de ce que les étrangers considèrent comme un long passé d’ignorance des souffrances de son peuple.

Les mises à jour quotidiennes des médias officiels font qu’il semble inévitable que la nation vaincra complètement un virus qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde. Selon le décompte officiel, les cas chutent et, alors que 18% de la nation de 26 millions de personnes auraient eu des symptômes que les étrangers soupçonnent fortement d’être dus au COVID = 19, moins de 100 sont décédés.

Le gouvernement sud-coréen ainsi que certains experts pensent que la Corée du Nord pourrait bientôt déclarer qu’elle a vaincu le virus, lié, bien sûr, aux conseils forts et intelligents du dirigeant Kim Jong Un.

Un tour de victoire, cependant, n’est pas gagné d’avance. Selon certains experts, cela priverait Kim d’un outil utile pour contrôler le public et exposerait peut-être le gouvernement à l’humiliation si les cas se poursuivent.

« Il y a deux côtés à une telle déclaration », a déclaré Moon Seong Mook, analyste à l’Institut de recherche coréen pour la stratégie nationale, basé à Séoul. « Si la Corée du Nord dit que le COVID-19 est parti, cela peut souligner que Kim Jong Un est un grand leader qui a surmonté la pandémie. Mais ce faisant, il ne peut pas maintenir les puissantes restrictions qu’il utilise pour contrôler son peuple au nom de la maîtrise du COVID-19. »

Les étrangers soupçonnent que Kim utilise l’épidémie pour renforcer l’unité interne à un moment où beaucoup de ses concitoyens sont fatigués de 2 ans et demi de restrictions draconiennes qui ont nui à leurs moyens de subsistance.

Quelle que soit la façon dont la Corée du Nord traite sa description de la pandémie, de nombreux signes, du moins dans les déclarations publiques, pointent vers une déclaration d’un succès retentissant dans la lutte contre un virus qui a déconcerté les pays les plus riches du monde.

Au stade initial de l’épidémie, Kim a décrit un «grand bouleversement» alors que les cas de fièvre quotidiens – la Corée du Nord les appelle rarement COVID-19, probablement parce qu’elle manque de kits de test – ont atteint environ 400 000. Maintenant, cependant, le leader suggère que l’épidémie a atteint son apogée, ses responsables de la santé maintenant un taux de mortalité largement contesté de 0,002%, le plus bas au monde.

La question avec laquelle de nombreux experts extérieurs se débattent est la suivante : quel est le véritable état de misère en Corée du Nord, qui a interdit presque tous les journalistes, travailleurs humanitaires et diplomates extérieurs depuis le début de 2020 ?

On pense généralement que la Corée du Nord manipule son véritable nombre de morts pour éviter tout préjudice à Kim. Cela aurait également pu exagérer le nombre de cas de fièvre antérieurs pour renforcer la vigilance contre le virus et attirer un soutien public plus fort aux contrôles antivirus des autorités. La Corée du Nord a récemment signalé environ 17 000 à 30 000 nouveaux cas de fièvre chaque jour, pour un total de 4,7 millions. Il dit – à l’incrédulité extérieure généralisée – que seulement 73 sont morts.

Quelle que soit la situation réelle, des groupes de surveillance extérieurs affirment n’avoir détecté aucun signe de catastrophe en Corée du Nord.

« Si un grand nombre de personnes étaient mortes, il y aurait eu des éléments de preuve, mais il n’y en a pas eu », a déclaré Nam Sung-wook, professeur à l’Université de Corée en Corée du Sud. Lors d’une grande famine dans les années 1990, par exemple, des rumeurs de décès généralisés et de personnes abandonnant des corps se sont répandues à l’extérieur du pays, en Chine et en Corée du Sud.

Kang Mi-jin, une transfuge nord-coréenne à Séoul qui dirige une entreprise analysant l’économie du Nord, a déclaré que trois de ses contacts dans la ville nord-coréenne de Hyesan lui avaient dit lors d’appels téléphoniques que la plupart des membres de leur famille avaient été suspectés de COVID-19. les symptômes. Mais elle a dit qu’ils lui avaient dit qu’aucun de leurs parents, voisins et connaissances n’était mort du COVID-19, bien qu’ils aient entendu des rumeurs de tels décès dans d’autres villes.

« Lors d’une conversation téléphonique précédente, une de mes sources a un peu pleuré lorsqu’elle a dit qu’elle craignait que de mauvaises choses puissent arriver dans sa famille (à cause de COVID-19). Mais maintenant, elle et d’autres sont devenues stables et rient parfois quand nous parlons au téléphone », a déclaré Kang.

Lors d’une récente réunion du parti au pouvoir, Kim a déclaré que la lutte contre la pandémie dans le pays avait dépassé le stade de « crise grave inattendue ». Les médias d’État ont exhorté le public à se rallier plus fermement à Kim pour vaincre complètement la pandémie.

Cho Joonghoon, porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification, qui supervise les relations avec la Corée du Nord, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le Nord pourrait annoncer que sa crise du COVID-19 a été résolue ce mois-ci.

Nam, le professeur sud-coréen, a déclaré que l’épidémie semble s’être atténuée à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, mais se poursuivra probablement dans les zones rurales, où certaines personnes présentant des symptômes s’aventurent à l’extérieur parce qu’elles dépendent des activités du marché pour vivre et ont pas d’accès aux rations publiques.

« Je pense que la Corée du Nord déclarera sa victoire sur la pandémie un peu plus tard. Il perdrait la face s’il proclamait la victoire trop tôt et que de nouveaux patients surgissaient par la suite », a déclaré Nam.

Kang, le transfuge, a déclaré que les résidents nord-coréens de Hyesan respectent les ordres anti-pandémiques du gouvernement et que peu de patients atteints de fièvre sortent pendant les périodes de quarantaine.

Parce que la Corée du Nord pense que la pandémie, les sanctions de l’ONU et d’autres difficultés économiques vont se poursuivre, il y a peu de chances qu’elle lève bientôt les restrictions majeures, a déclaré Lim Eul-chul, professeur à l’Institut d’études sur l’Extrême-Orient de l’Université Kyungnam à Séoul.

« Les États-Unis et d’autres pays dotés de systèmes médicaux et de soins de santé avancés n’ont pas déclaré la fin du COVID-19. Ainsi, la Corée du Nord aura également beaucoup plus de mal à le faire », a déclaré Lim.

L’alliance mondiale des vaccins GAVI a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle comprenait que la Corée du Nord avait accepté une offre de vaccins de la Chine. Mais la Corée du Nord a ignoré les offres de soutien médical de la Corée du Sud et des États-Unis.

Malgré son épidémie de COVID-19, la Corée du Nord a continué à tester des missiles cette année. Mais il n’a pas encore effectué d’essai nucléaire largement attendu, peut-être en raison des inquiétudes concernant une réaction potentielle de la part de personnes toujours aux prises avec le virus.

La Corée du Nord pourrait déclarer officiellement la victoire sur le virus lorsque ses cas de fièvre quotidiens et la situation pandémique dans la Chine voisine s’atténueront considérablement, a déclaré Ahn Kyung-su, responsable de DPRKHEALTH.ORG, un site Web axé sur les problèmes de santé en Corée du Nord.

Mais il a dit qu’une telle déclaration ne signifie pas grand-chose car la Corée du Nord n’a probablement reconnu l’épidémie que le mois dernier parce qu’elle avait déterminé qu’elle était gérable.

« Selon la Corée du Nord, cela va à l’encontre de tout. Il ne reconnaît pas les choses qu’il ne peut pas surmonter. Il gagne toujours absolument, qu’il soit confronté à des difficultés militaires, économiques ou pandémiques », a déclaré Ahn.

Hyung-jin Kim, Associated Press