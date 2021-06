« Cela gagne Internet »: les fans se déchaînent pour l’annonce farfelue de l’équipe italienne de l’Euro2020 alors que les joueurs rap et manager Mancini dansent (VIDEO)

Les Azzurri ont dévoilé leur équipe de 26 joueurs pour la pièce maîtresse de cet été au cours d’une cérémonie fastueuse qui a laissé les fans impressionnés et confus à la fois.

Apparaissant dans une émission spéciale télévisée « Notte Azzurra » diffusée mardi mais qui aurait été filmée la veille, le manager Roberto Mancini a partagé les 26 noms qu’il utiliserait pour la campagne italienne – mais pas avant un divertissement sérieux.

Com direito a Musica Leggerissima!pic.twitter.com/e8uXYU1SsS – Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 1 juin 2021

Avec les joueurs vêtus de costumes assortis, le trio de Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne a été vu en train de donner sa meilleure interprétation d’un rap freestyle aux côtés de la star nationale Clementino.

Mancini a été vu en train de suivre l’une des pièces musicales et a également participé à des jeux de société étranges impliquant des poêles à frire.

Teve rap napolitain ? Claro que teve ! (📽 @aksmackenzie) pic.twitter.com/I4PcQXIkac – Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 1 juin 2021

Ooooh ouais pic.twitter.com/Lgt4TBu4Js – Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 1 juin 2021

L’annonce de l’équipe italienne est un peu incontrôlable. Il semble que Roberto Mancini et Daniele De Rossi jouent maintenant au tennis avec des poêles à frire. pic.twitter.com/TTcr0Seb6o – Randonnée de football (@FootballRamble) 1 juin 2021

À un moment donné, le défenseur Leonardo Bonucci a joué au baby-foot avec son partenaire central Giorgio Chiellini et les animateurs de l’émission, avant que l’équipe ne se réunisse pour une interprétation entraînante de l’hymne afin de rallier les troupes avant qu’elles ne partent se battre plus tard ce mois-ci.

Nous sommes le woooorld pic.twitter.com/BPGtMgllum – Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 1 juin 2021

« Ceci gagne Internet aujourd’hui » a écrit un fan, tandis qu’un autre observateur a ajouté : « Maintenant, c’est ainsi que vous faites une annonce d’équipe !! J’avais déjà l’Italie parmi mes favoris à l’EURO. La barre a été relevée. »

Certains fans se sont inquiétés du fait que le marathon signifierait que l’Italie aurait manqué la date limite pour soumettre la liste officielle de l’équipe de 26 joueurs à l’UEFA.

Stefano Sensi danse, alors que nous attendons l’annonce de l’équipe italienne pour l’Euro avec 40 minutes avant la date limite de l’UEFA. (de @tackleduro) pic.twitter.com/cIDZvSsGBs – Obtenez des nouvelles du football italien (@_GIFN) 1 juin 2021

🇮🇹 L’émission d’annonce de l’équipe italienne est dans 90 minutes. Cependant, Donnarumma, Immobile & Insigne ont rappé à Napoletano. Maintenant, De Rossi joue au paddle avec une casserole. La date limite de l’UEFA dans une heure ! pic.twitter.com/Y3SfBgiehp – Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 1 juin 2021

Lorsque les noms ont finalement été révélés, il y avait de la place pour l’attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori, un appel surprise des moins de 21 ans.

Cependant, il n’y avait pas de place pour le défenseur de la Roma Gianluca Mancini, le milieu de terrain de l’Atalanta Matteo Pessina ou l’ailier de Naples Matteo Politano.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Moise Kean avait déjà été une victime de premier plan lorsque Mancini avait réduit son équipe de 33 joueurs à 28 au cours du week-end, avant de le réduire aux 26 derniers.

« Nous espérons que cette aventure dure le plus longtemps possible et que nous pourrons faire plaisir aux Italiens », dit Mancini.

« Notre Nazionale est née après la déception de la Coupe du monde 2018 et de nombreux jeunes joueurs sont entrés, et nous avons heureusement commencé fort et cela a contribué à créer cette atmosphère positive. »

L’Italie, vainqueur unique, affrontera la Turquie lors du match d’ouverture du tournoi de cette année au Stadio Olimpico de Rome le 11 juin, avant d’accueillir la Suisse et le Pays de Galles au même endroit pour terminer leurs matches du Groupe A.

L’équipe a été ravivée sous Mancini, profitant d’une campagne de qualification parfaite au cours de laquelle elle a remporté 10 matchs sur 10, marquant 37 buts et n’en concédant que quatre.

S’ils peuvent surpasser leur annonce spectaculaire d’équipe, l’Italie pourrait bien imaginer ses chances d’aller jusqu’au bout cet été.

EQUIPE COMPLÈTE ITALIE POUR L’EURO 2020

Gardiens de but

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Alex Meret (Naples)

Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs

Francesco Acerbi (Latium)

Alessandro Bastoni (Inter Milan)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Naples)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Alexandre Florenzi (PSG)

Leonardo Spinazzola (Rome)

Rafael Toloi (Atalante)

Milieu de terrain

Nicolo Barella (Inter Milan)

Bryan Cristante (Rom)

Jorginho (Chelsea)

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Lorenzo Pellegrini (Rom)

Stefano Sensi (Inter Milan)

Marco Verratti (PSG)

Avant