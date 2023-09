« Cela fonctionne comme un baume » : comment le cricket unifie le Sri Lanka en temps de crise | Criquet

Colombie, Sri Lanka – Un groupe de jeunes Sri Lankais vêtus de chemises lumineuses ont dansé avec abandon par un après-midi chaud et humide alors qu’un groupe chantait du papare, un genre entraînant de la musique sri lankaise, dans un stade de cricket R Premadasa bondé dimanche.

L’ambiance festive dans les allées démentait l’action qui se déroulait sur le terrain.

Le Sri Lanka venait d’être exclu pour 50 points en 15 overs – son deuxième total international (ODI) sur une journée le plus bas – par les quilleurs rapides indiens lors de la finale de la Coupe d’Asie. Ils perdraient ensuite par 10 guichets.

La foule – composée à environ 80 pour cent de Sri Lankais – s’est résignée au sort de son équipe et a décidé de danser jusqu’au bout de la soirée.

Ruchira Mahadev, une fan sri-lankaise, a largement souri en commençant à parler de son équipe.

« Notre équipe n’est peut-être pas cohérente, mais elle a atteint la finale alors que personne ne s’y attendait, donc nous prendrons tout ce que nous pouvons obtenir », a-t-il déclaré à Al Jazeera tandis que ses amis Pathum Chathura et Ishan Madusanaka acquiesçaient.

Les trois ouvriers de l’usine de Colombo étaient tout simplement heureux d’être en présence des plus grandes stars du pays – l’équipe nationale de cricket – et ont déclaré qu’ils regarderaient le match jusqu’à la fin.

« Le cricket est la seule chose qui nous fait sourire », a déclaré Mahadev, expliquant comment ce jeu a apporté un soulagement à un pays qui sort de sa pire crise économique.

« Chaque fois qu’une nation souffre et souffre, elle [cricket] fonctionne comme un baume », a déclaré le joueur de 34 ans.

Je n’arrive toujours pas à surmonter cette foule au stade Premadasa hier pour le choc SL vs PAL. Les Sri Lankais font partie des personnes les plus sympathiques et les plus belles que j’ai rencontrées. J’adore la façon dont le sous-continent soutient ses équipes.

– Ian Raphaël Bishop (@irbishi) 15 septembre 2023