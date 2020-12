Le fils de Woods, âgé de 40 ans, Hayden Marshall-Inman était un guide et l’une des 22 personnes décédées lors de l’éruption du 9 décembre 2019 sur l’île White. L’île était une destination touristique populaire et 47 personnes étaient en visite lorsque de la vapeur surchauffée jaillissait du fond du cratère. La plupart de ceux qui ont survécu ont souffert d’horribles brûlures.

Le mois dernier, les autorités néo-zélandaises ont déposé des accusations d’atteinte à la sécurité contre 10 organisations et trois personnes en relation avec l’éruption. Les accusations déposées par le bureau de WorkSafe en Nouvelle-Zélande ne sont pas liées à une enquête policière en cours qui pourrait conduire à davantage d’accusations. Et les familles de certains morts et blessés ont également intenté leurs propres poursuites.

« Il est difficile de croire que cela fait un an que ça s’est passé hier », a déclaré Matt Urey. « Bien que nous serons changés à jamais ce jour-là et que nous ne l’oublierons certainement jamais, nous faisons de notre mieux pour avancer. »

Beaucoup de morts et de blessés étaient des touristes qui avaient embarqué sur le bateau de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas en provenance d’Australie. Parmi les morts, 14 étaient australiens, cinq américains, deux néo-zélandais et un allemand.