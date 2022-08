“Cela fait quatre ans que je ne détiens plus de titre individuel et cela fait quatre ans de trop”, estime Alexa Bliss

La WWE s’est efforcée de construire une plate-forme hautement reconnaissable pour sa division féminine en utilisant le pouvoir des stars et la pertinence des divas de la lutte moderne. Et à juste titre, la proéminence des lutteuses a connu une croissance phénoménale dans un passé récent. Parmi les nombreux facteurs qui ont eu un impact direct sur la qualité du produit figurent des éléments tels que la portée des médias contemporains et des plateformes sociales.

Mais, pour la diva de la WWE Alexa Bliss, l’un des visages les plus distingués de la liste de la WWE, cela a beaucoup à voir avec le scénario.

“Honnêtement, je pense que tout est dans le scénario”, commence Bliss.

“Vous pouvez avoir un match, mais il faut un certain type de créativité pour que les gens ressentent quelque chose”, estime le joueur de 31 ans.

«Donc, je pense que tout dépend du personnage et du scénario si vous avez vraiment besoin de développer une division ou une superstar féminine en général parce que tout le monde apporte quelque chose de différent à la table et quand ils ont l’occasion de souligner que vous obtenez pour voir combien d’étoiles nous avons sur notre liste.

Le tournoi pour le titre par équipe s’est avéré être un bon ajout à la franchise comme moyen d’augmenter l’engagement et l’excitation avant les matchs de championnat, et le lutteur, qui se prépare pour le match pour le titre lors de l’événement Clash at the Castle était franc assez pour discuter des types de formats dans lesquels elle préférerait être impliquée et aussi de la fois qu’elle préférerait éviter.

“Je n’ai jamais participé à un défi ‘Beat the clock’, et je ne pense pas que je le voudrais”, dit-elle en riant.

«Surtout si vous restez le plus longtemps ou quelque chose comme un match à gant, je ne pense pas que je voudrais en faire partie. C’est beaucoup », estime le natif de l’Ohio.

“Je sens que je pourrais bien faire dans un défi ‘Bat the clock’ car je dépends beaucoup de ma vitesse dans ma taille parce que je ne vais pas surpasser quelqu’un mais peut-être que je pourrais le surpasser. Et peut-être battre quelqu’un dans un match avant que le buzzer appelle l’heure, je pourrais probablement le faire, mais, quand il y a comme un match à gant où vous affrontez à peu près tout le monde sur la liste et que vous êtes la dernière femme debout, je ne sais pas si je jamais envie de faire ça.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu le joueur de cinq pieds monter sur le ring avec une ceinture de titre individuelle sur sa personne et lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait se concentrer sur les championnats en simple après son combat Clash at the Castle, elle apparaît avec une réponse affirmée qui respire la confiance et le sang-froid.

“Avant tout, Asuka et moi allons travailler pour devenir les championnes féminines par équipe.”

“Cela fait presque quatre ans que je n’ai pas détenu de titre individuel et je pense que cela fait quatre ans de trop”, déclare l’ancienne championne féminine de Raw et Smackdown.

L’année écoulée a été remplie de hauts et de bas pour la diva, mais elle semble apprécier les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent. Et la lutteuse estime que sa détermination inébranlable hors du ring à affronter les obstacles la tête la première a été cruciale pour maintenir son intégrité compétitive.

« Il est vraiment important de relever les défis qui sont devant vous. Au travail et dans la vie, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme prévu et il faut les affronter de front et savoir que les choses vont toujours s’améliorer.

Le surnom de la quintuple championne du monde féminine qui a été largement reconnue dans la fraternité de la lutte, Alexa Bliss, n’a pas été un succès instantané auprès de la lutteuse elle-même car elle explique qu’elle ne l’aimait pas au début mais qu’elle s’est attachée à cela au fil du temps.

“Au début, je n’aimais pas ça, mais mon entraîneur de l’époque dans NXT a dit qu’il aimait ça.”

“Quand j’ai reçu la liste des noms légalement effacés, il y avait un tas de noms et mon entraîneur a proposé Alexa Bliss. Il a également dit que je pouvais changer et qu’ils le changeraient probablement si je figurais sur la liste principale, mais c’est en fait devenu un joli petit jeu de mots.

“Mais ça a vraiment grandi sur moi et ça a l’air vraiment cool sur un tee-shirt”, plaisante-t-elle.

“Comme je l’ai dit, je n’étais pas un grand fan du nom quand je l’ai eu pour la première fois, mais maintenant c’est une partie de moi et une partie de mon identité”, dit Bliss avec un grand sourire sur son visage.

Elle signe sur une note joviale en disant “Cela fait aussi beaucoup de bonnes blagues de papa, ce qui est génial.”

