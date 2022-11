Cela fait 8 ans que mon mari est mort en service, mais le chagrin persiste encore pour notre famille

Cet article à la première personne est l’expérience de Monica Bobbitt, une veuve de militaire, écrivaine et défenseure du deuil à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

En mai dernier, à l’occasion du huitième anniversaire de la mort de mon mari Dan, notre fils a amené sa petite fille visiter pour la première fois la tombe de son grand-père au Cimetière militaire national.

C’est déchirant ce petit – dont le deuxième prénom, Daniella, honore sa mémoire – ne connaîtra jamais son grand-père Dan. Il aurait été un grand-père incroyable, tout comme il était un père incroyable.

Dan Bobbitt avec ce fils Connor le jour de sa naissance en février 1996. (Soumis par Monica Bobbitt)

Mais elle ne l’entendra jamais chanter une chanson ridicule qu’il a composée juste pour elle, ne connaîtra jamais le confort de ses câlins ni ne bénéficiera de la sagesse de ses conseils. Le sacrifice est générationnel ; La mort de Dan se répercutera sur notre famille pour les générations à venir.

Dan Bobbitt en Afghanistan en 2007. (Soumis par Monica Bobbitt)

Dan est mort dans un accident d’entraînement militaire en Alberta, écrasé sous le poids de son VBL III lors d’un renversement. Dans les jours qui ont suivi sa mort, j’ai rapidement appris qu’il y avait tellement de choses que je ne savais pas sur le deuil.

On ne parle pas assez de deuil au Canada. La mort est toujours considérée comme quelque chose dont on se remet ; deuil une série d’étapes à compléter. Ni l’un ni l’autre n’est vrai, bien sûr.

Je sais maintenant que le deuil n’a pas de chronologie et qu’il n’est certainement pas linéaire. Le décès d’un être cher nous change fondamentalement. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui si mon mari n’était pas mort. La mort de Dan m’a obligé à faire de ma santé physique et mentale une priorité, ce que je n’avais pas toujours fait.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour concilier le fait qu’à bien des égards, la meilleure version de moi-même est née de la mort de mon mari. Et cela n’a pas été facile en cours de route.

La dernière photo de famille prise avant la mort de Dan. De gauche à droite : Dan, Katherine, Elizabeth, Monica, Connor, avec leur chien, Ginny. (Soumis par Monica Bobbitt)

Soldat à travers le chagrin

Vingt et un ans en tant qu’épouse de militaire m’ont préparée à gérer seule une maison, mais cela ne m’a pas préparée à être une mère veuve de trois adolescents en deuil. Il y a eu de nombreux jours et mois difficiles alors que nous luttions pour naviguer dans notre nouveau monde sans Dan.

Les épouses de militaires sont considérées comme fortes et résilientes, capables de jongler avec toutes les boules courbes que la vie nous lance.

Pendant un certain temps après la mort de Dan, je me suis caché derrière une façade stoïque. Il était le commandant de son régiment et j’avais le devoir d’être fort, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour ses soldats et leurs familles. Heureusement, l’aumônier du régiment a vu à travers ma façade.

Si je voulais vraiment aider les autres, a-t-il soutenu, il était bien plus important d’être authentique que d’être stoïque. J’ai poussé un soupir de soulagement. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu’un nous dise que c’est bien que nous ne soyons pas bien.

Monica, à gauche, et Dan Bobbitt ont assisté à un événement d’appréciation militaire à l’approche du jour du Souvenir en 2013. (Soumis par Monica Bobbitt)

Je me suis tourné vers l’écriture pour m’aider à donner un sens à tout cela. Finalement, je suis retourné à l’école pour perfectionner mes compétences en écriture, puis à nouveau pour approfondir ma compréhension du chagrin et du deuil afin de mieux soutenir et prendre soin des autres qui font face à une perte ou à un décès important.

Sous les encouragements de l’aumônier, j’ai commencé à partager mon histoire avec d’autres membres de notre communauté militaire. J’ai essayé de normaliser la conversation sur le deuil. J’ai été honoré et honoré que tant de personnes m’aient à leur tour permis de témoigner de leur propre chagrin. Ce faisant, je crois que nous nous aidons mutuellement à guérir.

La fille de Monica, Katherine, a déposé un coquelicot sur la tombe de son père le jour du Souvenir 2020. (Soumis par Monica Bobbitt)

La vie après Dan

Cela fait huit ans que Dan est mort – un tiers de la vie de notre fille aînée. Bientôt, cela fera une décennie. “Une décennie. Je n’aime pas ça”, m’a-t-elle dit récemment. Je n’aime pas ça non plus.

J’ai une belle vie maintenant avec un nouveau partenaire, un homme merveilleux que Dan respectait énormément. Il serait si heureux de savoir qu’aucun de nous n’est seul.

C’est le moment où beaucoup de gens supposeront que j’ai surmonté sa mort, ou du moins que je devrais l’être. Ils confondent aller de l’avant avec aller de l’avant et assimilent le bonheur à l’oubli.

Pour moi, passer à autre chose implique que Dan devrait être laissé dans le passé. Et je ne pourrai jamais faire ça.

Une photo de famille Bobbitt récente. De gauche à droite : Elizabeth, Connor, Monica et Katherine. (Soumis par Monica Bobbitt)

Dan est toujours avec moi. Il continue de vivre : dans nos trois enfants, dans notre petite-fille et dans la vie que j’ai construite depuis sa mort.

Mon chagrin est beaucoup plus doux maintenant, ses bords tranchants lissés par l’usure, mais il se cache toujours sous la surface.

Parfois, il est déclenché de manière inattendue par une chanson ou une odeur familière, d’autres par un événement spécial. Le jour du Souvenir et les jours qui l’ont précédé peuvent être particulièrement difficiles, lorsque des images de cercueils drapés de drapeaux remplissent mon fil d’actualité et que The Last Post me ramène à l’enterrement de Dan.

Monica Bobbitt raconte comment le chagrin d’avoir perdu son mari Dan affecte les générations à venir. Elle est photographiée ici avec sa petite-fille, Adeline Daniella Jean, qui porte le nom de Dan. (Soumis par Monica Bobbitt)

Mais Dan était bien plus que la pierre tombale en granit qui marque sa tombe, alors au lieu de me concentrer sur sa mort, je me concentre sur la vie remarquable qu’il a vécue. Il serait si heureux de savoir que ses trois enfants ont hérité de sa merveilleuse joie de vivre.

Et je sais qu’il serait incroyablement fier des adultes incroyables et empathiques qu’ils sont devenus.

Au fil des ans, j’ai été réconforté par les soins de tant de personnes. Je suis tellement reconnaissante pour leur amour et leur soutien continus. Et je suis particulièrement reconnaissant envers ceux qui comprennent que peu importe le nombre d’années qui passent, la douleur de la mort de Dan persiste.

