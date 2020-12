L’Allemagne et la Pologne ont célébré le 50e anniversaire du geste d’excuses du chancelier allemand Willy Brandt pour les crimes nazis.

Brandt est tombé à genoux après avoir ajusté les rubans de la couronne au mémorial du ghetto de Varsovie le 7 décembre 1970.

Le chancelier allemand d’alors, qui avait été en exil pendant une grande partie de l’ère nazie, est resté silencieusement à genoux pendant plusieurs instants, entouré de dignitaires et de photographes.

Le geste, connu sous le nom de « Kniefall von Warschau », est devenu un symbole mondial de la réconciliation de l’Allemagne avec la Pologne et du fondement des relations modernes.

Le chancelier Brandt a également joué un rôle déterminant dans la signature d’un traité reconnaissant la frontière internationale aux fleuves Oder et Neisse. Le traité abandonna la revendication de l’Allemagne sur les territoires qu’elle avait cédés à la Pologne après la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, à l’époque, plusieurs commentateurs conservateurs ont critiqué le geste de Brandt comme humiliant pour tous les citoyens allemands.

L’ancien chancelier, décédé en octobre 1992, a toujours affirmé que sa chute à genoux était spontanée.

«Je n’avais rien prévu, mais j’ai quitté le château de Wilanow, où je logeais, avec le sentiment que je devais exprimer la spécialité du mémorial au monument du ghetto», écrit-il dans ses mémoires.

« Au gouffre de l’histoire allemande et sous le fardeau des assassinés, j’ai fait ce que les gens font quand la langue échoue. »

Lundi, des hauts représentants de l’Allemagne et de la Pologne ont commémoré cet anniversaire en déposant des couronnes sur le monument de la capitale polonaise.

« Pour nous Polonais, l’agenouillement du chancelier Willy Brandt avait une grande importance », a déclaré un communiqué de la chancellerie du président Andrzej Duda.

« Il y a des actions qui s’avèrent être des icônes qui peuvent exprimer plus que des mots ».

Le chef de la chancellerie polonaise, Krzysztof Szczerski, a été rejoint par le secrétaire d’État Stephan Steinlein et l’ambassadeur allemand à Varsovie, Arndt Freytag von Loringhoven.

« Le partenariat entre l’Allemagne et la Pologne est une condition préalable importante pour un avenir prospère », a déclaré le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier dans un message vidéo à l’occasion de cet anniversaire.

« Mais nous n’oublierons pas non plus le passé. Pas la souffrance du peuple polonais, pas le courage historique de la réconciliation et même pas un genou qui nous rappelle tout cela. »

« Aujourd’hui, nous vivons dans une Europe dont Willy Brandt a jeté les bases », a ajouté le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas sur Twitter.

« La poursuite de la réconciliation avec nos voisins de l’Est, en particulier la Pologne, reste notre grande tâche. »