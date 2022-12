Cela fait 50 ans que les humains ont marché sur la Lune : pourquoi nous avons abandonné et pourquoi nous revenons

La Les astronautes d’Apollo 11 célèbre a déposé les premières empreintes de bottes humaines sur la surface de la lune en juillet 1969. Il est un peu moins connu que les dernières empreintes d’activité humaine sur notre seul satellite naturel ont été imprimées à peine trois ans et demi plus tard.

Astronautes Eugène A. Cernan, Ronald E. Evans et Harrison H. “Jack” Schmitt ont mené une mission de 12 jours dans la région lunaire Taurus-Littrow, au cours de laquelle ils ont collecté plus de roches lunaires et d’autres échantillons géologiques que toute autre mission Apollo. Sur le chemin de leur destination, ils ont également capturé le image emblématique “marbre bleu” de la Terrequi a donné à l’humanité l’une des meilleures vues de notre maison jusqu’à ce point de l’histoire.

Alors que l’équipage d’Apollo 17 quittait la lune le 14 décembre 1972, Cernan a commémoré ce moment en disant au contrôle de mission : “Nous partons comme nous sommes venus et, si Dieu le veut, nous reviendrons, avec paix et espoir pour toute l’humanité.”

Cernan a vécu jusqu’en 2017 mais n’a pas vécu pour voir le retour dont il a parlé lors de ce voyage historique.

Au total, seules 12 personnes ont mis le pied sur la lune au cours de l’histoire de plusieurs milliards d’années de la roche, et elles l’ont toutes visitée sur une seule période de 38 mois.

Pourquoi nous sommes partis de la lune

La création de la NASA a ses racines dans les angoisses de la guerre froide et la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les Soviétiques ont rapidement franchi la porte avec le lancement réussi du premier satellite, Spoutnik, et de la première personne dans l’espace, Yuri Gargarin. Apollo 17 est intervenu une décennie entière après la promesse audacieuse du président John F. Kennedy en 1962 de faire atterrir des hommes sur la lune avant la fin de la décennie. La NASA a non seulement respecté le délai qu’elle s’était imposé, mais elle est également revenue plusieurs fois.

Mais beaucoup d’autres choses se passaient sur Terre à l’époque. Une guerre impopulaire a fait rage en Asie du Sud-Est et des troubles civils dans les rues des villes américaines ont suscité des bulletins d’information en soirée, sans parler des multiples crises environnementales qui devenaient des préoccupations courantes. Le gouvernement américain avait englouti une énorme somme d’argent des contribuables dans Apollo, et la popularité du programme déclinait quelques mois seulement après Neil ArmstrongLe « bond de géant pour l’humanité » a captivé le monde.

Nasa



“Parallèlement à la révolution sociale des années 1960, Apollo a connu de nombreux triomphes incroyables ainsi que d’énormes revers (annulation de plusieurs missions finales) et tragédies (Apollo 1)”, écrit l’historien en chef de la NASA Brian Odom dans un récent article de blog.

En janvier 1970, toutes les missions Apollo au-delà d’Apollo 17 ont été annulées en raison de réductions du financement fédéral. La menace des Soviétiques dans l’espace n’était plus une préoccupation majeure pour la plupart des Américains, qui étaient confrontés à une récession et à une inflation croissante, signe avant-coureur d’une décennie économique difficile à venir dans les années 1970.

Après Apollo, la NASA s’est concentrée sur l’orbite, d’abord avec la station spatiale Skylab, puis avec un programme de navette spatiale qui a duré trois décennies jusqu’en 2011.

Ainsi, ce mercredi marque un demi-siècle complet depuis le moment le plus récent où il y avait une présence humaine, pas seulement sur la lune, mais n’importe où au-delà de l’orbite terrestre basse.

Kenny Allen/NASA



Faire une maison dans l’espace

Pour être juste, nous avons occupé nos astronautes en orbite, où la Station spatiale internationale reste l’un des exemples les plus remarquables de coopération internationale de l’histoire. Aujourd’hui, alors que les relations européennes et américaines avec la Russie sont au plus bas depuis au moins 1991, les cosmonautes et astronautes russes continuent de vivre et de travailler ensemble de manière productive, même lorsque le leadership en surface commence un peu sabre-cliquetis.

Les priorités ont recommencé à changer un peu alors que la navette se terminait à la fin des années 2000. Une nouvelle poussée pour retourner sur la Lune et continuer sur Mars a commencé à prendre de l’ampleur, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la NASA. Le Congrès américain s’est engagé à investir des milliards pour construire une énorme nouvelle fusée, tandis qu’Elon Musk et SpaceX se concentraient sur des ambitions similaires.

Prédictions futuristes non réalisées du milieu du XXe siècle imaginant comment nous vivrions dans des stations spatiales de science-fiction et explorerions Mars retour à l’air du temps.

Presque exactement un demi-siècle après Apollo 17, la mission Artemis I sans équipage de la NASA plus tôt ce mois-ci a voyagé plus loin au-delà de la lune que n’importe quel engin spatial évalué par l’homme, et elle a capturé une nouvelle image emblématique pour une nouvelle génération d’exploration, montrant à la fois la lune et la Terre d’un nouveau point de vue.

Nasa



La NASA et SpaceX se sont engagés à unir leurs forces pour ramener une nouvelle génération d’astronautes à la surface de la lune avant la fin de la décennie. C’est une promesse familière, qui a fonctionné la dernière fois.

Ce n’est probablement pas une coïncidence si certaines des circonstances de la course à l’espace originale commencent également à se reproduire aujourd’hui, avec un nouveau rival géopolitique, la Chine, qui fait de plus en plus avancer un ambitieux programme d’exploration spatiale. Le programme spatial chinois lance actuellement des dizaines de fusées chaque année et exploite sa propre station spatiale, des rovers lunaires et martiens. L’agence spatiale chinoise a également déclaré son objectif de construire une station avec équipage à la surface de la lune, qui est également l’un des principaux objectifs du programme Artemis de la NASA.

L’historien de la NASA, Odom, souligne qu’une grande partie de l’héritage durable du programme Apollo est toujours présent sur Terre.

« L’investissement fédéral dans l’infrastructure aérospatiale dans le sud des États-Unis a transformé l’économie d’une grande partie de la région. Des investissements critiques dans les programmes universitaires d’ingénierie et de sciences ont créé des fondations qui continuent de porter leurs fruits grâce à des percées technologiques et scientifiques.

Odom est optimiste sur le fait qu’Artemis produira une nouvelle série de découvertes scientifiques et d’innovations techniques.

“Espérons que les leçons d’Apollo s’avéreront un cadre utile pour la découverte à la fois sur la lune et chez nous. Si nous y prêtons attention, je suis sûr qu’ils le feront.”