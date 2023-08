Cela fait 20 ans qu’un accident de canapé a mis fin à un événement de ski sur sable en Colombie-Britannique

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une vidéo graphique de blessures lors d’un événement de ski sur sable.

Pendant plus de trois décennies, les amateurs de sensations fortes de Prince George, en Colombie-Britannique, se sont précipités sur la pente estivale des berges de la rivière Nechako.

D’abord sur des skis alpins, puis sur des planches à neige et des vélos de montagne, ils ont osé défier la caractéristique géographique la plus visible de Prince George – un banc de sable et de gravier à 60 degrés formé il y a des milliers d’années par la fonte des calottes glaciaires qui ont rempli les rivières Nechako et Fraser.

L’événement s’appelait Sandblast, et c’était un exercice déchirant de victoires les plus rapides vers le bas.

Mais le 16 août 2003 – dans sa 32e année de folies et de chaos – tout s’est arrêté brutalement.

En ce samedi ensoleillé, un vieux canapé volumineux monté sur des roues de vélo – mais sans direction ni freins pour donner le contrôle à ses trois coureurs – a dévié du côté est du parcours et a percuté à une vitesse toujours croissante deux spectateurs assis sur le colline.

Deux concurrents de Sandblast quittent la grille de départ au sommet des berges de la rivière Nechako sur cette photo non datée. (Soumis par The Exploration Place)

Cette année-là était la deuxième d’une « catégorie de meubles » Sandblast et l’incident était suffisamment effrayant et suffisamment grave pour marquer la fin de l’événement. Le sablage est devenu trop coûteux à assurer et ne s’est pas produit depuis.

Neal Hagreen a organisé le dernier Sandblast. Vingt ans plus tard, il dit regretter d’avoir laissé le canapé descendre la pente.

« Avec le recul, oui, il manquait quelques composants », a déclaré Hagreen à CBC News depuis son domicile de Kelowna. « C’était une belle journée jusqu’à ce moment-là. »

‘Oh mon Dieu’

Eric Leach, Jonathan Dyrblom et Shawn Burleigh étaient les cavaliers sur le canapé. Dans des séquences vidéo qui survivent encore sur Internet, le canapé de style années 1970 commence à courir presque immédiatement en biais, au lieu de descendre directement la colline. Alors qu’il s’approche de la ligne d’arrivée, située à environ 20 mètres du fond, il tourne plus brusquement et se met en collision avec trois personnes assises sur le côté à l’arrivée.

Sans clôture de protection en place, une personne se dégage à la dernière seconde, mais deux autres – Meara Morse, cinq ans et Julie Middleton, 20 ans – ne sont pas en mesure de s’écarter à temps. Middleton se jette sur Morse dans un effort pour la protéger, mais le canapé les frappe de plein fouet, tangue en avant et se retourne. Quand il se retourne, il envoie Leach, Dyrblom et Burleigh faire la roue dans les airs, jusqu’aux balles de foin protectrices au fond. Le canapé, maintenant culbutant, les rattrape un instant plus tard avec un impact horrifiant.

Sur la vidéo, on peut entendre une personne en bas dire « Oh mon Dieu » à plusieurs reprises pendant que l’incident se produit.

AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient des séquences graphiques.

Selon la couverture de l’édition du 18 août 2003 du journal Prince George Citizen, Leach s’est retrouvé avec une blessure au dos et un nez cassé, tandis que Dyrblom a subi une commotion cérébrale présumée. Burleigh avait des blessures indéterminées, tout comme Morse et Middleton, ce dernier faisant du bénévolat à Sandblast en tant qu’assistant médical.

Le Citizen a rapporté que les cinq personnes se sont retrouvées à l’hôpital mais ont été libérées le lendemain.

Les efforts pour joindre certaines des personnes impliquées dans l’accident ont été vains.

Mais, l’ancienne concurrente de Sandblast, Lori Nelson – qui a été témoin de l’accident et connaît Middleton et Morse – a déclaré à CBC que Morse avait subi une grave commotion cérébrale.

Robert Dorsman, au premier plan, et Mike Lizotte emmènent leurs planches à neige sur les berges de la rivière Nechako dans l’édition 1993 de Sandblast. (Soumis par The Exploration Place)

Une expérience palpitante

Sandblast remonte à 1972. Dans une ville hivernale comme Prince George, c’était un moyen pour les skieurs alpins d’obtenir leur dose d’adrénaline estivale. L’événement a eu lieu la troisième semaine d’août et a vu les concurrents s’affronter sur les berges.

Casey Johnson, résident de Prince George, a skié à Sandblast pendant 18 ans et a déclaré à CBC que c’était toujours une expérience exaltante.

« Ce n’est pas comme le ski ordinaire », a-t-il déclaré. « C’est une combinaison de sable au sommet, qui se transforme ensuite en gravier grossier… et une fois que vous touchez le gravier, votre vitesse augmente vraiment, puis en quelques secondes, vous êtes au fossé [at the bottom] et vous devez trouver un moyen d’arrêter rapidement. »

Johnson a déclaré que son cœur battait toujours quand il était sur le point de faire une course Sandblast, et « cette précipitation dans la grille de départ était tellement cool et vous a fait revenir. »

Les spectateurs revenaient aussi. À son apogée, Sandblast était connu pour attirer jusqu’à 5 000 personnes.

L’événement a acquis une telle notoriété que Warren Miller, le cinéaste de ski et de planche à neige le plus célèbre au monde, est venu à Prince George à la fin des années 1990 pour documenter l’action et les déversements spectaculaires.

Le sablage a changé avec le temps, ce qui a entraîné l’ajout de catégories de snowboard et de VTT lorsque ces activités sont devenues populaires.

Selon un article paru en 2001 dans le Prince George Free Press, Sandblast de cette année-là a marqué l’apparition d’un canapé sur la colline. Le journal a rapporté que les participants Steve Bartkowski, Jerid Letchford et Ken Smith ont monté des skis au bas d’un canapé et l’ont descendu.

Cela a incité les organisateurs à ajouter officiellement une catégorie de meubles en 2002, et elle est restée partie intégrante de Sandblast en 2003.

L’équipement de sécurité était facultatif pendant Sandblast. Danny Johnston a porté ce casque lors de l’événement de 1989. (Soumis par The Exploration Place)

Le coût de l’assurance s’est envolé

Hagreen – qui a également participé à Sandblast une douzaine de fois – a déclaré à CBC qu’il n’était pas inquiet pour l’avenir de l’événement au lendemain de l’accident de canapé de 2003. Au lieu de cela, il a dit qu’il se concentrait sur le bien-être des cinq personnes impliquées dans l’accident.

Mais, il s’est avéré qu’une forte augmentation de la couverture d’assurance pour un Sandblast de 2004 l’a empêché de se produire. Hagreen a déclaré que le débours aurait été d’environ 8 000 $, contre 1 700 $ en 2003.

« Donc, évidemment, c’était hors de portée à l’époque », a-t-il déclaré.

Crashing faisait partie de Sandblast, qui a fonctionné pendant 32 ans sur les berges de la rivière Nechako à Prince George, en Colombie-Britannique. (Soumis par The Exploration Place)

Un accident évitable

Hagreen a déclaré qu’un pistolet rapide sur le canapé ce jour-là en 2003 indiquait qu’il se déplaçait à « plus de 80 kilomètres à l’heure » lorsqu’il a heurté les balles de foin au fond.

« En réalité, une unité comme celle-là avec des roues n’aurait jamais dû être autorisée à descendre la colline », a-t-il déclaré, revenant sur l’incident.

Nelson, quant à elle, est toujours secouée par ce qu’elle a vu, même 20 ans plus tard.

« Meara et Julie … c’est émouvant … elles ont vraiment été durement touchées par ce canapé », a-t-elle déclaré, la voix tremblante.

Nelson a déclaré que l’accident aurait pu être évité si les personnes dispersées le long des côtés du parcours avaient reçu l’ordre de quitter la colline avant le début de la catégorie des meubles.

Sablage susceptible de rester enfoui

Sandblast est silencieux depuis deux décennies maintenant. De l’avis de Hagreen, cela ne se reproduira plus, et pas seulement à cause du coût de l’assurance.

Il a déclaré à CBC que trouver suffisamment de bénévoles pour le faire fonctionner – en particulier des personnes pour assumer des rôles de leadership – devenait déjà difficile au début des années 2000 et que le problème persistait dans les années qui ont suivi 2003.

Hagreen a déclaré que pendant près d’une douzaine d’années après 2003, les gens le contacteraient pour relancer l’événement et qu’il offrirait son aide. Mais, personne ne voulant prendre les devants, il a déclaré que les discussions n’avaient jamais abouti.

Lorsqu’on lui a demandé si l’incident de Sandblast 2003 avait été attaché à son nom pendant un certain temps par la suite, Hagreen a déclaré: « Les gens s’attendaient à ce genre de folie de ma part… J’étais définitivement au sommet du groupe de fous. »

Hagreen est à Kelowna depuis environ 10 ans maintenant et travaille comme coordinateur de la sécurité.

Compte tenu de son parcours, il se rend compte de l’ironie de son métier actuel.

« Vous pouvez apprendre de deux manières : vous pouvez apprendre sur le terrain ou vous pouvez apprendre par le livre », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais appris par le livre. »