Cela fait 10 ans que mon frère et sa famille ont été abattus – je sais l’homme que la police française devrait regarder

QUAND trois membres de la famille britannique al-Hilli et un cycliste de passage ont été abattus dans une région reculée du sud-ouest de la France, le monde a attendu de découvrir leur meurtrier.

Pourtant, dix ans plus tard, malgré une enquête menée par 100 flics français et 60 britanniques, et quatre suspects interrogés, les meurtres dans les Alpes restent un mystère.

Zaid al-Hilli veut que justice soit rendue à sa famille et qualifie de “méprisable” le traitement de l’affaire par la police française Crédit : Ryan Mcnamara

Papa Saad, sa femme Iqbal et sa mère ont été assassinés lorsqu’un motocycliste a arrêté la voiture familiale et leur a tiré dessus – leurs deux filles ont été laissées pour mortes Crédit : AFP

Dans une interview exclusive, Zaid al-Hilli, 63 ans, frère de Saad assassiné, qualifie aujourd’hui la gestion de l’affaire par la police française de “méprisable” et “totalement incompétente”, les accusant de racisme en raison de l’héritage moyen-oriental de sa famille.

L’ingénieur Saad, 50 ans, sa femme Iqbal, 47 ans, dentiste, et leurs filles Zainab et Zeena, alors âgées de sept et quatre ans, ainsi que la mère d’Iqbal, Suhaila, 74 ans, toutes de Claygate, Surrey, rentraient de vacances en voiture lorsqu’un motocycliste les a arrêtés, a abattu les adultes et les a fouettés au pistolet et est parti pour Zainab mort, tandis que Zeena se cachait dans la voiture.

Le cycliste français Sylvain Mollier, 45 ans, est également décédé d’une balle dans la tête.

Aujourd’hui, Zaid, responsable de la paie d’un club de golf de la côte sud, a déclaré au Sun : “Je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu une véritable enquête. Je ne crois plus un mot des autorités françaises.

« Nous attendons depuis dix ans, mais l’opération policière actuelle pourrait attendre encore 100 ans et ne pas obtenir de percée.

“J’aime penser qu’il y a toujours de l’espoir. Mais je crois que le seul espoir que nous ayons est que l’affaire soit retirée des mains de la police locale et que quelqu’un de plus compétent essaie de trouver les personnes qui ont vraiment tué notre famille.

« La police française a fait un catalogue d’erreurs, elle a contaminé très tôt la scène du crime sans réfléchir et a piétiné nos vies.

“Je me demande aussi si plus d’attention aurait été accordée à l’affaire si ma famille était française.”

La scène d’horreur, près d’un lieu de pique-nique au bord du lac d’Annecy, a été retrouvée par le vétéran de la RAF Brett Martin, aujourd’hui âgé de 63 ans, qui a été accueilli par un Zainab gravement blessé qui titubait vers lui.

Des informations en France le mois dernier ont indiqué que les enquêteurs pensaient que M. Martin était toujours un suspect.

Mais Zaid a refusé de se rendre en France pour interrogatoire, de peur d’être arrêté, et estime que M. Martin n’est qu’un bouc émissaire pour “les manquements persistants de la police”, alors que la véritable cible du meurtre était Mollier.

Zaid, d’origine irakienne, qui a été détenu en 2013 pour les meurtres mais qui a ensuite été relâché, a ajouté : « À ce jour, je suis tellement en colère contre la façon dont l’enquête a été menée. Pas assez de questions ont été posées sur Mollier.

“La seule personne dont les biens ont été perquisitionnés en France était son domicile mais ce n’était que pour une heure. C’était un exercice de case à cocher. Mon appartement de deux chambres a été fouillé de 7h30 à 2h du matin.

“Je ne suis pas sûr que la police là-bas ait intérêt à découvrir la vérité, car la vérité ne se reflétera probablement pas bien sur eux.”

Le jour de la tragédie, le 5 septembre 2012, Zaid était à Worthing, dans le West Sussex, marchant avec un copain.

Il n’a appris l’horreur que le lendemain.

Il a déclaré: «Un ami m’a appelé à 13h15 et m’a dit qu’il avait vu aux informations comment mon frère et sa famille avaient été pris dans une fusillade. J’ai dit : ‘Ce n’est pas possible’. Mais l’ami a vérifié et confirmé. J’ai ressenti un énorme engourdissement et un vide. J’étais incrédule.

En quelques jours, le procureur local Eric Maillaud insistait sur le fait que les al-Hillis étaient la cible et que la mort de Mollier était un faux-fuyant.

La police n’a fermé la scène du crime qu’après 48 heures de recherche, ce qui signifie que les preuves ont été contaminées.

Zaid a déclaré: «C’était un cauchemar vivant. Je n’arrivais pas à croire que Maillaud, en quelques heures, faisait de telles déclarations conclusives. Il ne pouvait rien savoir, c’était trop tôt. ”

Le calvaire de Zaid s’est aggravé lorsqu’il a été arrêté en juillet 2013, soupçonné d’association de malfaiteurs, deux semaines après que des magistrats français l’eurent convoqué en France pour y être interrogé.

Ils avaient voulu l’interroger sur un différend que lui et son frère avaient eu un an avant les meurtres, à propos de la vente de la maison de 800 000 £ de leur défunt père.

Zaid a déclaré : « Ils ont pris mon ordinateur, des documents, sont entrés dans mon bureau, ont pris mon téléphone. Ils sont entrés dans l’appartement de mon ami, ont défoncé sa porte, ont pris ses papiers, son ordinateur. Ils inventaient au fur et à mesure. »

Toutes les accusations ont ensuite été abandonnées.

C’était un cauchemar vivant. Je n’arrivais pas à croire que Maillaud, en quelques heures, faisait de telles déclarations conclusives. Il ne pouvait rien savoir, c’était trop tôt. Zaid al Hilli

Zaid pense maintenant que l’enquête française pourrait être transférée dans une nouvelle unité de cas froids en dehors de Paris.

Des informations parues le mois dernier dans le journal français Le Parisien suggéraient que M. Martin était toujours considéré comme un suspect.

Mais Zaid n’est pas convaincu.

Il dit : « Pourquoi le ferait-il ? c’est une continuation de la dissimulation. C’est un peu comme, ‘Blâmez-le sur ce gars, c’est un étranger.’ C’est quelque chose à voir avec Mollier. Il était le local. Pourquoi la police locale n’a-t-elle pas sondé plus profondément cette ligne ?

L’année dernière, la police française a organisé une reconstitution des derniers instants des al-Hillis, qui voyageaient dans la BMW de la famille.

Pendant ce temps, dans un développement réconfortant, Zaid raconte également comment ses nièces Zainab, maintenant âgée de 17 ans, et Zeena, 14 ans, vivent désormais, malgré leur terrible épreuve, “une vie heureuse et normale et profitent de l’école”.

Zainab a aidé la police britannique à donner un récit vivant de ce dont elle se souvient et leur a raconté comment elle se souvient d’avoir été tenue par “un bras blanc” qui était celui de l’agresseur.

Zaid raconte comment les deux adolescents, vivant désormais chez un parent de la famille mais lui parlant régulièrement, sont “dans une bonne situation”.

Il dit : « Ils vont bien. Ils ont une vie normale, ils sont contents de leur école et de leurs amis.

C’est l’espoir qu’un jour la famille puisse enfin avoir la fermeture et une condamnation pénale qui pousse Zaid à continuer.

Il dit : « Quelque chose comme ça ne vous quitte pas. La justification vous donne de la force. J’espère qu’on aura ça un jour.”

Le cycliste français passant Sylvain Mollier est également décédé – abattu à bout portant dans la tête 1 crédit