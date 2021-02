La bête quotidienne

Le candidat de Biden au poste de directeur de la CIA déclare que la Chine est la priorité absolue

REUTERSBill Burns, le diplomate de carrière sollicité par le président Biden pour diriger la CIA, a déclaré mercredi à un panel du Sénat que sa priorité absolue en tant que directeur serait de lutter contre la puissance technologique et économique de la Chine, dans un échange remarquablement amical avec la commission du renseignement du Sénat, où Les controverses sur les échecs et les abus des services de renseignement ont caractérisé les auditions de nomination des futurs directeurs de la CIA depuis le 11 septembre, Burns a déclaré que la CIA devrait «affûter sans relâche» son arsenal d’armes numériques et sa compréhension de celle de Pékin. Cela et d’autres aspects du témoignage de Burns a reçu le soutien enthousiaste des sénateurs de la commission du renseignement des deux parties, qui semblent être parvenus à un consensus sur le fait que la Chine cherche, comme l’a dit le sénateur Marco Rubio (R-FL), vice-président du groupe, à «remplacer les États-Unis comme la nation la plus puissante et la plus influente du monde. » Le sénateur Michael Bennet (D-CO) a déclaré que pendant la guerre froide, les États-Unis avaient «un principe d’organisation» que la concurrence géopolitique actuelle avec la Chine fournit. Mais Burns, ancien secrétaire d’État adjoint et ambassadeur en Russie, a également déclaré la rivalité avec la Chine était différente de «la concurrence avec l’Union soviétique pendant la guerre froide». Burns a défini la concurrence américano-chinoise comme étant moins un affrontement «sécuritaire et idéologique» qu’un conflit sur la primauté économique et technologique. Il a moins parlé de mesures secrètes potentielles contre la Chine que de fournir «les meilleurs renseignements possibles sur la nature du renseignement et des capacités chinoises». La question de savoir si les États-Unis peuvent éviter une guerre froide avec une puissance mondiale croissante est une question centrale à laquelle la politique étrangère américaine est confrontée. à l’aube de l’administration Biden. L’approche déclarée de Biden jusqu’à présent a été de poursuivre «la concurrence des grandes puissances» sans la guerre commerciale de l’administration Trump et avec la perspective d’une coopération sur le changement climatique. Pourtant, il y a aussi un appétit à Washington pour une confrontation beaucoup plus agressive. Le sénateur Ben Sasse (R-NE) a exhorté Burns à ne pas «lever la pression» sur la Chine afin de parvenir à un accord sur le climat.Sasse, Bennet et d’autres législateurs se sont également concentrés sur la Chine comme moyen d’impliquer la diminution de la priorité de la CIA. opérations de lutte contre le terrorisme meurtrières en cours, ce que Biden a mis en examen. Il n’y a eu pratiquement aucune discussion sur la lutte contre le terrorisme de la CIA pendant les deux heures d’audience. Deux sénateurs qui ont critiqué sans relâche les abus contre le terrorisme de la CIA, les démocrates Ron Wyden et Martin Heinrich, généralement dissidents du panel sur les nominés des agences, ont tous deux applaudi Burns. Wyden a noté que l’audition de Burns devenait un «concours de lancer de bouquet à part entière». «Batman financier» en tête pour diriger le CIAU de Biden À l’instar de son prédécesseur Gina Haspel, Burns n’a aucun lien avec les violations des droits de l’homme de la CIA après le 11 septembre. « Je crois que l’ancien programme d’interrogatoires améliorés de la CIA incluait la torture », a affirmé Burns dans un questionnaire adressé au comité. Il est à noter cependant que Burns n’a pas tourné une page sur la lutte contre le terrorisme de la CIA, affirmant seulement qu’il aurait besoin d’équilibrer les défis émergents avec menace posée par des groupes terroristes, 20 ans après le 11 septembre. » Il a dit que ceux qui étaient encore à l’agence et qui participaient au programme de torture ne subiraient aucune conséquence professionnelle. Dans le questionnaire, il s’est arrêté avant de s’engager à fournir l’examen classifié de la torture du Sénat aux avocats de la défense de Guantanamo représentant les personnes torturées par la CIA. Wyden a critiqué l’achat par les agences de renseignement américaines de données disponibles dans le commerce sur les Américains comme une finalité autour du quatrième amendement. Burns a promis la «transparence» sur les achats – mais ne s’est pas engagé à y mettre fin. Burns a également insisté sur la restauration du respect du «courage [and] l’expertise »des responsables du renseignement après que l’administration Trump a persécuté les lanceurs d’alerte, purgé les fonctionnaires qu’elle considérait comme déloyaux et cherché généralement à soumettre l’appareil de renseignement à son ordre du jour. Il n’était pas le premier choix de Biden pour le poste – l’ancien conseiller à la sécurité nationale Tom Donilon l’a refusé – mais a déclaré que Biden lui avait dit de «lui fournir des renseignements directement». Il a également reconnu qu’il ne serait pas le plus proche conseiller en renseignements de Biden; ce sera le directeur du renseignement national Avril Haines, qu’il appelait «mon ami et collègue de longue date». En tant que traditionaliste de la politique étrangère au cours de ses trois décennies de vie diplomatique, celui qui a occupé des postes de responsabilité sous les deux partis, Burns a été adopté comme un signal d’un statu quo ante restauré pendant une période instable de la politique américaine. Son témoignage a suivi l’encomia pour lui de deux barbes grises de politique étrangère, le secrétaire d’État George HW Bush James Baker et le directeur de la CIA d’Obama Leon Panetta. Baker a appelé la nomination de Burns «une évidence bipartite». Alors que Burns a été un consommateur d’intelligence plutôt qu’un producteur au cours de sa carrière gouvernementale, il a écrit l’une des analyses les plus prémonitoires de la génération précédente. Alors que l’administration Bush se préparait à envahir l’Irak, Burns, en tant que secrétaire d’État adjoint pour le Moyen-Orient, a rédigé ce que l’on appelle désormais le mémo de la «tempête parfaite». Burns avait prédit avec précision en juillet 2002 qu’une «horrible vague de saignements et de vengeance privée» résulterait d’une occupation américaine. C’était un avertissement au secrétaire d’État Colin Powell à un moment où la Maison Blanche dédaignait des préoccupations telles que la déloyauté ou le défaitisme et décourageait la CIA de produire une analyse similaire. Pourtant, Burns n’a pas démissionné lorsque Bush a envahi: «Il n’essaiera pas d’imposer une formule particulière en matière de réforme. Il sait travailler avec une main-d’œuvre professionnelle, ayant eu toute une carrière dans le service avant. Il sera ouvert aux suggestions et aux initiatives d’en bas », a déclaré Paul Pillar, qui était analyste principal de la CIA au Moyen-Orient lorsque Burns était secrétaire d’État adjoint. «L’ambassadeur Burns est, à mon avis, un excellent candidat au poste de directeur de la CIA. Il apporte à son travail la plus grande expérience de ce dont la politique étrangère américaine a le plus besoin de la part de la communauté du renseignement: en tant que consommateur principal au département d’État, il a une excellente idée du type de questions auxquelles la communauté doit répondre. Au cours de l’audience, Burns a fait allusion à sa note de 2002 avec modestie. «C’était imparfait. «C'était imparfait. Nous l'avons compris à moitié juste et à moitié faux », a-t-il déclaré. «Mais c'était un effort honnête pour exprimer nos préoccupations… sans cela, les choix politiques en souffrent.»