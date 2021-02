La dernière chose à laquelle les gens voudront penser à la fin de cette pandémie est la suivante. C’est la nature humaine d’aller de l’avant, de vouloir mettre les coronavirus, les vaccins et la surveillance des maladies derrière nous. Mais de plus en plus de chercheurs disent que le moment est venu de se préparer pour ce qui est sûr de venir.

Certains ont déjà commencé des efforts préliminaires pour développer des antiviraux et des anticorps monoclonaux pour prévenir des maladies graves et des vaccins qui pourraient arrêter un nouveau virus dans son élan.

«Soit nous investissons maintenant, soit nous payons beaucoup plus tard», a déclaré Wayne Koff, directeur général de l’organisation à but non lucratif Human Vaccines Project.

Koff, avec Seth Berkley, PDG de Gavi, The Vaccine Alliance, a publié jeudi un éditorial dans la prestigieuse revue Science, appelant à un effort mondial pour développer un vaccin universel contre les coronavirus, la famille qui comprend le virus responsable du COVID-19.

« Nous ne savons pas quand le prochain arrivera, la seule chose que nous savons, c’est que le prochain arrivera », a déclaré Koff. « Que nous ayons un an ou que nous ayons une décennie – étant donné cet inconnu, nous devrions examiner cette question très sérieusement dès maintenant. »

Vaccin 2.0: Un vaccin contre le coronavirus de nouvelle génération est en préparation, mais le financement initial a été refusé

Le monde a eu de la chance que la dernière grande pandémie mondiale, la grippe de 1918, remonte à plus d’un siècle.

Ces dernières années, cependant, le rythme des maladies dites zoonotiques passant des animaux aux humains s’est accéléré: Zika, Ebola, chikungunya et deux précédents coronavirus – Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) – ont provoqué des flambées majeures depuis 2003. Sans parler de la pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Aucun de ceux-ci n’a été aussi répandu que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, mais tous ont été mortels, le MERS tuant un tiers de ses victimes et Ebola environ la moitié.

Et après chacune de ces flambées, l’enthousiasme initial pour la prévention a été suivi d’une perte d’intérêt et d’une forte baisse du financement.

Cela ne peut pas se reproduire, a déclaré le Dr James Crowe, directeur du Vanderbilt Vaccine Center et immunologiste au Vanderbilt University Medical Center, tous deux à Nashville.

« Combien de fois faudra-t-il avant de commencer à regarder vers l’avenir? » Crowe a demandé rhétoriquement. « Ce a être le moment, sinon ça n’arrivera jamais. «

Une once de prévention

Il est difficile de convaincre les politiciens de dépenser d’énormes sommes d’argent contre un ennemi qui n’existe pas encore, mais Crowe a déclaré que ces investissements seraient insignifiants par rapport au prix de 20 billions de dollars de la pandémie mondiale actuelle.

« Si nous étions proactifs au lieu de simplement répondre à une épidémie, nous pourrions penser différemment et penser à l’immunité contre des choses qui ne se sont pas encore produites », a-t-il déclaré.

L’astuce sera de trouver comment développer des traitements et des outils de prévention contre les virus qui n’existent pas encore.

Crowe a quelques idées.

Pour environ 2 milliards de dollars, Crowe a déclaré que lui et ses collègues pourraient développer des anticorps monoclonaux qui pourraient protéger contre les 100 épidémies humaines les plus probables. L’accent serait mis sur « la quantité de tapis que vous pouvez couvrir avec vos anticorps, plutôt que de choisir le virus du jour », a-t-il déclaré.

Il envisage de fabriquer 10 000 doses d’anticorps conçues pour lutter contre chacune de ces 100 épidémies potentielles et de les stocker pour le jour où elles pourraient être nécessaires. Des recherches supplémentaires seraient encore nécessaires pour prouver leur efficacité, mais ce nombre de doses serait suffisant pour un essai et pour créer un «cercle» de protection autour des personnes infectées en premier et de celles qui entrent en contact avec elles.

Si ces anticorps ou vaccins précoces avaient été prêts à la fin de 2019 lorsque les premiers signes du SRAS-CoV-2 ont commencé à apparaître en Chine, « nous aurions pu augmenter et probablement couper environ six mois de la pandémie », a déclaré Crowe.

« Il s’agit simplement de faire avancer le calendrier en faisant un peu de travail acharné à l’avance », a-t-il déclaré. « C’est une idée très simple. »

Travailler plus vite et plus intelligemment

Les chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory du gouvernement en Californie, entre autres, s’efforcent de lutter contre tout ce qui pourrait émerger à mesure que les humains élargissent leurs contacts avec la faune.

Comme les prévisionnistes météorologiques, ils utilisent la modélisation informatique et l’intelligence artificielle pour accélérer le développement de médicaments et de vaccins, et finalement prédire le prochain nouveau virus et ses variantes les plus probables.

«Notre objectif est de pouvoir développer une nouvelle thérapeutique en quelques mois plutôt qu’en années», a déclaré Jim Brase, directeur adjoint adjoint de l’informatique au laboratoire. « Nous et d’autres groupes commençons à montrer que c’est possible. »

Pour le moment, cependant, ils ont besoin de plus de données pour alimenter leurs modèles, a-t-il déclaré.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

« Il est difficile de voir quelque chose qui soit plus une menace pour notre sécurité qu’une pandémie comme celle-ci – qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle », a déclaré Brase.

La solution devra impliquer des entreprises et des scientifiques universitaires en plus des chercheurs de toutes les agences gouvernementales, a déclaré son collègue Shivshankar Sundaram, directeur du centre de bio-ingénierie du laboratoire.

Aucune personne, aucun groupe ou aucun pays ne possède suffisamment d’expertise et d’informations pour réussir seul. Au lieu de cela, aux États-Unis, La préparation nécessitera le genre d’efforts à grande échelle consacrés au Moonshot original, au projet Manhattan de la Seconde Guerre mondiale et au travail que le président Joe Biden a aidé à diriger dans la lutte contre le cancer lorsqu’il était vice-président, a déclaré Sundaram.

Le Dr Bruce Gellin, président de la vaccination mondiale pour le Sabin Vaccine Institute, qui vise à rendre les vaccins plus disponibles, a convenu que la prévention de la prochaine pandémie doit impliquer un large éventail d’expertises.

«Les changements transformationnels viendront de domaines que nous ne connaissons pas», a déclaré Gellin, également membre de l’équipe d’analyse des vaccins COVID-19, financée par le Georgetown University Medical Center, où il est professeur adjoint.

Pour éviter un autre SRAS-CoV-2 ou une autre grippe de 1918, le monde a besoin d’un vaccin capable de prévenir tous les types de coronavirus, et d’un autre contre tous les types de grippe. Nous avons besoin d’un « double Moonshot », a déclaré Gellin, « pour couvrir les deux afin que nous ayons la solution avant même qu’elle n’apparaisse. »

Les médicaments antiviraux qui peuvent aider les gens à combattre un large éventail de nouveaux virus seront également essentiels, a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine et de maladies infectieuses à l’Université de Georgetown.

«Idéalement, nous les aurions développés il y a 10 ans», a déclaré Goodman lors d’un appel médiatique jeudi avec des membres de l’équipe d’analyse des vaccins COVID-19.

Mais il n’y a pas eu suffisamment d’incitations économiques pour que les entreprises développent des produits pour faire face à une pandémie qui survient une fois dans une décennie ou une fois dans un siècle.

« Si jamais il y avait un moment pour se réveiller et investir dans la biodéfense non seulement contre le terrorisme mais contre les menaces naturelles et les maladies infectieuses émergentes, c’est le moment », a déclaré Goodman. « Le monde a besoin d’une réponse plus rapide. Il a besoin de médicaments antiviraux à action large. »

Créer de meilleurs vaccins

Les scientifiques travaillent depuis des années – sans succès jusqu’à présent – pour créer un vaccin contre le VIH. Mais ce travail porte ses fruits maintenant, a déclaré Crowe.

« Les décennies de travail que nous avons tous déployées pour aspirer à couvrir un virus très diversifié nous ont conduit à des capacités qui nous permettent de faire face à des problèmes comme les coronavirus ou la grippe », a-t-il déclaré.

La technologie a également progressé de façon spectaculaire ces dernières années.

« Il y a vraiment eu une convergence des progrès de la biomédecine, de l’ingénierie et de l’informatique, ce qui nous place dans une situation bien différente de celle que nous étions il y a dix ans », a déclaré Koff.

Recherche sur les coronavirus auLes instituts nationaux de la santé après les épidémies de SRAS et de MERS ont montré l’importance et le pouvoir de la planification à venir, ont déclaré Koff, Crowe et d’autres.

Les chercheurs du NIH avaient déjà penséla protéine de pointe à la surface du SRAS-CoV-2 devrait être la cible des vaccins, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le développement du vaccin COVID-19 a été aussi rapide qu’il l’a fait.

Développer un vaccin pour lutter contre tous les coronavirus devrait être plus facile que d’en fabriquer un contre la grippe ou le VIH, car les coronavirus ne mutent pas aussi vite. Les nouveaux vaccins contre le SRAS-CoV-2 sont déjà bien plus efficaces que le vaccin antigrippal annuel, a déclaré Koff.

Certaines entreprises développent des vaccins qui peuvent traiter quelques-unes des variantes émergentes. Novavax, entre autres, développe la capacité de traiter plusieurs mutations du SRAS-CoV-2 de la même manière que son vaccin contre la grippe combat plusieurs souches de grippe.

Neutraliser quelque chose qui n’existe pas encore « est une barre haute », a déclaré Ted Ross, directeur du Center for Vaccines and Immunology à l’Université de Géorgie. « Mais c’est ce pour quoi nous visons tous. »

Les coronavirus sont assez diversifiés, a-t-il déclaré, allant du SRAS au rhume, ce qui peut rendre difficile le développement d’un seul vaccin contre tous.

Le groupe de recherche de Ross travaille à un vaccin antigrippal universel depuis des décennies et s’est maintenant tourné vers le SRAS-CoV-2. Son principal souci est que, comme pour Zika et Ebola, l’intérêt des entreprises et du public diminuera dès que le COVID-19 ne fera plus la une des journaux.

«Je crains que Corona puisse suivre la même voie une fois que nous serons revenus à une« vie normale »», dit-il. « Il faudra le dévouement des agences de financement pour continuer à le financer comme il se doit. »

Contactez Karen Weintraub à kweintraub @ usatoday.

