“Cela doit cesser”, déclare le sénateur alors que la Chambre rouge coûte 70% en flèche

Le coût de fonctionnement du Sénat du Canada a grimpé d’environ 70 % au cours des sept années qui se sont écoulées depuis la première élection du premier ministre Justin Trudeau — une augmentation, selon certains, inacceptable, étant donné que le nombre de sénateurs est demeuré stable au cours de la même période.

Le Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (CIBA), le corps de sénateurs qui gouverne la chambre haute, a adopté jeudi un budget qui coûtera 126,7 millions de dollars aux contribuables canadiens au cours de l’exercice 2023-2024.

En 2015-2016, la dernière année avant les réformes de Trudeau à la Chambre rouge, les dépenses du Sénat étaient de 74,5 millions de dollars.

Cette augmentation substantielle a incité certains sénateurs à exiger un « examen de l’efficacité » de toutes les dépenses du Sénat pour maîtriser les coûts à un moment où l’économie vacille au bord de la récession.

Tous les sénateurs présents pour le débat sur le budget ont convenu que le Sénat devrait trouver des moyens de faire les choses à moindre coût.

Groupe des sénateurs canadiens (CSG) Le sénateur Scott Tannas, président du sous-comité sénatorial des prévisions budgétaires, recommande également un gel temporaire des embauches.

Le nombre de bureaucrates travaillant à la Chambre rouge a augmenté de plus de 30 % en seulement cinq ans. Tannas s’est dit “préoccupé” par cela.

Le sénateur du Groupe des sénateurs canadiens (CSG) Scott Tannas recommande un gel temporaire des embauches. (Hallie Cotnam/CBC News)

En 2017, le Sénat comptait 372 équivalents temps plein (ETP) — jargon gouvernemental pour les travailleurs à temps plein. L’effectif est désormais de 493 postes.

Le nombre de sénateurs en exercice est bien en deçà de la capacité de 105 sièges de la Chambre depuis des années parce que le gouvernement libéral a mis du temps à nommer de nouvelles personnes.

La flambée des coûts du Sénat a également dépassé la croissance des dépenses de la Chambre des communes. L’organe élu a vu ses coûts augmenter d’environ 40 % au cours de la même période de sept ans, selon les chiffres publiés dans les comptes publics.

Le sénateur conservateur “vraiment perturbé” par les augmentations de coûts

Le chef du Sénat conservateur, Don Plett, membre du CIBA, a fustigé l’augmentation des coûts lors du débat sur le budget, se disant “vraiment troublé” par ce qu’il considère comme une approche nonchalante des dépenses des autres sénateurs et de certains bureaucrates du Sénat.

« Les Canadiens obtiennent-ils 70 % de plus du Sénat qu’ils ne l’ont fait en 2016? Plett a demandé. “J’étais ici en 2016 et je suis ici maintenant et je ne pense pas que nous obtiendrons 70% de plus.”

L’augmentation des coûts est due en grande partie à l’administration du Sénat — les fonctionnaires rattachés à la chambre haute.

Le sénateur conservateur Don Plett a déclaré que les dépenses du Sénat devaient être maîtrisées. (Chris Rands/CBC)

Les 126,7 millions de dollars pour le prochain exercice représentent une augmentation de 4 % par rapport à l’année dernière, mais les budgets des bureaux des sénateurs – qui servent à payer les dépenses du personnel politique et d’autres coûts – n’augmenteront que de 0,7 %, a déclaré Plett.

Les coûts d’administration du Sénat, quant à eux, ont augmenté de 8,6 % d’une année sur l’autre, un chiffre supérieur à l’inflation, qui a atteint environ 5,3 % en octobre.

“L’administration doit devenir beaucoup plus frugale. Nous devons parcourir le budget ligne par ligne. Nous n’en avons pas pour notre argent”, a déclaré Plett lors du débat sur le budget. « Chers collègues, cela doit cesser.

Le sénateur conservateur a déclaré qu’avec le Canada qui traverse une période économique difficile, le Sénat doit « commencer à donner l’exemple » et mettre de l’ordre dans ses finances.

“Je ne pense pas que notre Sénat, au cours des sept dernières années, ait donné l’exemple”, a déclaré Plett, ajoutant que peu d’entreprises privées seraient autorisées à augmenter leurs coûts de manière aussi spectaculaire en si peu de temps sans aucun calcul.

Alison Korn, porte-parole de CIBA, a contesté les chiffres de Plett, affirmant que l’augmentation sur sept ans est en fait inférieure à la somme qu’il a citée, car une partie de l’argent alloué au cours des années passées n’a pas été dépensée.

Les chiffres de Plett sont tirés du gouvernement fédéral budgets supplémentaires des dépenses.

Korn a proposé une explication de l’augmentation des coûts.

“Le budget 2023-2024 est basé sur les principes de maintien d’un service de haute qualité aux sénateurs et d’une saine gestion des fonds publics dans le contexte de la pandémie et de la reprise post-pandémique”, a déclaré Korn.

“Cela comprend l’inflation, les augmentations salariales économiques, l’augmentation des coûts, les investissements dans la technologie et les nouvelles initiatives.”

Elle a déclaré que de nouveaux employés avaient été ajoutés pour “répondre à des initiatives spécifiques” et en raison du “déménagement dans le nouvel édifice du Sénat du Canada”. Elle a également cité une augmentation des “activités et volumes” sans nom et des “exigences législatives”.

Les commentaires de Plett ont suscité une vive réprimande de la part de certains sénateurs nommés par Trudeau, qui ont déclaré que sa critique des augmentations budgétaires pouvait être interprétée comme une attaque contre les bureaucrates qui servent les sénateurs et leur personnel politique.

Plett a dit que ce n’était pas son intention.

Le sénateur indépendant de l’Ontario Tony Dean, un sénateur nommé par Trudeau qui était auparavant le plus haut fonctionnaire de l’Ontario, a déclaré que les sénateurs doivent être « prudents » lorsqu’ils critiquent le budget, car il pourrait être perçu comme « envoyant de mauvais signaux aux personnes qui nous soutiennent ». dans cette organisation.”

Une autre personne nommée par Trudeau, le sénateur Hassan Yussuff, ancien président du Congrès du travail du Canada, a déclaré que le Sénat n’est “pas une entreprise” et qu’il ne peut pas adhérer aux choix de dépenses des entreprises.

“Je pense que nous devons différencier la façon dont nous gérons une institution qui est chargée de faire autre chose que les entreprises”, a-t-il déclaré.

“Le public … doit apprécier le travail acharné que nous faisons en son nom”, a-t-il déclaré. “Les contribuables qui paient pour cela devraient comprendre que ce que nous faisons ici a de la valeur pour eux.”

Le sénateur du CSG du Nouveau-Brunswick, Jim Quinn, un autre choix de Trudeau pour la chambre haute, a suggéré à un moment donné pendant le débat sur le budget que le comité se déplace « à huis clos » – à huis clos – pour discuter des questions budgétaires en secret sans le public et la presse à portée de main .

“Je m’objecte à cela”, a rétorqué Plett, ajoutant que les Canadiens devraient savoir ce que le Sénat fait de leur argent.

La sénatrice indépendante de l’Ontario, Lucie Moncion, présidente du CIBA, a défendu certaines des augmentations de coûts, affirmant que le Sénat en fait plus maintenant qu’il y a sept ans.

La chambre haute, par exemple, diffuse désormais ses délibérations à la télévision et en ligne, ce qui a augmenté le budget et le nombre d’employés, a-t-elle déclaré.

“Au cours des cinq dernières années, il y a eu des changements majeurs qui se sont produits”, a-t-elle déclaré.

En même temps, le Sénat a pu se décharger de certaines dépenses qu’il devait auparavant payer.

Depuis 2015, le Sénat a eu des dépenses de sécurité beaucoup plus faibles grâce à la création du Service de protection parlementaire, qui a fusionné les services de sécurité autrefois distincts de la Chambre des communes et du Sénat en un seul service de sécurité à l’échelle de la Colline du Parlement sous le commandement de la GRC.

Cette fusion a retiré la plupart des dépenses liées à la sécurité des livres du Sénat.