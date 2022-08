“Cela devient un peu ennuyeux sans principaux adversaires, manque de concurrence”: Mirabai Chanu

L’haltérophile indienne Mirabai Chanu a une fois de plus glorifié l’Inde sur la carte du monde avec son magnifique exploit aux Jeux du Commonwealth (CWG) 2022 en cours à Birmingham. Elle a décroché une médaille d’or dans la catégorie féminine de 47 kg samedi avec un effort combiné de 201 kg à l’arraché et à l’épaulé-jeté.

Chanu était bien en avance sur ses adversaires dans la compétition. Elle en était une et a terminé à l’arraché alors qu’elle soulevait 84 kilogrammes lors de son premier essai dans la variante arrachée de l’événement. Avec sa deuxième tentative, elle a non seulement amélioré son record personnel, mais a également brisé le record des Jeux du Commonwealth et le record du Commonwealth avec une levée réussie de 88 kg.

Bien qu’elle n’ait pas pu décrocher sa troisième tentative à l’arraché, elle s’est dirigée vers la variante clean and jerk de l’événement avec une avance massive de 12 kilogrammes sur son concurrent le plus proche.

Lors d’une conversation avec le Times of India, Chanu a déclaré qu’elle était arrivée aux Jeux avec un plan, mais que le manque de combat et les meilleurs adversaires l’avaient un peu ennuyé.

« Je savais d’avance que ce serait facile aux Jeux du Commonwealth. Mais je suis venu ici avec un plan, que dans cette compétition, je dois travailler sur moi-même afin de pouvoir mieux planifier pour les événements futurs ce qui doit être amélioré. Mais oui, sans adversaires de premier plan et sans combat (compétition), cela devient un peu ennuyeux », a déclaré Chanu, cité par TOI.

Élaborant le contexte de sa remarque « ennuyeuse », Chanu a déclaré : « … ce concours me concernait. Sir (l’entraîneur Vijay Sharma) n’arrêtait pas de me dire que cette compétition était pour toi, pour le travail que tu as fait… C’était bien aussi. L’esprit s’est détendu, que tout ce sur quoi j’ai travaillé (je dois me concentrer là-dessus), s’améliore à l’avenir. C’est le sentiment avec lequel j’ai effectué mes ascenseurs.

Il s’agit de la troisième médaille de Chanu aux Jeux du Commonwealth, après son argent lors de l’édition 2014 à Glasgow et l’or à Gold Coast 2018 dans la catégorie 48 Kg. Elle est la première athlète à remettre l’or à l’Inde dans le CWG 2022 en cours.

