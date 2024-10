« Cela dégage une ambiance cool de méchant de Bond », déclare un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’une maison immergée en béton et en verre en Californie, conçue par le studio local Donaldson + Partners.

En construction depuis sept ans, la structure circulaire présente de grands arcs paraboliques en béton et a été conçue comme une « maison du XXIe siècle ».

« Ces vues, mais la maison est tellement introvertie »



Les commentateurs étaient divisés. « L’architecture elle-même est très convaincante : bonne séquence spatiale, vues intéressantes et intégration de l’aménagement paysager », a écrit Franky quatre doigts. « Cela dégage une ambiance cool de méchant de Bond », ont-ils ajouté.

D’autres commentateurs n’étaient pas aussi enthousiastes. « Sept années de construction, 14 000 pieds carrés, coûté plusieurs millions, mais cela ressemble à un parking sous acide à l’extérieur et à une galerie d’art abandonnée des années 70 à l’intérieur », a ridiculisé Souji.

BBOB était dans le même bateau. « Autant d’argent et de temps dépensés et vous n’avez pas eu un seul espace confortable ou une belle pièce d’architecture à admirer », ont-ils observé.

Chris D. était également furieux, arguant que « c’est horrible ». « Ces vues, mais la maison est tellement introvertie », ont-ils ajouté. « Ces couleurs chaudes du paysage, mais la maison est si froide et morne. »

Entre-temps, Kemarino « Je n’aime pas beaucoup cette maison, mais c’est un lieu de fête presque parfait ».

« Le logement abordable est un oxymore »

Les lecteurs ont également eu du mal à parvenir à un consensus sur un complexe de logements entièrement électriques et abordables à Santa Monica, réalisé par le studio d’architecture Brooks + Scarpa.

Le commentateur Jb a adopté un point de vue direct, écrivant que « les fonctionnalistes au cœur froid devraient être empêchés de s’impliquer dans le logement abordable ».

« Question : pourquoi le « logement abordable » ressemble-t-il toujours à un logement abordable ? » demandé Écossais M.

« C’est plutôt banal : les logements abordables semblent toujours avoir l’esthétique de blocs de construction bon marché », a déclaré Jason Long. Cependant, ils ont reconnu « mais un avantage est que l’alimentation électrique est entièrement électrique et que le bâtiment a de bonnes références énergétiques ».

Rob Rohena a également reconnu les points forts du projet, écrivant « le fait qu’ils aient pu créer quelque chose qui ne ressemble pas à un magasin à grande surface Costco est louable ».

Ils ont ajouté que « le logement abordable est un oxymore, le problème n’est pas architectural, mais socio-économique ».

« Intéressant et différent tout en étant d’échelle modeste et vivable »

Un autre projet de logement qui a fait parler les lecteurs cette semaine était un immeuble enveloppé de volets en béton et en aluminium doré, réalisé par le studio d’architecture Bureau des Mésarchitecture sur un site d’angle à Leiria, au Portugal.

« Ma première réaction est que les plans d’étage sont très élégants comme exercice géométrique », a exprimé Braves.

Pour Jack Woodburnc’était « intéressant et différent tout en étant d’échelle modeste et vivable ».

De l’autre côté de l’argument, Souji a écrit « non seulement c’est ringard en essayant de paraître élégant, mais il a aussi une mise en page horrible ».

« La façon dont ce bâtiment rencontre le trottoir pavé de la rue est aléatoire, probablement pas prise en compte – dommage », a déploré Marius.

« Ce projet aurait bénéficié de moins de « déplacements » architecturaux et/ou d’un site légèrement plus grand », a suggéré MKE Tom. « En revanche, les détails sont plutôt sympas », ont-ils admis.

