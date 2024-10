Les épidémies de virus de la grippe aviaire de type A (H5N1) dans les troupeaux laitiers ont entraîné des révélations selon lesquelles les éleveurs pourraient avoir des failles dans leurs mesures de biosécurité.

Au cours de la dernière décennie, les épidémies généralisées touchant le bétail ont heureusement été rares. Des épidémies de points chauds, telles que la maladie de Johnes ou la tuberculose dans des troupeaux laitiers individuels, se sont produites et ont été rapidement identifiées et contrôlées. C’est un bon signe pour l’industrie, même si les producteurs individuels et les troupeaux sont considérablement touchés.

« Pour la plupart, une épidémie généralisée n’a pas été une priorité pour les producteurs parce qu’elle ne s’est pas produite », explique Linda Tikofsky, directrice associée principale des services professionnels du bétail chez Boehringer Ingelheim Animal Health. « Mais maintenant, avec la présence de la grippe aviaire, tous les éleveurs de bétail réfléchissent aux risques qui existent pour leurs opérations. »

Cela commence par un plan

« La grippe aviaire provenait de la sauvagine et le Laboratoire vétérinaire national a établi que c’était un incident, un croisement, qui avait amené la maladie dans l’enclave du Texas », explique Tikofsky. « Mais maintenant, tous ces autres foyers ultérieurs proviennent de bovins se déplaçant entre les exploitations. Les oiseaux péridomestiques, comme les étourneaux et les pigeons, peuvent également servir de source de transmission.

Le transport du bétail constitue un facteur de risque important. Si vous transportez des animaux, désinfectez-vous la remorque entre les chargements ? « Si vous êtes dans une zone rurale, vous voyez des remorques à bétail circuler partout. De nos jours, nous déplaçons toujours des animaux. Ce n’est plus la même chose qu’à l’époque où les vaches restaient à la ferme », explique Tikofsky.

Et puis il y a les interactions potentielles avec des personnes qui ont pu se déplacer d’une ferme à l’autre. « Pensez à un grand événement industriel au cours duquel les gens interagissent ou montrent où le bétail vient de diverses fermes et se rassemble en un seul endroit », explique Tikofsky. « En tant qu’industrie, nous devons être conscients des risques que posent ces événements et veiller à ce que la biosécurité soit une priorité. »

Les déplacements d’une ferme à l’autre sont monnaie courante, mais ces déplacements doivent être surveillés et des pratiques d’hygiène doivent être mises en place.

« Nous pourrions visiter d’autres fermes. Nous avons des visiteurs qui peuvent venir d’autres fermes. Même faire une course dans une autre ferme. Ce sont des exemples simples où il existe un potentiel de propagation d’un agent pathogène s’il est présent », explique Tikofsky.

Mais comment élaborer un plan de biosécurité pour votre ferme ? Cela commence avec votre vétérinaire. « Les vétérinaires sont formés en épidémiologie, ils constituent donc la meilleure ressource pour vous aider à élaborer un plan », explique Tikofsky. «Évaluez la manière dont vos animaux sont transportés, qui sont les personnes qui viennent à la laiterie. Cela peut également inclure la façon dont vous gérez les visiteurs à la ferme. Avez-vous des bottes ou des combinaisons jetables à porter lorsque vous êtes à la ferme ? C’est aussi une bonne pratique de base.

Tikofsky note que même s’il n’existe actuellement aucun vaccin contre la grippe aviaire, il existe des protections contre des maladies comme le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV). « Un programme de vaccination robuste peut aider à stopper une maladie si elle est introduite », dit-elle. « Et les animaux en bonne santé sont moins susceptibles de tomber malades. »

Biosécurité et plan de catastrophe Les récentes intempéries dans certaines régions des États-Unis ont également provoqué des perturbations dans l’industrie de l’élevage. Des animaux ont été déplacés vers des emplacements temporaires. Tikofsky affirme que tout plan de biosécurité devrait également inclure la préparation aux catastrophes. « Si nous sommes confrontés à une catastrophe naturelle, notamment une inondation, une tornade ou un incendie, qui touche notre ferme et que nous devons déplacer les animaux vers d’autres installations, nous devons planifier la manière dont cela sera fait », dit-elle. « Comment allons-nous les amener là-bas, que va-t-il se passer une fois là-bas et disposons-nous d’un espace dédié séparé du troupeau domestique. » Les décisions face à une catastrophe sont souvent floues, donc avoir un plan en place à l’avance peut aider à réduire les risques de problème de biosécurité.

Se protéger contre les menaces potentielles

L’essentiel est d’évaluer les failles potentielles de votre programme de biosécurité afin de contribuer à protéger le bétail contre d’éventuelles épidémies futures qui pourraient être beaucoup plus dévastatrices. Nous avons déjà vu les problèmes dans l’industrie de la volaille. « C’est notre opportunité de comprendre où se situent les lacunes de notre programme de biosécurité et d’évaluer comment nous pouvons l’améliorer. la grippe aviaire devrait être le signal d’alarme de l’industrie.

Regardez par votre fenêtre. Qui vient dans votre laiterie ? Que font-ils ? Que faisons-nous ? Pouvons-nous gérer les populations d’oiseaux de manière à ne pas avoir un poulailler rempli d’étourneaux susceptibles de propager des maladies d’une ferme à l’autre ? Est-ce qu’il se passe quelque chose d’inhabituel à la ferme ? « Ce sont les questions que vous devez vous poser pour disposer d’un plan de biosécurité solide », explique Tikofsky.