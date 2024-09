« Cela colle très étroitement au chemin que nous avions envisagé »

Matt Reeves rassure les fans de DC que le plan pour Le Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal était envisagé comme une trilogie.

Le cinéaste a déclaré que Batman II et la série HBO Le Pingouin font tous partie de sa vision pour l’univers de Batman qu’il a créé.

« Oui, c’est toujours le plan », a déclaré Reeves Collisionneur à propos de la fabrication Le Batman trilogie. « Je veux dire, ça colle très étroitement au chemin que nous avions envisagé. »

Reeves a fait cette déclaration lors de la promotion de la série dérivée Le Pingouinun personnage joué par Colin Farrell introduit dans le film de 2022.

« Les choses ont quelque peu changé. Donc, lorsque nous avons eu l’idée de faire Le Pingouinc’était quelque chose pour lequel j’avais toujours eu l’intention de continuer l’histoire de Penguin, et je voulais raconter cette histoire de son début d’ascension au pouvoir », a déclaré Keanu Reeves. « Parce que nous savons qu’il est introduit dans Le Batman « En tant que personnage de niveau intermédiaire, en quelque sorte négligé et moqué, qui n’est pas encore aux yeux de quiconque le chef de file que nous connaissons dans la tradition. »

Il a poursuivi : « Et donc, c’était délibéré parce que je voulais – même si ce n’était pas l’histoire des origines de Batman, je voulais les histoires des origines de ces autres personnages, de la Rogues Gallery et cette histoire devait à l’origine être l’entrée en matière du prochain film. »

Reeves a déjà donné un aperçu de Le Batman IIdire Effets sonores magazine qu’il prévoit de « tourner l’année prochaine », car ils « sont en train de terminer le scénario ».

« Colin [Farrell] fera partie du film. Nous avons partagé [the script] « Nous avons travaillé avec DC et le studio et ils sont très excités », a-t-il ajouté.

Reeves a noté que The Penguin, dans lequel Farrell joue le rôle du méchant de Gotham City, est le « point d’entrée » de la suite de Batman et qu’il est « absolument lié à l’endroit où nous laissons les choses dans la série ».