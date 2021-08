Cela changera-t-il la vie nocturne lesbienne de Los Angeles ?

Un samedi après-midi récent à Los Angeles, le Hot Donna’s Clubhouse a transformé une partie de Pan Pacific Park en un espace pop-up lesbien.

Environ 500 personnes, pour la plupart queer, lesbiennes ou de genre non conforme, ont assisté à l’événement dans le quartier de Fairfax à Los Angeles. Ils ont passé la chaude journée d’été à socialiser, à se mêler, à danser et à jouer à divers jeux, y compris la course de relais en t-shirt mouillé, rapporte Q Voice News.

Lauren Richer, la fondatrice de 32 ans du Hot Donna’s Clubhouse, espère que ses plans pour une version de brique et de mortier de l’espace changeront le paysage de la vie nocturne lesbienne à Los Angeles.

Nous « n’avons pas d’espace sûr pour les lesbiennes qui ne veulent peut-être pas faire la fête, ne veulent pas boire, ne veulent pas faire partie de la scène du club », a déclaré Richer, un résident de West Hollywood, lors d’un entretien au parc Pan Pacific. « Il est important d’avoir un espace où il y a d’autres personnes qui manquent de s’amuser, de rencontrer des gens qu’elles aiment et de rencontrer de nouveaux amis.

« Ils n’ont pas cela pour le moment », a déclaré Richer. « Ils ont besoin d’un espace pour cela. »

Si Richer réussit, le Hot Donna’s Clubhouse comblerait un vide et répondrait à un besoin vital à Los Angeles.

Espaces manquants

La Cité des Anges, la deuxième plus grande ville du pays, est un désert pour la vie nocturne lesbienne. La mégapole n’a pas de bars ou de clubs pour femmes queer ou lesbiennes, et ce depuis plusieurs années.

En 2017, un bar lesbien du comté de Los Angeles, l’Oxwood Inn, a fermé ses portes. Le bar de la vallée de San Fernando, âgé de 45 ans, était bien connu de la vie nocturne lesbienne de Los Angeles.

Le dernier bar lesbien de West Hollywod, The Palms, a fermé en 2013.

Selon le Lesbian Bar Project, seuls 21 bars lesbiens existent aux États-Unis, avec seulement deux répertoriés en Californie : Gossip Grill à San Diego et Wild Side West à San Francisco.

Mais, le bar Redz récemment rouvert à Boyle Heights sert des lesbiennes latines et des homosexuels.

Clubhouse de Donna chaude

Richer veut construire un espace inclusif qui s’adresse aux femmes queer, aux femmes trans et aux personnes de genre non conforme. L’équipe du Hot Donna’s Clubhouse est à la recherche d’un emplacement à West Hollywood, Silverlake ou Echo Park.

Une autre rencontre Hot Donna’s Clubhouse aura lieu vendredi dans le centre-ville de LA. L’emplacement sera envoyé par SMS à ceux qui achètent des billets et des cartes de vaccination seront nécessaires pour entrer.

Le popup à Pan Pacific Park était également une collecte de fonds, générant un peu plus de 30 000 $ grâce à la vente de billets, à la marchandise et à l’after au Naughty Pig à West Hollywood sur Sunset Boulevard.

Richer dit qu’ils auront besoin d’environ 2 millions de dollars pour ouvrir un espace de brique et de mortier, embaucher des employés et acheter un décor. Bien que certains investisseurs aient contribué à faire avancer ce nombre, l’entreprise a toujours besoin d’un « grand coup de pouce financier », a-t-elle déclaré. Hot Donna’s Clubhouse a activé un GoFundMe.

La taille du futur espace n’est pas encore déterminée, mais le plan de Richer est d’ouvrir un lieu plus tard cette année qui remplira deux fonctions : une salle pour les événements pendant la journée (par exemple, des cafés pop-up, des galeries d’art queer et des coupes de cheveux) et un espace soirée pour danser, boire et se défouler.

[It will be] « où tous vos pédés sont ensemble dans le garage, prenant un verre en riant de quelque chose qu’ils obtiennent. Et c’est un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité et acceptés », a déclaré Richer.

Journée de terrain queer

Le buzz autour du Hot Donna’s Clubhouse a pris de l’ampleur lorsque Queer Field Day, un groupe qui organise des rencontres LGBTQ+ non officielles dans le sud de la Californie, s’est impliqué.

La présence de la cofondatrice Lily Brown sur TikTok a aidé Queer Field Day à attirer de grandes foules et à montrer la demande d’événements LGBTQ+ qui ne sont pas axés sur les hommes.

Richer a déclaré que le partenariat avec l’équipe Queer Field Day pour promouvoir et animer la rencontre Pan Pacific Park a donné un coup de pouce au clubhouse de Hot Donna.

Espace sécurisé lesbien

De retour au parc, Katy Felkner, qui a déménagé à Los Angeles l’été dernier pour l’université et s’est portée volontaire à la fête popup, a déclaré que le Hot Donna’s Clubhouse serait un espace sûr dont nous avions grand besoin.

« En tant que femme présentatrice, je ne me sens pas vraiment en sécurité dans les bars hétéros, et je n’ai pas nécessairement l’impression d’appartenir aux bars qui s’adressent aux hommes homosexuels », a-t-elle déclaré. « Donc ce serait vraiment bien d’avoir un bar où j’ai l’impression d’être la clientèle cible.

Richer comprend cette pression. Les supporters de Richer et Hot Donna’s Clubhouse tracent une voie qui n’a pas toujours fonctionné. Des endroits comme Cuties (un café queer maintenant fermé à Los Angeles), ont essayé de créer un espace similaire qui n’est pas axé sur la vie nocturne. Mais il a fermé en août dernier lorsque les propriétaires ne voyaient aucun moyen de payer leurs factures et de continuer à fonctionner pendant la pandémie.

« C’est vraiment bouleversant de diriger une sorte de nouveau mouvement, un nouvel espace à LA », a déclaré Richer, « d’autant plus qu’il n’y a rien dans tout le comté de Los Angeles. »

