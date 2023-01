“Cela change radicalement les choses pour nous”, déclarent les premiers intervenants à propos de la fermeture d’un hôpital au Pérou – Shaw Local

Si vous vivez à Utica et que vous devez envoyer une ambulance, l’ambulance ne se dirigera plus vers l’ouest jusqu’à l’hôpital le plus proche. Il ira maintenant vers l’est – jusqu’à Ottawa.

Ce samedi, St. Margaret’s Health ferme ses installations au Pérou, l’ancien Illinois Valley Community Hospital. Mais pour les directeurs d’EMS, la date entourée en rouge est jeudi : St. Margaret’s a dit aux agences EMS d’envoyer des ambulances à Spring Valley deux jours avant la fermeture du Pérou. L’hôpital et les urgences de Spring Valley resteront ouverts.

Cela a obligé les agences EMS à recalculer leurs itinéraires d’ambulance et leurs temps de réponse. Pour Utica, les mathématiques à refaire étaient particulièrement époustouflantes.

“Cela change radicalement les choses pour nous parce que notre hôpital le plus proche est maintenant Ottawa”, a déclaré le chef des pompiers d’Utica, Ben Brown, bien qu’il se soit empressé d’assurer les résidents d’Utica, “Tant que cela ne met pas la vie en danger, nous vous emmènerons à l’hôpital tu choisis.”

Avec la fermeture de l’hôpital péruvien, les ambulances d’Utica peuvent transporter la plupart de leurs patients au centre médical OSF St. Elizabeth, au lieu de St. Margaret’s à Spring Valley. (Scott Anderson)

Sur le papier, le centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa est à 3 milles plus près d’Utica que St. Margaret’s-Spring Valley. En pratique, le district de protection contre les incendies d’Utica est d’environ 100 miles carrés et Brown a dû calculer non seulement les distances mais aussi le temps écoulé.

Dans 17 des 18 projections, Ottawa était une option plus proche, en termes de temps, pour Utica EMS. Le résultat, estime Brown, est une demi-heure supplémentaire à 45 minutes par appel. Son espoir est que le Pérou soit rouvert en tant qu’hôpital d’urgence rural et que cela se produise bientôt.

Il n’est pas seul. À l’exception notable du Pérou, les coordinateurs EMS locaux ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont ils battront le temps lors de la course vers Spring Valley.

St. Margaret’s enregistre 9 660 visites à l’hôpital de Spring Valley – ce chiffre devrait doubler – mais les directeurs des services médicaux d’urgence n’ont pas pu prévoir combien de patients supplémentaires arriveront en ambulance. Séparer les envois d’urgence des non-urgences a nécessité une analyse des données qui n’a pas pu être terminée à temps pour cet article. Tous les appels EMS ne se terminent pas non plus par un transfert vers l’hôpital. Les victimes refusent régulièrement d’être transférées ou sont traitées sur place.

Pour l’instant, l’accent est mis sur la couverture de la distance entre les hôpitaux du Pérou et de Spring Valley, environ 4 miles, le plus rapidement possible.

Brent Hanson, directeur du Peru Volunteer Ambulance Service, a déclaré qu’il n’était confiant que dans des changements nominaux, bien que PVAS réévaluera certainement la situation au fur et à mesure qu’elle se déroulera.

“Nous allons voir un peu comment cela fonctionne”, a déclaré Hanson.

Le chef des pompiers de La Salle, Jerry Janick, est cependant moins convaincu d’une transition en douceur.

“Nous allons ajouter du temps, du kilométrage et du temps hors service à l’équation”, a déclaré Janick. “Et aussi, avec combien de patients supplémentaires ils auront, quel sera le temps d’attente lorsque vous arriverez pour transférer le patient au personnel?”

L’évaluation du temps de Janick est compliquée par le fait que les frontières de La Salle sont plus vastes qu’on ne le pense. Il y a des points à l’est de l’Interstate 39 qui se trouvent dans les limites de la ville de La Salle, mais où Ottawa pourrait être plus rapidement accessible.

Cathie Edens, directrice du service d’ambulance d’Oglesby, a déclaré que le transport vers Spring Valley ajoute 9 minutes prévues aux temps de transfert d’Oglesby. Une plus grande préoccupation est la scène potentiellement difficile à l’entrée d’urgence du côté nord de Spring Valley.

“Il y a une colline entrant dans la zone et quittant la zone de déchargement”, a déclaré Edens. « Cela laisse peu de place pour plus de deux unités à décharger à la fois. N’oubliez pas qu’il s’agit de la même porte pour les patients du 911 et les transferts entrant et sortant de cet hôpital.

Et cela suppose que les ambulances ne négocient pas également autour des berlines de passagers conduites par des personnes amenant des proches à l’hôpital.

Linda Burt, vice-présidente du marketing chez St. Margaret’s Health, prend la parole le mardi 24 janvier 2023, lors d’une conférence de presse Zoom.

Linda Burt, vice-présidente de la qualité et des services communautaires de St. Margaret’s, a déclaré que l’impact des EMS a été enterré dans l’avalanche de nouvelles liées à la fermeture – “Nous travaillons sur un plan de communication pour résoudre ce problème” – St. Margaret’s est élaborer un plan pour limiter uniquement les transports d’urgence à cette entrée.

Burt a déclaré que les directeurs de l’EMS avaient soulevé “toutes les préoccupations valables”, mais elle a également souligné que l’augmentation des temps de transport se situerait dans des plages réalisables, en particulier par rapport à d’autres régions. Elle a cité des exemples dans l’ouest du comté de Bureau où les temps de transport peuvent aller jusqu’à 30 minutes.

“Nous devons juste savoir comment gérer notre patient pendant le transport”, a déclaré Burt. « Les ambulanciers paramédicaux ont la capacité et les compétences nécessaires pour gérer ces patients pendant plus de quelques minutes à l’arrière d’une ambulance. Nous leur donnons les outils pour identifier les troubles du rythme cardiaque ou les urgences diabétiques.

Burt a déclaré qu’il peut y avoir certaines situations potentiellement mortelles où un hélicoptère est utilisé pour transporter un patient directement vers un établissement plus grand qui a un niveau de soins plus élevé, comme un événement cardiaque.