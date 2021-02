Gavin May ne peut s’empêcher de vérifier constamment son application Robinhood toutes les quelques minutes après la manie GameStop.

Lundi dernier, son investissement de 6 000 $ en bourse, qui comprend une position de 5 400 $ dans le détaillant de jeux vidéo qu’il a construit ces derniers mois, a cassé 10 000 $. Mercredi, il a culminé à plus de 100 000 $.

«Cela change la vie», déclare May, 19 ans, qui est une première année à l’Université Loyola Marymount à Los Angeles. «J’étais euphorique. Je n’ai jamais vu plus de cinq chiffres sur mon compte bancaire. «

Dans une autre partie du pays, Roger Lin, un senior à l’Université de l’Utah à Salt Lake City, s’est réveillé avant l’aube pour s’enregistrer sur GameStop et AMC Entertainment avant la cloche d’ouverture après avoir vu de violentes fluctuations dans son compte TD Ameritrade. .

«Je n’ai pas trop dormi. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant », déclare Lin, 21 ans, qui a mis 30 000 $ en options AMC lundi dernier et acheté 35 actions de GameStop dans la frénésie.

Lin, qui travaille comme acheteur pour une société de distribution alimentaire, a déclaré que son compte de courtage avait culminé à près de 280 000 dollars.

«Les cours de zoom m’ont permis de surveiller très facilement les stocks toute la journée», ajoute Lin.

Comment r / WallStreetBets a brûlé les hedge funds

May et Lin sont tous deux membres de la communauté r / WallStreetBets Reddit qui a pris d’assaut Wall Street, provoquant une bataille sur les marchés entre les investisseurs amateurs et les investisseurs de fonds spéculatifs pour des actions comme GameStop et AMC.

Les utilisateurs de Reddit du forum ont pris les choses en main après que les fonds spéculatifs ont commencé à décharger les actions du détaillant en difficulté via un processus connu sous le nom de «vente à découvert», où les investisseurs empruntent une action et la vendent dans l’espoir de la racheter plus tard à un prix inférieur et puis empochant la différence.

Les rédacteurs en chef ont été attirés par l’action GameStop après que la société a nommé trois nouveaux administrateurs à son conseil d’administration le 11 janvier pour accélérer son redressement, y compris un co-fondateur du détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie Chewy. Mais les hedge funds, y compris Citron Capital et Melvin Capital, avaient vendu le stock. Le vendeur à découvert Citron Research a ensuite publié une vidéo sur YouTube, mettant en évidence le potentiel de baisse de GameStop et avait publié une étude sur la vente à découvert.

Les investisseurs à petite poche ont donc utilisé la plate-forme de médias sociaux pour faire grimper les cours des actions comme GameStop, AMC et plusieurs autres actions. Depuis lors, Citron Research a déclaré qu’il ne publierait plus de recherche sur la vente à découvert.

«C’est la combinaison parfaite de génies du marché et de purs joueurs dégénérés», déclare May à propos du groupe. «De nombreuses personnes partagent des idées commerciales vraiment intelligentes et les partagent avec« WallStreetBets »parce que ces personnes veulent vraiment aider d’autres personnes à gagner de l’argent.»

GameStop a bondi de 400% la semaine dernière, les actions ayant progressé de 1625% jusqu’à présent cette année. Le détaillant de jeux vidéo a fermé vendredi avec une valeur marchande de près de 23 milliards de dollars, contre moins de 5 milliards de dollars une semaine plus tôt. Jeudi, l’action a grimpé jusqu’à 483 $, contre 18 $ il y a à peine quelques semaines.

Plusieurs maisons de courtage, y compris la populaire application d’investissement au détail Robinhood, ont temporairement empêché les investisseurs d’acheter ces actions, provoquant la colère des petits investisseurs et suscitant le tollé des dirigeants des deux côtés de l’allée à Washington, avec un rare moment de bipartisme sur les réseaux sociaux entre la représentante Alexandria Ocasio- Cortez, DN.Y., et le sénateur Ted Cruz, R-Texas.

Maintenant, la Securities and Exchange Commission a sauté dans le mélange, affirmant qu’elle « surveille et évalue de près » la situation et « travaillera pour protéger les investisseurs » et des marchés équitables.

«Le système semble injuste. Ils essaient de changer les règles du jeu simplement parce que les gros perdent de l’argent », soutient Lin. «En restreignant les achats, vous allez semer la panique chez les investisseurs particuliers. Ça fait mal au petit gars.

La communauté r / WallStreetBets existe depuis 2012. Elle a commencé l’année avec un peu plus d’un million d’utilisateurs. Vendredi, il a atteint 6 millions.

«Ce qui retient l’attention des gens, ce sont les histoires sur l’argent gagné par quelqu’un», déclare Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments, basé à Atlanta. «Cela capte l’imagination des gens et leur fait également se demander« pourquoi tout le monde devient-il riche et pas moi? Alors ils essaient de jouer.

Pour ces petits investisseurs, il est important de savoir où ils se situent dans le spectre du troupeau avant qu’il ne tourne et qu’il soit trop tard.

« Les personnes qui gagneront le plus d’argent sont celles qui ont fait les premiers pas et qui ont déterminé quand acheter et vendre », ajoute Martin. « Si plus de personnes rejoignent le forum et veulent être les leaders, cela se divisera et cela ne fonctionnera pas aussi bien. »

Attention à l’acheteur

Le drame a laissé les investisseurs inquiets en attendant de voir comment tout cela se déroulera dans les jours et les semaines à venir.

Pour être sûr, alors que certains petits investisseurs qui ont spéculé sur les actions de GameStop et d’AMC peuvent encaisser des rendements élevés, ce n’est qu’une question de temps avant que les prix de ces actions ne s’effondrent et que les investisseurs qui les possèdent ne soient pris en compte, experts. dire.

Certains investisseurs de détail qui ont des emplois et des chèques de paie ont versé de l’argent en bourse. Leur revenu disponible et leurs économies ont augmenté pendant la pandémie de coronavirus car ils ont reporté leurs vacances et d’autres dépenses importantes, explique Ed Clissold, le stratège en chef américain chez Ned Davis Research.

«Les gens ont l’impression de jouer avec l’argent de la maison. Cette mentalité mène à une attitude de jeu, mais si vous allez suffisamment au casino, la maison finit par prendre l’argent », dit Clissold. «C’est ce qui est un peu inquiétant ici. Certaines personnes feront très bien, mais le petit gars perd généralement. »

Sam Stovall, stratège en chef des investissements à la société de recherche financière CFRA, est d’accord.

«Alors que certains des hedge funds ne savaient pas ce qui se passait la semaine dernière, maintenant qu’ils savent qui le fait et comment, l’élément de surprise s’est dissipé, dit Stovall.

«En fin de compte, ce qui pourrait finir par arriver, c’est que l’investisseur de détail se tirera une balle dans le pied», ajoute Stovall. « Je crains que tous ceux qui pensent gagner de l’argent sur GameStop soient les derniers acheteurs et finissent par tenir le sac après avoir été pris dans l’euphorie du commerce. »

Linon Rorie, qui travaille dans le service d’étage dans un hôtel à Austin, au Texas, a déjà été du côté des perdants avec les crypto-monnaies. Mais l’idée que les petits investisseurs mènent une rébellion contre les hedge funds à Wall Street l’a poussé à prendre un risque et à acheter des actions GameStop.

«C’est devenu un grand mouvement. Les gens ont perdu tout leur gagne-pain pendant la crise financière. Maintenant, ils ripostent », déclare Rorie, 23 ans, qui a vendu toutes ses autres positions pour investir dans des actions GameStop.

La situation a atteint un paroxysme où des nuées de petits investisseurs se voient combattre le 1%.

« Les petits gars et les outsiders vont contre les hedge funds », dit Rorie. « Cela m’a fait acheter encore plus d’actions de GameStop que ce que j’avais initialement prévu. »

Rorie avait récemment pris congé de son travail et est retourné dans le commerce comme une distraction après le décès de sa mère en décembre. Une fois que Rorie est prêt à encaisser, il veut donner une partie des fonds à ses frères et sœurs et à son père qui ont des difficultés financières pendant la pandémie, dit-il.

D’autres ont GameStop FOMO

Suite au battage médiatique de Reddit, Julie Hembeck, une tutrice de physique et de mathématiques à Huntingtown, Maryland, a récupéré une part de GameStop mercredi, sachant qu’elle pourrait perdre de l’argent. Elle a fini par le vendre jeudi après que les courtiers en ligne aient restreint les transactions et elle a plutôt acheté des actions de Nokia après en avoir vu discuter sur Reddit.

«Je savais que c’était un pari, mais je l’ai fait pour le plaisir», dit Hembeck, qui utilise la société de courtage E-Trade pour ses métiers. «Cela me donne quelque chose à faire lorsque je suis coincé à l’intérieur pendant une pandémie.»

Après avoir raté le rebond du marché boursier l’année dernière parce qu’elle avait peur après le ralentissement, elle espère gagner plus d’argent grâce à ses récentes transactions pour investir dans son Roth IRA. Elle a cessé d’y investir au printemps lorsque l’économie s’est arrêtée, mais a commencé à y contribuer en été, une fois que le marché atteignait des records.

«L’idée de réaliser un profit important en peu de temps est séduisante», déclare Hembeck. «Je prends un risque avec une partie de mon argent pour voir si je peux faire croître mon portefeuille plus rapidement.»

Acheter ou vendre?

Malgré la montée fulgurante de GameStop et la chute parfois douloureuse de l’estomac, certains investisseurs sont déterminés à maintenir leurs positions dans l’espoir de gagner encore plus d’argent.

«Les mouvements sont si violents qu’il est difficile de voir la baisse de l’argent», dit May, qui veut à terme investir davantage dans la bourse et l’immobilier, puis mettre la majeure partie de son argent dans un compte de retraite une fois que cela passe.

«Une partie de moi veut encaisser et partir, mais une autre partie de moi sait que ce n’est pas fait», ajoute May. «Je regretterais d’être sorti avant que de très gros mouvements ne soient faits.»

Lin prévoit également de continuer à occuper ses postes actuels. Son investissement a atteint un sommet de 277000 $ en milieu de semaine, puis jeudi, il a chuté à 80000 $ lorsque des plateformes de négociation comme Robinhood, TD Ameritrade et Interactive Brokers ont restreint l’achat d’actions sur des actions de haut vol comme GameStop et AMC.

Vendredi, son compte était de 138 000 $ après que Robinhood eut annoncé qu’il reprendrait le trading limité sur des actions précédemment restreintes.

«Cet investissement va soit à zéro, soit à un million de dollars. Je vais donc continuer à tenir », dit Lin, qui veut utiliser une partie de ses fonds pour aider à payer les frais de scolarité de sa jeune sœur une fois qu’elle aura terminé ses études secondaires dans un an.

Rorie a également pensé à vendre mais a décidé de ne pas le faire après que Keith Gill, l’investisseur qui a dirigé la communauté en ligne sur Reddit pour acheter des actions dans GameStop, maintiendrait toujours sa position.

«Si DeepF-ingValue tient toujours la ligne, alors je le ferai aussi», dit Rorie. «C’est plus d’argent que je n’en ai jamais vu. Si je vends maintenant, je le regretterai pour le reste de ma vie.