“Cela cause beaucoup de stress” – Shaw Local

Mary Beth McCarthy sait de première main ce que Adderall peut faire pour sa fille de 6 ans.

Lorsqu’elle prend ce médicament, l’un des plus couramment utilisés pour traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, elle peut se concentrer, passer une journée d’école, écouter son professeur et contrôler ses impulsions. Quand elle s’en va, elle s’en va.

“C’est une différence jour et nuit quand elle prend des médicaments et quand elle ne le fait pas”, a déclaré le Schaumbourg dit la femme. « Elle n’arrive pas à se concentrer à l’école. Elle ne peut pas faire ses devoirs. Elle ne peut pas apprendre. Elle n’est pas capable de bien participer ou d’écouter l’enseignant.

Ainsi, lorsque sa pharmacie habituelle n’avait plus d’Adderall en stock le mois dernier, McCarthy s’est mise au travail. Elle a appelé différentes pharmacies et en a finalement trouvé une — en Genève – qui l’avait.

“Cela rend sa vie tellement différente”, a déclaré McCarthy à propos du médicament.

La chasse de McCarthy pour Adderall n’est pas inhabituelle.

En octobre, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé une pénurie nationale d’Adderall. Dans l’annonce, la FDA a noté que l’un des principaux fabricants du médicament subissait des retards et qu’il n’y avait pas suffisamment d’approvisionnement pour répondre à la demande de médicaments. L’agence prévoyait que la pénurie serait résolue en janvier.

“Cela cause beaucoup de stress”, a déclaré le Dr Danesh Alam, directeur médical du Northwestern Medicine Central DuPage Hospital à Winfield.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment qu’environ 10 % des enfants d’âge scolaire, soit environ 6 millions d’enfants, ont reçu un diagnostic de TDAH, sur la base des données recueillies de 2016 à 2019.

Environ 10 millions d’adultes souffrent également de TDAH, selon Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, une organisation qui fournit éducation, défense et soutien aux personnes atteintes de TDAH.

Et, a déclaré Alam, le nombre de patients diagnostiqués avec le TDAH continue d’augmenter.

“C’est un peu comme un tsunami post-COVID”, a-t-il déclaré, notant qu’une augmentation des diagnostics entraîne une augmentation de la demande lorsque les fabricants rencontrent des problèmes de chaîne d’approvisionnement. “Nous entendons dire que les pharmacies sont en rupture de stock depuis des mois.”

Laura, une femme de Crystal Lake âgée de 48 ans qui ne voulait pas que son nom de famille soit utilisé, a déclaré qu’elle avait finalement obtenu son ordonnance pour Adderall après une tentative infructueuse d’essayer un autre médicament et des appels à plusieurs pharmacies. Elle dispose d’un approvisionnement de trois mois, mais limite son utilisation aux jours où elle sait que la concentration et la concentration peuvent être problématiques.

“C’est une sorte de Catch-22”, a déclaré Laura, qui a ajouté qu’elle avait parlé à son médecin de son intention d’étendre ses médicaments jusqu’à ce que la pénurie se résolve. “Je veux le prendre comme indiqué, mais je ne sais pas s’il sera disponible.”

Les médecins recommandent aux patients de leur parler s’ils ont de la difficulté à faire remplir leur ordonnance. Certaines solutions peuvent inclure la prise d’une combinaison de pilules à faible dosage pour trouver le dosage correct, le remplacement d’un médicament de marque si cela est possible ou l’essai d’un nouveau médicament si nécessaire.

“Votre médecin sera très disposé à travailler avec vous”, a déclaré le Dr Steph Lee, porte-parole de l’American Academy of Pediatrics qui traite des patients dans une zone rurale à l’extérieur de Philadelphie. “Nous savons que vos médicaments sont très importants.”

Alam a déclaré que son personnel surveillait que les pharmacies, en général, disposaient d’un bon stock de médicaments. Il a également pris soin d’éduquer les patients nouvellement diagnostiqués sur leurs options de médicaments et les défis auxquels ils peuvent être confrontés pour remplir l’ordonnance.

Lee a suggéré aux patients de contacter leur médecin tôt s’ils pensent qu’ils pourraient avoir besoin de changer de médicament ou d’utiliser une dose plus faible pour compenser la dose appropriée, afin qu’ils puissent obtenir les approbations d’assurance appropriées.

Pour McCarthy, elle espère que l’approvisionnement dont elle dispose – et son ingéniosité – permettra à sa fille de traverser la pénurie.

“Nous n’en sommes pas arrivés au point où nous aurions besoin de devenir plus ingénieux et de changer la façon de lui procurer la dose directe ou d’utiliser un médicament différent”, a-t-elle déclaré, “et j’essaie de ne pas le faire. ”

https://www.dailyherald.com/news/20221122/its-causing-a-lot-of-stress-adderall-shortage-leaves-some-adhd-patients-parents-scrambling-