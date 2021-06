Cela aussi passera : Shilpa Shetty | Nouvelles des gens

Mumbai: l’actrice Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur Instagram mardi pour partager un message de motivation pour les fans, les exhortant à ne pas perdre espoir au milieu des temps difficiles de la pandémie.

L’actrice a posté une photo d’elle faisant un yoga asana, qui disait : « Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l’attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez — Bouddha »

« Nous avons beaucoup de choses troublantes qui se passent tout autour de nous. Tout cela peut avoir un effet très négatif sur notre processus de pensée. C’est à ce moment-là qu’il est le plus important de contrôler vos pensées et vos émotions. Vous pouvez manifester un monde de changement et la positivité simplement à travers vos pensées. Ainsi, peu importe à quel point la situation peut être éprouvante, rappelez-vous toujours… cela aussi passera. Gardez le moral haut, respirez profondément, et restez mentalement et émotionnellement positif ! » elle a ajouté.

L’actrice a fait sa part pour garder ses fans motivés et en bonne santé grâce à ses publications sur Instagram. Elle publie également souvent des photos d’asanas de yoga, expliquant leur signification.

Pendant ce temps, la famille de l’actrice s’est récemment remise de COVID-19 et elle a repris son poste de juge dans l’émission de téléréalité « Super Dancer: Chapter 4 ». Elle devrait également revenir sur grand écran pour la première fois en 17 ans avec les films « Nikamma » et « Hungama 2 ».