"Cela aurait pu être un choix intéressant": La grande déclaration de Karthik sur India Star

2022 s’est avéré être médiocre pour Team India car ils ont connu de nombreux downs cette année. De la défaite contre l’Afrique du Sud dans la série de tests de trois matchs à la défaite face à l’ODI contre le Bangladesh, l’Inde a connu de nombreux moments ennuyeux. Malgré un début fulgurant dans la Coupe du monde T20 2022, l’Inde dirigée par Rohit Sharma a connu une fin de campagne décevante après avoir perdu contre l’Angleterre en demi-finale. Les joueurs indiens ont été sévèrement critiqués pour leur performance catastrophique lors de la phase à élimination directe, qui a conduit à leur défaite à 10 guichets. De nombreux fans et experts ont appelé la direction pour sa décision de mettre au banc Yuzvendra Chahal pendant tout le tournoi.

Cependant, le batteur vétéran du gardien de guichet indien Dinesh Karthik a déclaré que de tels appels sont pris parce que l’entraîneur et les croyances du capitaine en un certain joueur.

“Ce sont tous des appels qui sont pris par le capitaine et l’entraîneur avec la conviction qu’ils avaient en un certain joueur. Pour être juste, Ravichandran Ashwin a bien commencé le tournoi mais ne s’est probablement pas bien terminé. Mais Chahal aurait certainement fait beaucoup plus de dégâts, cela aurait pu être un choix intéressant. Mais le recul est une chose très intéressante à regarder une fois les résultats sortis. dit Karthik sur Cricbuzz.

Ravichandran Ashwin a eu une sortie moyenne lors de la Coupe du monde T20 2022. Il a scalpé 6 guichets et marqué 21 points en six matches.

L’Angleterre a battu l’Inde par 10 guichets lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 2022. Poursuivant 169, Alex Hales a frappé 86 pas sur 47 balles et Jos Buttler a marqué 80 balles invaincues sur 49 balles alors que l’Angleterre a atteint la cible en seulement 16 overs.

Plus tard, l’Angleterre a remporté le titre de la Coupe du monde après avoir battu le Pakistan lors de l’affrontement au sommet.

En parlant de l’Inde, l’équipe dirigée par Hardik Pandya affrontera désormais le Sri Lanka dans une série de trois matchs T20I, avec le premier match au stade Wankhede le 3 janvier.