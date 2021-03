Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est responsable des politiques désastreuses de l’État sur les foyers de soins au milieu de la crise de Covid-19, ont déclaré à RT des proches de patients des foyers de soins qui ont succombé au virus, exprimant leurs espoirs de responsabilité.

Grace Colucci, dont le père âgé est décédé après un séjour de 20 jours dans une maison de retraite à New York pour la réadaptation physique, a déclaré à Colon Bray de RT qu’elle et d’autres membres de la famille n’avaient pas pu contacter son père pendant son séjour en raison des restrictions de la pandémie, et que il est sorti de la maison avec «Symptômes très graves» de ce qui a été confirmé plus tard comme étant Covid-19.

«Nous n’avons pas pu avoir de contact avec lui, car mon père est entré dans la maison de soins infirmiers le jour où le confinement a commencé à New York,» elle a dit. «Il était là pendant que le Gouverneur Cuomo a émis son mandat le 25 mars, forçant les maisons de retraite à prendre des patients positifs à Covid, ou tout autre patient, sans pouvoir les tester.

Aussi sur rt.com « Le dysfonctionnement remonte à Cuomo »: un dénonciateur dit que l’ordre du gouvernement de New York a créé des pièges mortels de Covid dans les foyers de groupe handicapés

Lorsque son père a quitté la maison de soins, Colucci a déclaré qu’il avait de grandes difficultés à se tenir debout ou à manger, et après quelques jours, il a dû être transporté d’urgence aux urgences, où il a été testé positif au virus. Il a passé ses derniers jours chez lui avant de succomber à la maladie, son certificat de décès indiquant finalement le coronavirus comme cause principale.

Colucci a déclaré qu’elle pensait que la mort était évitable et a fait valoir que Cuomo savait qu’il ne valait pas mieux que de regrouper les patients positifs à Covid avec les résidents des maisons de retraite à haut risque.

«Je tiens le gouverneur pour responsable, et son commissaire à la santé, le Dr. [Howard] Zucker. Ce sont tous les deux des hommes très intelligents, et depuis le premier jour, le Gouverneur Cuomo a déclaré que les plus vulnérables étaient les personnes âgées, et que le coronavirus dans une maison de retraite serait une frénésie alimentaire pour les personnes âgées ». continua-t-elle.

«Je pense que c’était en grande partie évitable. Ils avaient des hôpitaux de fortune dans lesquels les malades auraient pu être isolés. Ils avaient le Javits Center, le [USNS Comfort Navy hospital ship]… Et il y avait d’autres établissements où les malades auraient dû être isolés des plus vulnérables. Alors, oui, cela aurait pu être évité.

Aussi sur rt.com L’aide du gouverneur de New York, Cuomo, admet avoir caché les données des foyers de soins Covid-19 pour éviter de remettre des munitions politiques à Trump – Médias

Colucci a déclaré que si les récentes allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo doivent faire l’objet d’une enquête, la presse a autorisé ces affirmations à éclipser ce qui s’est passé dans les maisons de retraite.

«Ils devraient prêter attention à 15 000 décès évitables, mais ils ne le sont pas» elle a dit.

Theresa Sari, qui a perdu sa mère dans la pandémie, a fait écho à ce point de vue, expliquant à Rory Suchet de RT que si les accusations d’inconduite sexuelle sont en effet graves, «Je pense que les gens devraient être plus indignés par les personnes décédées dans des maisons de retraite, comme ma mère.

Comme Colucci, Sari a déclaré que la mort de sa mère était probablement évitable, et que « Il y avait des choses qui auraient pu être faites qui ne l’ont pas été et qui auraient pu empêcher que cela se produise. » Elle a ajouté que bien qu’il y ait beaucoup de blâme à faire, Cuomo porte une certaine responsabilité dans la mort.

«Je pense que je peux tenir beaucoup de gens responsables, en particulier la maison de retraite où elle était, et notre gouverneur, Andrew Cuomo, parce que cela commence par le haut… Tout le monde nous a échoué, et j’ai l’impression que ce n’était qu’une accumulation globale de échec. »

Aussi sur rt.com Les aides au gouverneur de New York, Cuomo, ont caché au public les décès des foyers de soins Covid-19

Bien que le scandale d’inconduite sexuelle ait largement dominé les manchettes récentes sur le gouverneur, le président de l’Assemblée démocratique de l’État de New York, Carl Heastie, a autorisé une enquête de destitution cette semaine pour enquêter non seulement sur ces allégations, mais également sur le fiasco des maisons de retraite. Ce pourrait être la première étape pour forcer le gouverneur assiégé de ses fonctions.

Au moins 118 des 213 législateurs des États de New York ont ​​demandé la démission de Cuomo au milieu de la tempête de controverse, parmi lesquels le chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins. Des démocrates de haut niveau à la Chambre et au Sénat américains se sont joints à ces appels, notamment les représentants de New York Jerry Nadler et Alexandria Ocasio-Cortez, ainsi que les sénateurs de New York Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand.

Cuomo a fait l’objet de critiques intenses à la fois pour sa commande de maison de soins infirmiers en mars, ainsi que pour les efforts de son bureau pour dissimuler le nombre croissant de morts dans les établissements de soins de longue durée. Une aide de haut niveau du gouverneur, Melissa DeRosa, a pratiquement avoué la dissimulation lors d’une réunion du parti avec des collègues démocrates le mois dernier, expliquant que le gouvernement de l’État était réticent à partager les données officielles des maisons de soins infirmiers car il aurait pu donner des munitions politiques à l’époque. Président Donald Trump.

Aussi sur rt.com Le président de la NY House lance une enquête de destitution contre Cuomo au sujet d’allégations de harcèlement sexuel et de dissimulation d’une maison de retraite Covid

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!