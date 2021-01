Barry Gibb, le dernier Bee Gee restant, a admis qu’il ressentait la « culpabilité du survivant » de survivre à ses jeunes frères.

L’homme de 74 ans a déclaré: « Je suis l’aîné, donc ça aurait dû être moi en premier. Je suppose que c’est une forme de culpabilité. La culpabilité du survivant.

Il a également regretté de ne pas s’entendre avec aucun de ses frères, y compris les compagnons de groupe et les jumeaux Maurice et Robin, lorsqu’ils sont morts.

Dans une interview accordée au Times Magazine, Gibb a déclaré que bien qu’il soit l’aîné, il « gravitait » vers son jeune frère Andy, décédé en 1988 à l’âge de 30 ans après une longue bataille contre la dépendance à la cocaïne.

Barry Gibb, 74 ans, le dernier Bee Gee restant, a admis qu’il ressentait la « culpabilité du survivant », en disant: « Je suis l’aîné, donc ça aurait dû être moi en premier. Je suppose que c’est une forme de culpabilité.

Gibb a déclaré qu’il avait tenté de convaincre Andy, un artiste solo, de venir en Amérique, mais « il était trop tard ». «Ses derniers mots n’étaient pas amicaux», a-t-il ajouté.

Parmi les Bee Gees, Gibb a admis qu’il y avait des problèmes parce que chaque frère voulait être une star en solo.

Ensemble, ils ont incarné l’ère du disco avec une série de succès, dont Stayin ‘Alive et How Deep Is Your Love.

Cependant, après la mort de Maurice d’une crise cardiaque en 2003, Gibb a déclaré qu’il ne savait pas si le groupe devait continuer.

«Robin voulait que nous soyons les Bee Gees après le décès de Mo et je ne pouvais pas gérer cela», se souvient-il. «J’ai dit:« Nous pouvons être Barry et Robin, nous pouvons être Robin et Barry, mais nous ne pouvons pas être les Bee Gees sans Mo. » ‘

Alors que lui et Robin continuaient à «fonctionner musicalement», il a dit qu’ils «n’étaient pas vraiment amis».

REGRETS: Barry Gibb, au centre, avec les frères Maurice, à l’extrême gauche, et Robin sur scène en 1979

Malgré leur sang-froid, Gibb a été durement touché par la mort de Robin des suites d’un cancer en 2012 et a perdu la volonté de faire ou de jouer de la musique.

C’est sa femme de 50 ans, Linda, qui lui a dit «d’arrêter de patauger» et lui a ordonné de rentrer en studio. L’album solo de Gibb, In The Now, est sorti en 2016 et l’année suivante, il occupa la machine à sous « Legends » à Glastonbury.

Sa dernière collection, intitulée Greenfields: The Gibb Brothers ‘Songbook (Vol 1), met en vedette une foule de stars de la country, dont Dolly Parton, Sheryl Crow et Olivia Newton-John.

Et le grand-père de huit enfants insiste sur le fait qu’il peut toujours frapper les fameuses notes de fausset. «Je ne le fais pas beaucoup à la maison. Pour le moment, je ne le fais pas beaucoup ailleurs non plus », a-t-il déclaré. «Mais il est toujours là, il se repose.