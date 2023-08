Cela arrivera-t-il ? Tout ce que nous savons jusqu’à présent – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

Obi Wan Kenobi première en mai 2022.

première en mai 2022. Ewan McGregor a joué dans l’émission.

Disney n’a pas annoncé de saison 2.

Obi Wan Kenobi a été un succès dans Guerres des étoiles galaxie. La série télévisée 2022 présentait les retours de Ewan McGregor comme Obi-Wan et Hayden Christensen comme Dark Vador de la trilogie prequel. Le spectacle bourré d’action a suivi Obi-Wan en fuite de l’Empire après La Revanche des Sith et avant Un nouvel espoir.

Obi Wan Kenobi a été un grand succès pour Disney+. La première de l’émission a été la première de la série originale Disney + la plus regardée au monde. La série a également remporté cinq nominations aux Emmy Awards, dont une série limitée exceptionnelle.

Cela fait plus d’un an que Obi Wan Kenobi a terminé sa série de six épisodes, laissant les fans avec une grande question : y aura-t-il une saison 2 ? Voici tout ce que nous savons sur une autre saison du Guerres des étoiles montrer.

Y aura-t-il un Obi Wan Kenobi Saison 2?

Disney n’a pas renouvelé Obi Wan Kenobi pour la saison 2 à partir d’août 2023. Malheureusement, le président de Lucasfilm Kathleen Kennedy et Obi Wan Kenobi réalisateur et EP Déborah Chow ont jeté le doute sur le spectacle obtenant une deuxième saison.

« Ce n’est pas un développement actif », a déclaré Kathleen Variété en avril 2023, interrogé sur une deuxième saison pour Obi Wan Kenobi. « Mais je ne dis jamais jamais, car il y a toujours la possibilité », a-t-elle ajouté. «Ce spectacle a été si bien accueilli et Deborah Chow a fait un travail si spectaculaire. Ewan McGregor veut vraiment en faire un autre. Tout le monde est sur le pont avec ce que nous faisons en ce moment. Nous porterons à nouveau notre attention sur cela peut-être plus tard.

Plus d’actualités connexes :

Deborah, qui a réalisé les six épisodes de la série, a raconté Date limite en mai 2023 que Obi Wan Kenobi « a toujours été conçu comme une série limitée. » « Je suis sûr que vous pouvez dire d’après l’histoire qu’il est fermé », a ajouté le cinéaste. «Nous semblions évidemment raconter une grande histoire. Qui sait, il reste encore dix ans avant ‘Un nouvel espoir’ commence, alors ne dites jamais jamais.

Ewan a dit GQ britannique en juillet 2022 qu’il veut faire une deuxième saison de Obi Wan Kenobi. « J’espère vraiment que nous en ferons un autre », a déclaré l’acteur. « Si je pouvais en faire un de temps en temps, j’en serais simplement heureux. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Obi Wan Kenobi Distribution de la saison 2

Si Obi Wan Kenobi est renouvelé, alors Ewan McGregor reviendrait évidemment en tant que personnage titulaire. Ewan a exprimé son intérêt à continuer à jouer le chevalier Jedi au-delà de la première saison de la série. « J’espère que ce n’est pas la dernière fois que je le joue », a déclaré Ewan à RadioTimes avant Obi Wan Kenobi créé en mai 2022. «J’espère que je le ferai encore. J’aimerais le refaire », a-t-il ajouté. « Je veux dire que j’ai passé un si bon moment à faire ça, je suis sûr que nous pouvons penser à quelques histoires de plus avant que je ne devienne Alec Guiness. Vous ne pensez pas ? Alec Guiness a joué Obi-Wan dans l’original Guerres des étoiles trilogie. Il est décédé en 2000.

Hayden Christensen est apparu dans Obi Wan Kenobi comme Dark Vador. Et comme sa co-star Ewan, Hayden a dit qu’il était prêt à continuer le spectacle. « Eh bien, il a été définitivement conçu comme une histoire autonome. Mais j’adorerais continuer avec ce personnage », a déclaré Hayden à RadioTimes en juin 2022.« Vous savez, je pense qu’il y a certainement plus à explorer et je serais tellement excité de pouvoir le faire. Hayden a ajouté que s’il y avait une deuxième saison, il « serait certainement ouvert à » y apparaître.

La plupart Obi Wan Kenobi le casting pourrait revenir pour la saison 2 si cela se produit. Qui comprend Moïse Ingram comme Reva Sevander, Vivien Lyra Blair comme la jeune Leia Organa, Jimmy Smith comme Bail Organa, Simone Kessell comme Breha Organa, Grant Feely comme le jeune Luke Sykwalker, Joël Edgerton comme Owen Lars, et Bonnie Piesse comme Beru Lars. Liam Neeson a également repris son rôle de feu Qui-Gon-Jin, ce qui pourrait se reproduire dans la saison 2.

Vivien Lyra Blair, qui jouait la jeune Leia, a évoqué le retour pour la saison 2 dans une interview avec La Directe. « Eh bien, je pense que beaucoup de gens me demandent, ‘Allons-nous avoir une deuxième saison de ‘Obi-Wan’? » Et honnêtement, je pense que c’est vraiment une possibilité parce qu’Ewan ne demande qu’à en faire un autre », a déclaré Vivien en juin 2023. « Il est vraiment excité. » La jeune actrice a noté qu’elle ne savait pas comment Leia s’intégrerait dans une autre saison de Obi Wan Kenobi. « Nous espérons en quelque sorte mon propre spectacle là-bas », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que ce pourrait être amusant de faire un show de Leia sur Alderaan. Et j’espère vraiment que quelque chose comme ça pourrait marcher.

Ce qui est arrivé à Obi Wan Kenobi Saison 1?

Obi Wan Kenobi a lieu 10 ans après La Revanche des Sith, où Anakin s’est retourné contre les Jedi et est devenu Dark Vador. Dans la série, Obi-Wan doit sortir de sa cachette pour sauver Leia, qui a été kidnappée par les Inquisiteurs qui travaillent pour l’Empire Galactique. Leia est prise par Reva, qui était un ancien jeune Jedi qui a survécu à l’Ordre 66. Quand Obi-Wan sauve Leia, Reva se retourne contre Dark Vador, mais ne parvient pas à le tuer.

Dans la finale, Reva localise le jeune Luke sur Tatooine et prévoit de le tuer. Cependant, elle change d’avis et laisse Luke vivre. Pendant ce temps, Obi-Wan et Vader ont une confrontation épique sur une plante voisine. Obi-Wan retrouve sa pleine connexion à la Force et bat Vader. Cependant, Obi-Wan laisse Vader vivre après avoir réalisé qu’il a complètement embrassé le côté obscur. La série se termine avec Obi-Wan apprenant enfin à converser avec l’esprit Force de son défunt maître, Qui-Gon-Jin.

Lien connexe En rapport: ‘House Of The Dragon’ Saison 2: mises à jour du tournage, nouveaux membres de la distribution et tout ce que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.