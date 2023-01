«Cela allait être un désastre» – Les jockeys sont satisfaits des changements apportés par la BHA aux règles et aux sanctions du fouet | Nouvelles de la course

Tom Bellamy pense que les règles du whip devraient être “assez noires et blanches maintenant” après que la British Horseracing Authority a révisé les modifications proposées à la réglementation actuelle.

La BHA a annoncé une série de modifications des règles cet été, les jockeys n’étant autorisés à utiliser le fouet qu’en position de revers et de graves infractions au règlement entraînant la disqualification des courses et d’éventuelles interdictions de 28 jours pour les coureurs dans les grandes courses.

Cependant, d’autres révisions ont été apportées à ces plans après qu’un certain nombre de coureurs ont exprimé leur inquiétude, la mise en œuvre de la position de revers uniquement s’avérant une perspective particulièrement impopulaire.

La BHA a annoncé mercredi que la position de coup droit serait autorisée, mais l’utilisation globale autorisée du fouet dans les courses serait réduite tandis que les pénalités seraient beaucoup plus sévères, avec des interdictions de 40 jours une possibilité pour les pires infractions dans les courses de classe un et deux.

Les cavaliers plats seront autorisés à frapper leurs montures six fois dans une course, les jump jockeys ayant droit à sept utilisations du fouet – un compromis qui, selon Bellamy, est satisfaisant lorsqu’il est combiné à des sanctions plus sévères.

Il a déclaré: “Ils nous poussaient à utiliser le revers et c’est ce qu’il est maintenant. La position du coup droit semble meilleure, elle semble meilleure pour rouler avec, mieux pour les chevaux, alors j’espère que le bon sens a prévalu. Alors, j’espère que nous peut simplement continuer maintenant et se concentrer sur la course.

“J’ai été impliqué plus tard [with discussions] mais pas pour commencer, comme beaucoup d’entre nous. Beaucoup d’entre nous n’étaient pas dans les discussions initiales, mais cela est devenu beaucoup plus sérieux et au fil du temps, nous avons réalisé qu’ils arrivaient et beaucoup d’entre nous se sont impliqués.

Hang In There gagne sous Tom Bellamy pour l’équipe d’Emma Lavelle





“Je pense que le bon sens a prévalu et même s’il y aura quelques interdictions, ce sera le cas quoi qu’il en soit. Nous devons juste nous concentrer sur la course maintenant, qui ne sera pas affectée.

“Nous avons dit que l’utiliser en position de revers n’était pas génial pour les chevaux, car beaucoup de jockeys ne peuvent pas l’utiliser correctement dans cette position et vous les frappez beaucoup dans les côtes. Cela ouvre une boîte de vers dans lui-même.

“Perdre un coup sûr et obtenir des pénalités plus fortes enlève la zone grise et c’est assez noir et blanc maintenant. J’espère que c’est quelque chose que tout le monde peut respecter et c’est définitivement une amélioration par rapport à ce qu’ils ont suggéré la première fois.”

Gamaret en plein essor sur une clôture à Newbury sous Charlie Deutsch





Charlie Deutsch a indiqué que la “majorité” des cavaliers était satisfaite des changements et pense que cela devrait également profiter à leurs partenaires équins.

Il a déclaré: “Je pense que c’est une meilleure voie à suivre – seule la technique est meilleure, en gros. Et cela permet aux jockeys de poser plus facilement le fouet au bon endroit.

“Avec le revers, vous êtes plus susceptible d’obtenir leurs côtes, au lieu de leur croupe. Vous voulez opter pour le dos charnu, ce qui est très important.

“Ça aurait été un vieux gros problème pendant quelques années [if the proposed rules had not been changed]donc tout le mérite revient à la BHA d’avoir changé d’avis si rapidement, afin que nous puissions le faire, passer à autre chose et obtenir une bonne publicité.

“S’ils doivent faire quelque chose, ils doivent être durs avec la façon dont les choses se passent. La majorité de la salle de pesée est contente. J’ai juste parlé aux gars vers les dernières étapes, mais j’ai laissé le soin aux jockeys seniors.”

Sean Bowen a encouru une interdiction de quatre jours pour sa course gagnante à bord de Noble Yeats dans le Many Clouds Chase à Aintree le mois dernier, lorsque les stewards ont découvert qu’il avait frappé sa monture au mauvais endroit alors qu’il s’entraînait à l’utilisation du fouet du revers à l’arrivée.

Il a déclaré: “C’est énorme pour moi plus que beaucoup de gens, parce que j’ai toujours eu un problème de revers, en essayant de le récupérer jusqu’au bout, vous trouvez parfois que vous frappez le cheval au mauvais endroit dans le revers, J’ai essayé de m’adapter – puis les nouvelles règles sont sorties hier soir. Je me suis fait bannir sans aucune raison.

“Les frapper en coup droit est la bonne façon et les pénalités augmentent en même temps, ce qui est également correct.”

Noble Yeats en route vers la victoire dans la chasse aux nombreux nuages ​​à Aintree





Bowen a salué la structure de sanctions plus stricte de la BHA, avec une interdiction minimale de quatre jours pour avoir dépassé une fois la limite autorisée, passant à 20 jours et une disqualification pour cinq coups sûrs dans les courses standard – une interdiction qui sera doublée pour les grands concours.

Il a ajouté: “Cela doit arriver. Il y avait trop de jockeys essayant d’utiliser leur revers, l’utilisant au-dessus de la hauteur des épaules et les frappant au mauvais endroit et cela n’allait pas fonctionner. Les pénalités ont augmenté et [that] devait être fait et cela empêchera quiconque de penser qu’un de plus fera l’affaire.

“Les garçons sont ravis. J’ai écopé de deux ou trois interdictions le mois dernier, essayant d’utiliser mon revers et essayant de m’y habituer. J’ai tout fait sans raison, mais la bonne décision a été prise .

“Je pense que les stewards et aussi nous, quand nous essayions de le faire, nous pensions à l’époque que ce n’était peut-être pas génial. Mais quand nous essayions vraiment, cela ne fonctionnait pas du tout et tout le monde s’est rendu compte que ça allait être un désastre, surtout avant Cheltenham et cela allait ruiner notre sport.”