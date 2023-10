Cela alimente strictement la dispute alors que les fans furieux soulignent l’avantage du concurrent pour la CINQUIÈME semaine consécutive

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été ennuyés après que le concurrent ait reçu un avantage pour la cinquième semaine consécutive.

De nombreux téléspectateurs ont estimé qu’Angela Scanlon, 39 ans, bénéficiait d’un net avantage par rapport aux autres danseurs.

Angela Scanlon et Carlos Gu, lors de leur apparition dans l’émission en direct de samedi[/caption] Alamy

Angela a assisté aux Pride of Britain Awards plus tôt ce mois-ci[/caption]

Un fan s’est rendu sur Reddit et a déclaré : « En ce qui concerne les salles de bal, Zara et Angela S devraient toutes deux avoir un léger avantage cette semaine car il ne s’agit pas d’un changement de genre et elles ont de la marge pour montrer une nette amélioration tandis que leurs dernières salles de bal sont fraîches dans l’esprit de tout le monde. .»

Un autre fan a déclaré : « Angela encore une fois avec une danse (et une musique) choisie pour qu’elle réussisse. »

Un troisième fan a ajouté : « Un peu confus à l’idée qu’Angela S et Zara aient exactement la même danse pour la deuxième fois consécutive…

«Je ne suis pas sûr de ce que pensent les producteurs alors qu’ils pourraient faire beaucoup de danses. American Smooth est également assez similaire à la valse viennoise.

Il y a quelques jours à peine, la femme de 39 ans a époustouflé les téléspectateurs avec sa « belle » performance – mais les fans n’étaient pas satisfaits des notes des juges.

Ils pensaient qu’Angela était sérieusement sous-estimée.

S’adressant à Angela, Motsi Mabuse a déclaré : « Quand je te vois danser, tu veux toujours te donner à 100 pour cent, à chaque pas ».

Pendant ce temps, Shirley Ballas a déclaré : « Vous n’avez pas baissé un seul talon pendant toute la danse. »

Un téléspectateur s’est tourné vers X, anciennement Twitter, et a déclaré : « J’ai voté pour Angela Scanlon 894 car les juges ont été inutilement méchants avec elle. »

Nicola a écrit : « @AngelaScanlon c’était magnifique ! Les juges sont franchement un peu durs !

De nombreux téléspectateurs pensaient qu’Angela S bénéficiait d’un net avantage par rapport aux autres danseuses.[/caption] Karwaï Tang 2023

La juge Shirley Ballas a assisté à la cérémonie des Pride of Britain Awards plus tôt ce mois-ci.[/caption] Karwaï Tang 2023

Le juge Anton Du Beke assiste aux BAFTA Television Awards 2023[/caption]