Cela aide-t-il les managers à rendre publics leurs désirs de transfert ?

Il y a peu de choses dans le football qui génèrent plus d’excitation dans le calendrier que les deux fenêtres de transfert annuelles. Même les rumeurs les plus farfelues génèrent des millions de vues sur les sites Web, la télévision et les réseaux sociaux, tandis que les offres confirmées peuvent parfois être célébrées comme un trophée par les fans d’un club.

Pour les managers et les entraîneurs en chef, la fenêtre de janvier présente souvent une opportunité précieuse de mettre à niveau, de renforcer ou de réduire l’équipe pour la seconde moitié de la saison. Mais pour les propriétaires et les dirigeants, cela peut être un mois très long, surtout lorsqu’ils sont poussés par leurs employés à faire de gros investissements.

Dans les semaines précédant le “Deadline Day” du 31 janvier, certains propriétaires éviteront activement leurs managers, qu’il s’agisse d’une rencontre informelle à la cantine du club ou dans les couloirs du stade après un match, de peur d’être dérangés par les nouveaux arrivants. . En effet, alors que les petites discussions entre le patron et l’employé pendant les semaines régulières d’une saison sont généralement cordiales, les conversations peuvent prendre une tournure différente lorsque la possibilité de faire des affaires de transfert se profile.

De nos jours, la mise en place progressive de structures sportives remaniées — retirant une grande partie de la planification de l’équipe à un manager pour la confier à un directeur sportif ou similaire — signifie que les managers n’ont pas tendance à faire pression sur les propriétaires pour qu’ils dépensent autant que ils avaient l’habitude. Mais parfois, cela signifie que leur mécontentement est plutôt exprimé dans les médias.

En août, Scott Parker aurait été limogé pour avoir rendu public ses inquiétudes quant à la qualité de son équipe de Bournemouth (bien qu’une défaite 9-0 contre Liverpool à Anfield trois jours avant son limogeage n’aurait pas aidé sa cause). L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a quant à lui fait à plusieurs reprises des remarques à peine voilées sur la capacité (ou son absence) d’atteindre les objectifs du club avec l’équipe à sa disposition. Un mécontentement similaire à l’égard des plans de transfert de l’Inter Milan aurait joué un rôle dans son départ des champions de Serie A en 2021.

Il y a peu de choses qui énervent plus les propriétaires que les allusions au manque de dépenses de transfert de la part des responsables des affaires de la première équipe. Alors que la réputation d’un manager est en jeu presque à chaque match, il a généralement rejoint un club à la suite de réunions intensives au cours desquelles les limitations de transfert et la mise en place du projet – sans parler des avantages et des inconvénients de l’équipe existante – sont généralement établis. Ainsi, la remise en question publique de l’ambition laisse au mieux un goût amer, tandis qu’au pire, il peut sembler qu’il y ait un manque de loyauté envers le projet et une rupture potentielle de la confiance.

L’introduction d’un directeur sportif peut être un tampon entre le manager et le conseil d’administration, ce rôle contribuant dans une certaine mesure à apaiser les tensions et à prendre la responsabilité du recrutement sur les épaules d’un manager. Comme on peut s’y attendre d’une industrie qui a connu des avancées majeures en matière de professionnalisme au cours des dernières décennies, la plupart des clubs de haut niveau abordent désormais les fenêtres de transfert sur la base de réunions stratégiques méticuleusement planifiées impliquant toutes les principales parties prenantes (y compris le manager) bien avant les périodes de transfert d’été et d’hiver. Mais la nature du football – avec une série soudaine de résultats négatifs affectant fréquemment la planification à long terme – doit permettre une certaine flexibilité.

Bien que les structures des clubs varient, la configuration la plus courante de nos jours voit un entraîneur-chef rendre compte à un directeur sportif sur toutes les questions liées à la planification de l’équipe et aux activités de transfert. Pourtant, si certains se contentent de s’en tenir au modèle (qui serait invariablement convenu avant le rendez-vous), d’autres ne s’en tiennent pas toujours au scénario.

Si les explications sur le manque d’arrivées produites par le directeur sportif ne sont pas satisfaisantes, le propriétaire ou le président est souvent le prochain port d’escale pour un entraîneur. Dans les occasions où les négociations de transfert traînent en longueur (ce qui n’est pas rare compte tenu des chiffres en jeu), ou lorsqu’une nouvelle signature potentielle auparavant inconnue du processus de dépistage est signalée directement par un agent, un patron indépendant d’esprit n’est pas opposé à exiger une mise à jour de le haut, ce qui ne marche pas toujours bien.

Alors que certaines structures devraient théoriquement empêcher ce type de communication non planifiée, un club – comme toute autre entreprise – est composé d’êtres humains, avec des personnalités fortes se sentant souvent moins enclines à suivre la chaîne de commandement établie.

Pourtant, même si le fait d’ignorer commodément les couches de gestion crée des frictions, on pourrait dire qu’avoir un coach de haut niveau – avec du charisme, une confiance inébranlable et l’expérience de convaincre les riches propriétaires de se séparer de leur argent – crée une certaine dynamique qui peut conduire (bien qu’un peu au hasard) à l’arrivée de signatures qui finissent par renforcer l’équipe. D’un point de vue pragmatique, l’objectif clé est d’accumuler une équipe compétitive. La façon dont on y arrive est de moindre importance.

En fin de compte, l’harmonie profite à toutes les parties. Non seulement un club semble plus coordonné et professionnel, mais il est également plus facile de travailler efficacement pour conclure des affaires lorsqu’il y a moins de stress. Les propriétaires heureux peuvent être plus généreux, tandis que les gestionnaires réputés pour gémir et demander la terre peuvent voir les offres d’emploi commencer à se tarir alors que les futurs employeurs potentiels favorisent une relation moins exigeante.