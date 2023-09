La température de l’océan à Sydney descend rarement en dessous de 15 °C, mais la région abrite un nombre croissant de nageurs sur glace qui se prélassent dans la lueur d’une longue baignade dans une eau à 5 °C.

« Les gens ne pensent pas que nous avons une base pour la natation sur glace, mais nous avons en fait des endroits où nous pouvons le faire », explique Wyatt Song, qui a passé une grande partie de l’hiver à encadrer les espoirs du mile sur glace à Wentworth Falls Lake, aux États-Unis. Blue Mountains de Nouvelle-Galles du Sud, à 95 km de la ville.

« C’est l’un des meilleurs endroits où aller pour les nageurs car la température de l’eau peut descendre jusqu’à 6 voire 5°C en hiver, principalement à cause de son altitude. »

En 2014, l’ancien sauveteur de Bondi est devenu le premier Australien à parcourir un mile de glace, nageant 1,6 km à 4,5°C près de Falls Creek, à Victoria, en 42 minutes 30 secondes. Depuis, il a nagé 1 km dans les eaux antarctiques à 0°C et parcouru deux autres milles de glace.

Pour se qualifier, les nageurs doivent nager 1,6 km sans aide dans une eau à 5°C ou moins, en portant un maillot de bain standard, des lunettes et un bonnet en silicone, comme indiqué par l’Association internationale de natation sur glace.

La routine d’entraînement de Song comprenait des voyages en Russie, en Finlande et aux États-Unis ainsi que des plongées dans un bain de glace. Maintenant résident de Wentworth Falls, il entraîne de manière informelle une douzaine de nageurs sur glace chaque hiver, un nombre qui, selon lui, augmente lentement. Environ la moitié d’entre eux ont parcouru un kilomètre de glace à la nage et 29 Australiens ont jusqu’à présent relevé le défi. La nageuse d’Armidale Peta Bradley a parcouru un mile de glace en un peu plus de 31 minutes à Thredbo dans les Snowy Mountains en septembre dernier.

Peta Bradley s’entraîne à Armidale, Nouvelle-Galles du Sud. Elle a parcouru un mile de glace en un peu plus de 31 minutes à Thredbo. Photographie : Simon Scott/The Guardian

Song pense que l’amour et le succès de l’Australie pour la natation, combinés à ses lacs frais de Victoria, de Tasmanie et de Nouvelle-Galles du Sud à haute altitude, pourraient un jour signifier une domination internationale dans ce sport émergent. Pourtant, ses extrêmes soumettent le corps à une série de rigueurs physiques qui peuvent s’avérer fatales.

Quelques instants après qu’un nageur entre dans l’eau, la vasoconstriction commence à couper la circulation vers les extrémités du corps. Ceci est suivi par une diminution de la température corporelle et une hypothermie. Une fois sorti de l’eau, « l’après-goutte » frappe le corps alors que le sang froid commence à circuler. A ce stade, la température corporelle peut chuter de 4°C ou 5°C, déclenchant de violents frissons. Après environ une heure, les nageurs sont généralement physiquement stables et une poussée d’énergie commence à inonder le corps.

«Il y a un élément de dépendance particulier», explique Song. Se forcer à passer en mode survie, dit-il, apporte un niveau rare de concentration et de connexion avec le corps.

« Un changement physiologique dans votre corps peut être très subtil ou très grave et c’est toujours une nouveauté – vous faites toujours de nouvelles découvertes sur vous-même. »

C’est dans cet esprit que le fondateur de l’IISA, Ram Barkai, a commencé à expérimenter la natation sur glace dans les années 2000.

La carrière en eau froide de Barkai a été lancée dans l’océan Atlantique au Cap, qui descend régulièrement jusqu’à 12 °C. En 2008, il a nagé 1 km dans les eaux de l’Antarctique à 0 °C, établissant ainsi un record du monde Guinness pour la nage la plus au sud. L’année suivante, il a parcouru le premier mile de glace au monde à la nage, complétant le défi dans une eau à 4,5°C dans le lac de Zurich.

Mon esprit est vide et complètement concentré lorsque je suis dans la glace. C’est comme un rayon laser Ram Barkaï

« Le froid me fascinait », dit-il depuis son domicile en Afrique du Sud. Les cultures de nage sur glace en Europe centrale et en Russie se concentraient sur les nages courtes, mais il s’intéressait aux nages sur glace sur de longues distances.

« J’ai réalisé que personne ne savait vraiment nager dans le froid. Même dans le milieu médical, la plupart des informations provenaient d’une immersion involontaire dans de l’eau glacée.

« C’était un peu : « Voyons si je vais vivre ou mourir » », explique Barkai.

Loin de périr, il a découvert un « incroyable effet physique et mental » qui, selon lui, séduit les personnes qui veulent repousser les limites de ce dont elles sont capables.

«C’est très mental. Vous ralentissez, l’eau commence à arrêter votre corps », explique-t-il. « Cela vous amène dans une situation très difficile, mais vous devez vous détendre. Mon esprit est vide et complètement concentré lorsque je suis dans la glace. C’est comme un rayon laser.

Au total, 528 personnes ont depuis nagé un mile de glace, soit un cinquième de celles des 12 derniers mois, selon le site Internet de l’association. La natation sur glace était une épreuve de démonstration aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et l’IISA envisage son inclusion permanente en tant que sport olympique.

Son adoption croissante surprend Barkai qui, bien que « parrain » de ce sport, n’est pas insensible à ses dangers.

« Ce n’est pas un sport facile – il y a définitivement quelque chose de fou ou de fou là-dedans. À mon grand étonnement, cela devient très populaire », dit-il.

Barkai se prépare à emmener un groupe de 13 nageurs, dont des Australiens, dans le nord de la Mongolie pour nager dans un lac semi-gelé et emmènera un groupe de 30 personnes nager en Antarctique en février. Beaucoup d’entre eux sont des nageurs d’endurance mais, surtout, ils ne sont pas des athlètes d’élite.

« Si vous êtes fort d’esprit, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez le faire », dit-il. « C’est un sport qui permet en quelque sorte à des gens normaux qui ont quelque chose d’anormal en eux d’aller faire quelque chose de complètement extraordinaire. »