Cela a toujours été le point de Star Wars

Dans cette semaine épisode de Ahsokala Nouvelle République met en avant sa tête frustrante, comme le disent Mon Mothma et un groupe de sénateurs avec optimisme. mis à part le fait qu’ils sont assis sur une poudrière de résurgence impériale alors que la menace de Grand amiral Thrawn propose une allumette allumée. Si seulement ils pouvaient voirnos héros les implorent autant que le public. Comment pourraient-ils être si aveugles?

Spoilers de la semaine du 2 au 6 mai

Parce que la Nouvelle Républiquetout comme l’Ancienne République, est l’aboutissement de générations de Les pensées politiques de George Lucas à propos de quoi Guerres des étoiles il s’agit vraiment de – en particulier dans la trilogie précédente, alors que la pourriture du Sénat alors qu’il se prépare à sa propre chute vers le Empire a établi des parallèles avec la politique américaine contemporaine. Des décennies plus tard, ces mêmes pensées et critiques sont plus claires que jamais dans Guerres des étoiles» une narration cyclique, alors que nous nous retrouvons désormais avec une Nouvelle République qui, bien que naissante, est toujours comme elle a toujours été. Et son un parallèle tout aussi puissant avec la politique centriste de notre propre monde – en proie à une résurgence du fascisme auquel il est malheureusement incapable de faire face – en 2023 comme en 2003. Parce qu’est-ce qu’un moteur de pensée libéral comme la Nouvelle République qui nous est présenté ? avec ici dans Ahsokamais la même mauvaise politique avec une meilleure campagne marketing?

L’ascension et la chute de la Nouvelle République à la fois dans la continuité actuelle et son déclin beaucoup plus long dans la fiction de l’Élargi. Guerres des étoiles L’univers est une critique qui n’est peut-être jamais aussi intentionnelle qu’on peut le percevoir. Après tout, Guerres des étoiles est, pour le meilleur ou pour le pire, une histoire de conflit cyclique. La lumière se lève et sombre pour y faire face, les empires tombent et les républiques se lèvent, afin qu’eux aussi puissent tomber et que les empires puissent se relever. Mais cette perception n’est pas seulement culturellement pertinente dans la période politique dans laquelle se trouve une grande partie du monde occidental ; je c’est cuit dans Guerres des étoiles‘idéologie politique depuis ses débuts jusqu’à l’ère moderne qui voici tout de Les rebelles de Star Wars à Andor est aux prises avec la division politique entre les sectes de ses héros à des degrés divers.

Capture d’écran : Lucasfilm

À quel point la révolution peut-elle être sans effusion de sang, et Quelles parties de vous-même devez-vous mettre sur la table pour faire face à la menace du fascisme ? UN Ce sont des explorations de pensée fascinantes que nous avons vues apparaître dans des séries comme Andorsont les moyens, alors que Saw Gerrera aiguillonne Mon Mothma dans Rebelles, pour combattre le mal implacable et gagner en sachant que vous « vous êtes battu selon les règles ». Mais ce sont des idées qui ont été abandonnées au moment où Ahsoka et Le Mandalorien parce que nous sommes renvoyés au système politique de la République. Et n Nouvelle ou non, la République – dirigée par les mêmes visages même, dans des personnages comme Mon Mothma – a toujours été présentée sous une forme différente. Guerres des étoiles comme un vernis de justice démocratique sur un cœur corrompu. Celui qui est prêt à conclure des accords avec les pires éléments de la galaxie parce que c’est au nom de la vertu du compromis, et celui qui le veut, comme on nous le dit aveuglément dans l’épisode de cette semaine de Ahsoka, pour maintenir l’infrastructure et les gens de la machine impériale en place sur une petite promesse. B Parce que bon sang, dis ce que tu veux à propos de l’Étoile de la Mort, mais au moins L’empereur Palpatine a fait circuler les trains à l’heure.

Ahsoka et Le Mandalorien tous deux font signe à une Nouvelle République où les éléments rebelles et politiquement radicaux de l’Alliance qui l’a restaurée ont été évincés – soit tués en brûlant leur vie pour le bien de l’Alliance. lever du soleil qu’ils ne verront jamais, ou mis de côté une fois que la vilaine réalité de la guerre n’est plus nécessaire. A sa place se trouve le statu quo qui d à la montée de l’Empire en premier lieu : le même genre de Sénat, peu disposé à voir au-delà de ce statu quo, le même genre de programmes contre lesquels la Rébellion s’est battue, parce que les systèmes sont là et qu’il est plus facile de les utiliser et de leur donner un joli nom dessus au lieu de réellement faire le travail de démantèlement de ces systèmes – nos héros n’écorchent pas les esprits, ce serait mal ! Ils atténuent simplement les choses, un petit lavage de cerveau léger, en guise de friandise.

Capture d’écran : Lucasfilm

Le message de l’échec inévitable de la Nouvelle République et la frustration qu’il engendre Guerres des étoiles » héros et public, est autant une question de la franchise l’ascension et la chute circulaires du récit, car il s’agit d’un avertissement pour nous tous : C’est ce que l’on obtient lorsque des compromis sont faits avec le mal, au lieu de vraiment le vaincre. Vous pouvez tout recommencer, bouleverser à nouveau un monde, jusqu’à ce que vous preniez cette leçon à cœur. Guerres des étoiles nous a assez bien montré à quoi cela ressemble, à tout le moins, d’ignorer cette leçon.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.