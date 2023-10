MCFARLAND, Wisconsin (WKOW) — Le chef de la police de McFarland attribue à la collaboration et à la technologie la capacité des forces de l’ordre à retrouver un enfant en bas âge qui s’éloignait de son domicile dans la ville de Blooming Grove, près de McFarland, le week-end dernier.

Piper, âgée de deux ans, a été retrouvée saine et sauve. Mais pendant les heures où elle a disparu, ceux qui la recherchaient ont été confrontés à des conditions difficiles.

« Nous avions un terrain accidenté, il y a une zone boisée, il y a une carrière, il y a toutes sortes de problèmes topographiques là-bas », a déclaré le chef de la police de McFarland, Aaron Chapin. « C’était définitivement une situation effrayante pour sa famille et pour toutes les personnes impliquées dans les recherches. »

Piper a disparu vers 17h30. Cela signifiait que la plupart des recherches se déroulaient également dans le noir.

Les forces de l’ordre du comté de Dane se sont présentées pour l’aider à la rechercher, et c’est un K-9 du département de police de Madison qui a suivi où elle allait.

Chapin a déclaré qu’il s’agissait d’une étape clé avant que ses agents ne déploient le drone du service de police de McFarland.

« Le K-9 nous a en fait donné une direction vers où nous pourrions commencer à chercher », a-t-il déclaré. « Si nous n’avions pas eu cela, nous aurions en quelque sorte, faute d’une meilleure façon de le dire, faire tourner nos roues en essayant de savoir où nous déployer. »

Une fois que le chien a réduit la zone de recherche, les policiers de McFarland ont envoyé leur drone et utilisé le mode thermique « noir chaud » de la caméra. Dans ce mode, les objets les plus chauds apparaissent dans des couleurs plus sombres.

Alors que le drone survolait la carrière, les agents ont repéré Piper.

« Le drone a fait gagner beaucoup de temps, mais je crois aussi qu’il a sauvé la vie de cet enfant », a déclaré Chapin. « Si nous n’avions pas déployé le drone, il est possible que nous n’ayons pas pu la retrouver ce soir-là. Cela aurait peut-être pris plus de temps. »

Il a dit qu’il avait poussé un soupir de soulagement lorsqu’il avait appris que Piper était en sécurité. Il a ensuite pensé à quel point il était crucial que toutes les forces de l’ordre travaillent ensemble dans les recherches.

« Lorsque nous travaillons en équipe, nous finissons tous par nous améliorer », a-t-il déclaré. « Je crédite vraiment le drone, mais aussi les autres pièces du puzzle : les officiers qui étaient à pied, les K-9. »

Chapin a déclaré que le drone s’est avéré être un outil précieux pour son département dans plusieurs situations. Il a déclaré que les agents l’avaient également utilisé pour répondre à des accidents de voiture et pour aider les pompiers à identifier les points chauds après des incendies.