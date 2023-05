Cela a pris 60 ans, mais les vaccins contre le VRS sont à nos portes – et pourraient faire une grande différence

La dose23:09Que dois-je savoir sur le nouveau vaccin contre le VRS ?

Vous avez peut-être vu la nouvelle plus tôt ce mois-ci : les États-Unis ont approuvé le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), destiné aux adultes de 60 ans et plus.

Une dose du vaccin Arexvy, du fabricant de médicaments GSK, s’est avérée efficace à près de 83% pour prévenir les infections pulmonaires à VRS dans une étude publiée dans The New England Journal of Medicine.

Il a fallu des décennies de recherche pour en arriver là. Au cours d’un essai clinique désastreux pour un vaccin potentiel contre le VRS pour les enfants dans les années 1960, 80 % des enfants vaccinés ont été hospitalisés et deux tout-petits sont morts.

« Les 50 dernières années ont été consacrées à comprendre ce qui a causé cela, comment le vaccin a-t-il échoué de manière si spectaculaire », a déclaré Sabina Vohra-Miller, fondatrice du site Web Unambiguous Science, au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission de CBC. La dose .

Une fois qu’ils auront franchi tous les obstacles réglementaires au Canada, le vaccin GSK nouvellement approuvé, ainsi que d’autres traitements potentiels pour protéger les nourrissons, pourraient faire une différence monumentale dans le nombre de personnes hospitalisées et mourant du VRS, de maladies infectieuses et d’experts en santé publique dire.

Pourquoi les vaccins contre le VRS sont-ils si importants ?

Le VRS est un virus courant mais très contagieux qui apparaît comme un rhume chez la plupart des gens.

« Mais chez les jeunes et les personnes âgées, et chez certaines personnes immunodéprimées, cela peut en fait provoquer des infections des voies respiratoires inférieures », a déclaré Vohra-Miller, titulaire d’une maîtrise en pharmacologie et étudiante au programme de doctorat en santé publique de l’Université. de Toronto.

Dans ces populations plus vulnérables, le VRS peut provoquer une bronchiolite – l’inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons – ou une pneumonie, selon les experts.

Chez les enfants de moins de cinq ans, le VRS provoque 100 à 300 décès et jusqu’à 80 000 hospitalisations un an aux USA

Les experts disent que les cas de VRS sont probablement sous-estimés au Canada, de sorte que les données ne sont pas exactes. Mais le virus est généralement la principale cause d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an dans ce pays, a déclaré le Dr Jesse Papenburg, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et microbiologiste médical au Centre universitaire de santé McGill.

« L’incidence maximale des hospitalisations pour le VRS se situe vers l’âge de deux mois. Ce sont vraiment les plus jeunes enfants qui sont les plus à risque », a déclaré Papenburg.

Les bébés ont des poumons plus petits avec des voies respiratoires plus petites, a-t-il dit, et les muscles de leur paroi thoracique ne sont pas aussi forts.

Dans cette image au microscope, des anticorps anti-protéine RSV, colorés en jaune, reposent sur des particules du virus RSV, colorées en bleu. (Institut national des allergies et des maladies infectieuses)

L’hiver dernier a été une saison particulièrement mauvaise pour RSV a déclaré Papenbourg.

« Uniformément à travers le Canada, ce qui a été vu était une saison de VRS précoce et très intense », a-t-il déclaré.

« C’était un vrai défi pour le système de santé pédiatrique. »

Le VRS peut également être grave chez les personnes âgées. Aux États-Unis, entre 6 000 et 10 000 adultes de 65 ans et plus meurent chaque année du VRS et il y a entre 60 000 et 160 000 hospitalisations.

Il a fallu plus de temps pour que la maladie soit reconnue comme une menace dans la population âgée, a déclaré Papenburg, car les médecins pensaient autrefois que le VRS n’était un problème que pour les jeunes enfants.

Que savons-nous de plus sur le nouveau vaccin ?

Le vaccin de GSK contre le VRS a été soumis à Santé Canada pour examen en novembre 2022. Il n’a pas reçu d’examen prioritaire, ce qui signifie que l’agence a 12 mois pour décider de l’approuver ou non.

Le vaccin cible une sous-unité protéique présente à la surface du virus RSV et contient également un ingrédient appelé adjuvant pour stimuler une réponse immunitaire plus forte.

Les décennies de travail derrière le vaccin sont une victoire pour la recherche, a déclaré Fiona Brinkman, chercheuse en maladies infectieuses à l’Université Simon Fraser.

« C’est vraiment formidable de voir ce type de biologie structurale, que de savoir comment les protéines sont structurées et comment elles changent a pu conduire à cette découverte qui a ensuite abouti à ce vaccin », a déclaré Brinkman.

Au cours de l’essai clinique, les réactions au vaccin étaient légères et typiques des autres vaccins, notamment des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des raideurs articulaires et des maux de tête.

Il y a eu un cas signalé de syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare mais grave qui peut provoquer une paralysie généralement temporaire.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui a approuvé le vaccin, a déclaré qu’elle avait demandé à GSK de continuer à étudier si ce cas était lié au vaccin.

Pourquoi ce vaccin a-t-il pris si longtemps ?

Ces essais cliniques désastreux des années 1960 ont utilisé un vaccin à virus inactivé, une approche qui s’est retournée contre lui.

« Les anticorps ne se lient pas assez fortement au virus inactivé pour produire une très bonne réponse immunitaire protectrice », a déclaré Vohra-Miller.

« Au lieu de cela, les anticorps traînaient en quelque sorte le virus mort avec eux partout où ils allaient et cela a fini par déclencher cette attaque massive de l’ensemble du système immunitaire. »

Les experts disent que les résultats de cet essai ont fait reculer la recherche sur le vaccin contre le VRS. Mais il a également fallu beaucoup de temps pour comprendre la biologie de base d’un vaccin efficace, a déclaré Brinkman.

« L’un des plus grands obstacles était vraiment d’avoir besoin de la recherche fondamentale pour apprécier la biologie de ce qui se passait », a-t-elle déclaré, « puis [to] être en mesure de développer un vaccin plus approprié qui reflète cette biologie. »

Brinkman a eu un intérêt direct dans le développement d’un vaccin contre le VRS depuis qu’elle était étudiante dans les années 1980, travaillant dans un laboratoire de Toronto qui étudiait des vaccins potentiels.

« Voir cela se produire maintenant, tant de décennies plus tard, est tout simplement merveilleux. »

Autres vaccins et traitements à venir

Le vaccin GSK pour les personnes âgées n’est pas le seul traitement potentiel contre le VRS à l’horizon – Pfizer, Moderna et d’autres développent également leurs propres vaccins contre le VRS.

Pfizer demande l’approbation aux États-Unis et au Canada pour son vaccin à la fois chez les adultes de 60 ans et plus et chez les femmes enceintes pour protéger les nouveau-nés contre le virus.

Jeudi, un comité consultatif de la FDA a déclaré qu’il soutenait l’approbation du vaccin maternel de Pfizer pour prévenir les maladies graves chez les nourrissons jusqu’à l’âge de trois mois. L’organisme de réglementation américain n’est pas tenu de suivre les conseils du comité, même s’il le fait souvent.

Santé Canada a accepté le vaccin de Pfizer pour examen en avril. S’il est approuvé, Papenburg a déclaré qu’il s’attend à ce que le vaccin soit disponible pour nous au Canada pendant la saison 2024/25 du VRS.

Grâce à l’immunité passive, le vaccin proposé par Pfizer protégerait les bébés au cours de leurs premiers mois de vie en vaccinant la personne enceinte au cours du troisième trimestre. (obturateur)

Dans un processus appelé immunité passive, la personne enceinte développe des anticorps contre le vaccin et les transfère au bébé par le placenta.

« Les jeunes bébés n’ont pas vraiment un système immunitaire robuste. Il n’est pas assez mature pour fabriquer eux-mêmes des anticorps protecteurs en réponse à un vaccin », a déclaré Vohra-Miller.

La meilleure façon de protéger les jeunes bébés du VRS est de leur transférer ces anticorps pendant qu’ils sont encore dans l’utérus, a-t-elle déclaré.

Les essais cliniques de Pfizer ont montré que le vaccin être efficace à 82 % dans la prévention des infections graves à VRS au cours des trois premiers mois de la vie du bébé, et efficace à près de 70 % pendant les six premiers mois.

Nouveau traitement approuvé pour les nourrissons

En avril, Santé Canada a approuvé un traitement par anticorps monoclonaux contre le VRS pour une utilisation chez les nourrissons au cours de leur première saison de VRS, fabriqué par AstraZeneca et Sanofi.

Les nourrissons recevraient ce type de traitement par anticorps par injection, mais contrairement à un vaccin, il ne s’agit pas d’une immunisation active.

« Ce sont des anticorps qui neutraliseront l’agent pathogène, espérons-le, avant qu’ils ne provoquent une infection, ou certainement avant qu’il ne provoque une infection grave », a déclaré Papenburg.

On ne sait toujours pas si le traitement, appelé nirsevimab, serait recommandé pour tous les nourrissons, ou seulement ceux à risque de maladie grave.

Cette décision peut dépendre du prix, a déclaré Papenburg.

« Il va falloir faire des analyses économiques pour voir si oui ou non le donner à tous les nourrissons au lieu de cibler les nourrissons à haut risque aura du sens », a-t-il déclaré.

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) examine actuellement son rapport coût-efficacité. Une fois cet examen terminé, il sera envoyé au Comité consultatif national de l’immunisation pour recommandations.

Santé Canada a déclaré qu’en attendant les recommandations de l’ACMTS, il s’attend à ce que le nirsevimab soit disponible pour une utilisation limitée au cours de la prochaine saison respiratoire de l’automne et de l’hiver.

Il y a encore beaucoup de questions sur le vaccin Pfizer et le traitement par anticorps monoclonal, a déclaré Papenburg.

Mais il a ajouté que si le nirsevimab devenait disponible pour tous les nourrissons, « ce serait une différence notable sur le terrain, à l’hôpital et dans les unités de soins intensifs. Ce serait vraiment majeur ».

« Je ne pense pas que ce soit une hyperbole de dire que cela changerait la donne en pédiatrie. »