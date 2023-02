“Cela a mal tourné en un instant”: l’équipe de CNN a un appel rapproché en Ukraine alors que des missiles russes frappent leur emplacement

CNN

—



Le correspondant de CNN Frederik Pleitgen et son équipe se rendaient jeudi dans la ville ukrainienne de Kramatorsk pour rendre compte des efforts de recherche et de sauvetage en cours après qu’un immeuble résidentiel a été rasé pendant la nuit par un missile russe. C’était “censé être un tournage assez facile”, a déclaré Pleitgen, étant donné que l’équipage ne se dirigeait pas vers les lignes de front de la guerre.

“Mais cela a mal tourné en un instant”, a déclaré Pleitgen, décrivant ce qui s’est passé en un clin d’œil comme l’un des “appels les plus proches” et des épisodes les plus dangereux de sa longue carrière de correspondant étranger.

Alors que Pleitgen et l’équipe se dirigeaient vers les lieux, quelques instants après qu’ils se soient garés et soient sortis de leur véhicule, un missile russe a frappé à proximité sans avertissement, envoyant des flammes et des panaches épais dans les airs alors que des civils hurlants se précipitaient pour trouver un abri. Pleitgen a estimé qu’il n’avait atterri qu’à 40 ou 50 mètres d’eux.

“Les gens sont allés en courant pour se mettre en sécurité”, a-t-il déclaré. «Nous nous sommes dirigés de l’autre côté de la route pour nous mettre à l’abri dans un sous-sol. Alors que je regardais en arrière, un deuxième missile a frappé presque au même endroit. Une autre grosse explosion. Nous nous sommes mis à couvert. [We were] dans un sous-sol avec quelques résidents.

Au moins cinq personnes ont été blessées dans l’attaque qui a gravement endommagé des bâtiments résidentiels, une clinique pour enfants et une école, selon un responsable ukrainien.

Pleitgen a déclaré qu’après un certain temps, “quand tout est resté silencieux”, l’équipe de CNN est sortie du sous-sol, a filmé la destruction laissée par les puissantes explosions, puis a rapidement quitté les lieux.

Une version de cet article est parue pour la première fois dans la newsletter «Reliable Sources». Inscrivez-vous ici pour recevoir le résumé quotidien relatant l’évolution du paysage médiatique.

L’incident souligne les reportages dangereux que les journalistes font chaque jour en Ukraine, naviguant dans des situations périlleuses pour informer le monde des conséquences de l’agression de Vladimir Poutine sur ce pays d’Europe de l’Est et son peuple. Le Comité pour la protection des journalistes a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine était le pays le plus meurtrier pour les journalistes en 2022, avec 15 membres de la presse tués dans ce pays déchiré par la guerre.

“Les gens doivent comprendre que cette guerre est d’un tout autre niveau de danger que les guerres des dernières décennies”, a déclaré Pleitgen, ajoutant qu’il s’agissait de la guerre “la plus dangereuse” qu’il ait jamais couverte. “Il s’agit d’une guerre conventionnelle complète utilisant des armes lourdes qui peuvent frapper des zones de première ligne mais aussi des lieux civils à tout moment.”

Pleitgen a déclaré qu’il ne pouvait pas, pour des raisons évidentes, détailler les précautions de sécurité prises par l’équipe de CNN lorsqu’elle opère dans une zone de guerre. Mais il a dit que “la planification et la communication sont tout” pour l’équipe, et qu’ils étaient bien préparés lorsque la mission de reporting a rapidement tourné au désastre.

L’incident, a déclaré Pleitgen, a eu un impact sur sa façon de penser à faire des reportages depuis la zone de guerre. Il a déclaré qu'”il est si important” que les journalistes soient dans le pays pour rendre compte de l’invasion russe qui a fait des milliers de morts parmi les civils et contraint des millions de personnes à fuir leurs maisons, “même si c’est très dangereux”.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à l’idée de se réveiller demain matin et de retourner sur le terrain, compte tenu de l’appel serré, Pleitgen a déclaré: “Je me sens confiant.”

“Mais bien sûr, un événement comme celui-ci vous rappelle de ne jamais baisser votre garde”, a-t-il déclaré.

“Tout peut aller rapidement vers le sud.”