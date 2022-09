‘Cela a juste fonctionné;’ Norberg Memorial Home crée un champ de tournesol communautaire – Shaw Local

Pendant des années, le terrain derrière le Norberg Memorial Home à Princeton a accueilli un jardin communautaire très fréquenté. Au fil du temps, le jardin a été de moins en moins utilisé jusqu’à ce qu’il ne soit plus utilisé et ait besoin d’un nouveau départ.

De nombreux jardiniers d’origine ont depuis déménagé, pris leur retraite ou sont décédés, laissant la possibilité de créer un nouvel endroit dont les générations futures pourront profiter.

Au lieu de tout tondre et de créer un autre chemin d’herbe derrière l’entreprise, Janice et JD Smallwood, propriétaires de Norberg Memorial Home, ont profité de l’occasion pour créer un autre équipement communautaire dont le public peut profiter.

Le champ comporte une passerelle avec une clairière au milieu pour que les visiteurs puissent jeter un coup d’œil à l’intérieur du champ entouré de tournesols. (Jayce Eustice – jeustice@shawmedia.com)

L’emplacement abrite désormais un champ de tournesols communautaire pour le plaisir des clients et du public.

« J’ai dit ‘Et si nous faisions un champ de tournesols, ce ne serait pas génial ?’ », a déclaré Janice. « Nous les avons commandés et avons découvert lesquels cultiver. Nous avons obtenu le type de croissance le plus rapide et le plus haut que nous pouvions.

Après avoir planté les premiers tournesols en juin de cette année, le champ abrite maintenant des tiges de plus de 10 pieds de haut.

“Nous avons juste eu la bonne quantité de pluie et la bonne quantité de tout”, a déclaré Janice. “Cela a juste fonctionné.”

Le champ comporte également une passerelle avec une clairière au milieu pour que les visiteurs puissent jeter un coup d’œil à l’intérieur entouré de tournesols.

L’essor des tournesols a également entraîné l’arrivée de quelques abeilles qui profitent du nouveau champ.

Bien que le champ soit disponible pour ceux qui souhaitent profiter des tournesols ou prendre des photos, les propriétaires demandent aux visiteurs de respecter les éventuels services qui se déroulent à la maison et de ne pas emporter de tournesols avec eux pour s’assurer que tous les membres de la communauté puissent profiter du champ.

“Nous allons continuer à le faire aussi longtemps que nous le pourrons”, a déclaré Janice.

Les propriétaires d’entreprise ont déjà commencé à attendre avec impatience les améliorations et les fonctionnalités qu’ils peuvent créer pour les visiteurs du terrain.