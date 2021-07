L’impressionnant parcours de la Suisse au Championnat d’Europe a pris fin hier soir lorsqu’ils se sont rendus en Espagne lors des tirs au but. Fabian Schaer, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont raté leurs tirs au but alors que L’Espagne a remporté la fusillade 3-1.

Le match est resté à égalité à 1-1 même en prolongation alors que l’équipe suisse est tombée à 10 hommes avec 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire lorsque le milieu de terrain Remo Freuler a été licencié de manière controversée pour un tacle sur Gerard Moreno.

L’Espagne avait pris la tête du match lorsque Denis Zakaria a percé son propre filet, mais la Suisse, qui a été la meilleure équipe pendant de longues périodes, a égalisé à la 68e minute grâce à Xherdan Shaqiri.

Les joueurs suisses ont fondu en larmes dès que Mikel Oyarzabal a frappé le penalty gagnant devant Yann Sommer. Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic et quelques joueurs espagnols ont également été vus consoler les joueurs suisses après le match.

Pendant ce temps, le maître du tennis suisse, Roger Federer s’est rendu sur les réseaux sociaux et a salué la performance inspirante de l’équipe suisse tout au long du tournoi. Il a écrit, » Danke , ça a été un Sommer incroyable les gars, merci, grand effort, j’ai hâte d’être à la Coupe du monde. »

Les 20 fois champions du Grand Chelem ont également félicité l’Espagne, « Super jouer l’Espagne et bonne chance », a-t-il ajouté.

Danke 🇨🇭, ça a été un Sommer incroyable 🙌🏼 les gars, merci , super effort, j’ai hâte de la Coupe du Monde ⚽️. Bon jeu en Espagne 🇪🇸 et bonne chance.Kopf hoch Jungs.Traum gsi mit euch die EM— Roger Federer (@rogerfederer) 2 juillet 2021

La Suisse qui était dans le groupe A s’est qualifiée comme l’une des meilleures équipes troisièmes du tournoi avec le Portugal, l’Ukraine et la République tchèque. Dans la phase de groupes, ils sont descendus en Italie et ont été tenus par le Pays de Galles. Cependant, ils ont battu la Turquie lors du dernier match et scellé leur ticket pour la phase à élimination directe.

En huitièmes de finale, ils ont réalisé l’impensable en éliminant la France championne du monde aux tirs au but. Ce fut une performance épique des Nati alors qu’ils marquaient l’égalisation dans les dernières minutes du temps réglementaire pour amener le match en prolongation.

Haris Seferovic a donné l’avantage à la Suisse à la 15e minute alors que la France avait du mal à revenir. La Suisse a ensuite raté un penalty en début de seconde mi-temps et cela a changé tout son visage du match. Karim Benzema a marqué deux fois en quatre minutes pour donner l’avantage à la France.

Paul Pogba a ensuite porté le score à 3-1 à la 75e avec un tir du pied droit des 20 mètres. Quand il semblait que les Suisses étaient à terre, Seferovic a marqué son deuxième de la soirée à la 81e minute et Gavranovic a porté le score à 3-3 juste à la mort.

Il est resté 3-3 dans les prolongations, alors que le match passait aux tirs au but. Yann Sommer a ensuite sauvé le penalty de Kylian Mbappe pour éliminer la France.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici