Cela a été torride pour la famille: Mugdha Godse sur les parents testés COVID positifs | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Mugdha Godse a récemment vécu une période cruciale, avec ses parents (Savita et Hari Godse) testés COVID positifs. Sa mère a dû être hospitalisée à Pune dans un état critique. Cependant, maintenant que les deux se sont rétablis, l’actrice se souvient de l’époque et appelle cela une période de épuisement mental.

« Cela a été très torride mentalement pour toute notre famille, mais heureusement, il y a des jours meilleurs maintenant. Tout le monde s’est rétabli et le pire est derrière nous », raconte Mugdha avec IANS.

Elle ajoute: «C’était une période difficile, surtout avec ma mère qui était très sérieuse et à l’hôpital. Alors qu’il y avait une telle pénurie de bouteilles d’oxygène et de lits de soins intensifs, nous avons eu la chance de les obtenir. Maman a été admise à la Ruby Hall Clinic Pune et je peux Je ne remercie pas assez les médecins, les infirmières et les préposés pour avoir tant fait. «

L’actrice rappelle à tous que le combat contre le COVID-19 est loin d’être terminé. «Je demande à tout le monde de prendre la pandémie au sérieux et de suivre tous les protocoles. Restez à l’intérieur autant que possible et sauvez notre environnement. Je prie pour que nous passions bientôt ces jours», dit-elle.