Cela a été la saison la plus difficile, l’année de ma vie

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que cette saison avait été la « plus difficile » de sa vie en raison de la pandémie COVID-19.

Klopp a subi une période de tests à la fois sur et hors du terrain tout au long de la campagne. Sa mère est décédée en février et il n’a pas pu retourner en Allemagne pour les funérailles, tandis que son équipe n’a pas réussi à remporter son titre de Premier League et a perdu contre les éventuels champions Manchester City.

« Ce fut l’année la plus difficile de ma vie et la saison était évidemment cette année parce que je n’ai jamais pensé que je devrais faire face à la pandémie – pas moi personnellement mais nous tous », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse.

« Pour être honnête, j’ai trouvé cela très difficile à gérer. Qu’ai-je appris? Le sommeil est surestimé [laughs]. J’ai parlé avec Pep [Lijnders] et nous disions que les coachs et managers qui occupent un emploi ne devraient pas être renouvelés, ils devraient être renouvelés car aucun jour n’est comme la veille.

« C’est toujours nouveau et toujours autre chose. L’expérience est importante mais elle n’aide pas toujours et c’est juste le travail. Cela signifie-t-il que nous sommes meilleurs? Je ne sais pas mais sommes-nous plus expérimentés? Certainement.

« Nous avons fait tellement d’expériences que nous n’aurions pas pu faire les autres années, alors oui, il y aura un moment où j’apprécierai vraiment ça mais ce sera dans le futur, pas dans le moment. »

Liverpool peut encore terminer la saison en beauté et se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine avec une victoire contre Crystal Palace dimanche à Anfield.

Jurgen Klopp a révélé qu’il avait beaucoup appris sur lui-même et son équipe cette saison. Photo de Gareth Copley / PA Images via Getty Images

L’équipe de Klopp ne semblait pas en lice pour une place parmi les quatre premières le mois dernier, mais a remporté ses quatre derniers matchs de championnat pour propulser Leicester City à la quatrième place avec un match à jouer.

Liverpool a dû trouver des moyens de faire face aux blessures à long terme de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip cette saison, mais Klopp est ravi de la façon dont son équipe a réagi à l’adversité.

« Lorsque nous avons perdu nos demies centrales – presque toutes – nous pouvions encore gagner des matchs, mais pas toujours avec le football le plus convaincant », a-t-il déclaré. « À ce moment-là, nous avons dû transformer les milieux de terrain en demi-centre et cela nous a cassé la colonne vertébrale. Les jeunes garçons n’étaient pas prêts à jouer en tant que demi-centre, les milieux de terrain ont dû jouer les demi-centres et nous avons perdu le rythme et à peu près tout, mais pas tout le temps. »

Il a ajouté: « Une équipe de football, c’est comme un orchestre et si vous perdez une pièce, vous pouvez toujours le faire mais si vous perdez une autre pièce, cela devient très difficile et surtout dans cette ligue où tout le monde joue à un niveau d’intensité aussi incroyable.

« Vous avez besoin de temps pour vous installer et évidemment nous avons trouvé une issue qui est absolument géniale. Quoi qu’il arrive dimanche, nous avons trouvé une issue et nous avons amenés à notre situation. Il y a quelques semaines, il n’était pas clair que nous jouerions en Ligue Europa mais nous y sommes déjà parvenus et ce n’est pas exactement ce que nous voulions, mais c’est mieux que rien. [Manchester] Unis s’ils aiment la Ligue Europa et sur le moment ils diraient oui alors qu’ils jouent la finale et ont une chance de la gagner.

«Cette année, avec les blessures que nous avons eues, n’a pas été une année où nous pourrions devenir champions. Aucune chance, pour personne. Aussi bien qu’ils soient, si vous supprimez les trois moitiés centrales de City, non. trois demi-centre de United, non. Mais battez-vous, acceptez les difficultés et tirez le meilleur parti et si nous gagnons dimanche et nous qualifions pour la Ligue des champions, nous en avons tiré le meilleur parti. «