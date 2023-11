Cette histoire a été initialement publiée par Verite News.

Lorsque l’avocate palestino-américaine Leila Abu-Orf a appris l’existence Affrontement entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens À la fin du mois dernier, sur Freret Street, près du campus de l’Université de Tulane, cela l’a ramenée à l’époque où elle était étudiante de premier cycle.

“L’une des choses que j’ai dites à ma mère est : ‘Je suis tellement contente de ne pas être étudiante à Tulane en ce moment'”, a déclaré Abu-Orf.

Elle se souvient avoir assisté à une manifestation sur le campus en 2009, lorsque l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert avait été invité à prendre la parole à l’université. Elle a déclaré que les étudiants avaient crié et lancé des assiettes de nourriture sur elle et sur les autres manifestants. S’exprimant en faveur de la fin de l’occupation israélienne de la Cisjordanie palestinienne et du blocus israélien de la bande de Gaza, qui a maintenu le territoire isolé depuis 2007lui a valu d’être qualifiée d’antisémite sur Facebook et sur le campus à l’époque, a-t-elle déclaré.

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1 400 personnes, et la réponse militaire israélienne, qui a fait plus de 10 000 morts à Gaza, Abu-Orf s’est concentrée sur les membres de sa famille. Elle a deux oncles et une tante qui vivent à Gaza.

Abu-Orf a vécu en Cisjordanie entre 5 et 7 ans. Elle se souvient avoir pu rendre visite à ses grands-parents dans la bande de Gaza lorsqu’elle était petite. Depuis, elle n’a pas pu rentrer, en partie à cause du blocus. Ses deux grands-parents sont décédés depuis.

“Je nourris beaucoup de colère envers le monde qui m’a privé de ces moments avec mes grands-parents”, a déclaré Abu-Orf, “ces moments que chaque enfant devrait avoir avec les aînés de sa famille”.

Abu-Orf a déclaré que lorsque Gaza n’est pas en pleine guerre active, le frère aîné de son père et sa femme vivent relativement bien. Ils ont obtenu des diplômes de troisième cycle dans des universités britanniques avant de retourner à Gaza pour s’occuper de la grand-mère d’Abu-Orf. Ils travaillaient pour les Nations Unies et gagnaient des salaires décents. Mais aujourd’hui, eux et leurs voisins subissent les mêmes coupures de communication, d’électricité, de nourriture et d’eau, et les mêmes difficultés. peur de la mort par des bombardements intenses.

Abu-Orf a déclaré que lorsqu’elle parlait à son père, qui vit dans le New Jersey, il exprime sa culpabilité d’être en sécurité ici aux États-Unis alors que sa famille souffre.

“C’est la culpabilité de pouvoir dormir dans une maison sûre et d’avoir de la nourriture, sachant que ce n’est pas le cas de votre frère et savoir que l’argent de vos impôts finance cela”, a-t-elle déclaré, faisant référence au soutien américain à L’armée israélienne.

Abu-Orf a déclaré que les membres de sa famille lui avaient dit qu’ils ne quitteraient pas la bande de Gaza. Jeudi, lorsque sa famille aux États-Unis a vérifié les membres de sa famille à Gaza via WhatsApp, son oncle a écrit qu’ils attendaient leur sort.

« Attendre notre destin avec fierté et dignité, laissant le monde entier plongé dans la honte et la culpabilité », peut-on lire dans le message texte.

Abu-Orf a déclaré qu’elle et son père savaient que même s’ils étaient à Gaza, ils ne pourraient pas faire grand-chose pour protéger les membres de leur famille ou de leur communauté, mais au moins il y aurait une solidarité entre tous là-bas. Elle a déclaré qu’aux États-Unis, elle avait souvent l’impression que les Palestiniens « se battent pour que les gens nous considèrent comme des personnes dignes de vivre ».

Elle est reconnaissante d’être à la Nouvelle-Orléans, où elle se sent solidaire dans une ville à majorité noire et qui porte encore les cicatrices du colonialisme européen.

« Si je porte quelque chose qui m’identifie comme Palestinien, je peux dire quand la personne qui me regarde n’y voit aucune signification symbolique et je peux dire quand on me regarde avec suspicion », a déclaré Abu-Orf. « À maintes reprises, les Noirs de cette ville ne manquent jamais d’exprimer leur solidarité et leur soutien. »

« Si je me taisais maintenant, je trahirais ce que j’essaie de faire tout le temps »

À côté du campus de Tulane, à l’université Loyola, le professeur Naomi Yavneh-Klos, qui est juive, apporte soutien et conseils aux étudiants juifs de l’université jésuite, dont certains craignent d’exprimer publiquement leur soutien à Israël, a-t-elle déclaré.

Yavneh-Klos, dont la grand-mère est née au début du 20e siècle dans ce qui est aujourd’hui Israël, a déclaré que deux étudiants de Loyola qui ont participé à la manifestation de la rue Freret le mois dernier ont été dénoncés sur Facebook pour leur participation du côté pro-israélien. L’un d’eux, a-t-elle raconté, s’est fait verser une bouteille d’eau sur le visage au gymnase de l’école par un camarade de classe.

« Il y a beaucoup de passages à l’acte qui semblent disproportionnés », a déclaré Yavneh-Klos. « Il y a une situation terrible et tragique au Moyen-Orient, mais nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres ici sur le campus. »

Elle a déclaré qu’à l’école, elle essayait de mettre au défi ses élèves qui, selon elle, avaient une compréhension « très binaire » et trop simpliste du conflit qui dure depuis des décennies entre Israéliens et Palestiniens.

« Nous voulons qu’ils se soucient des personnes vulnérables et défavorisées », a déclaré Yavneh-Klos. « Nous voulons également qu’ils fassent preuve d’esprit critique et qu’ils comprennent les nuances. »

Yavneh-Klos a déclaré qu’elle « ne s’attendait pas à se sentir aussi seule » dans une communauté largement progressiste qui concentre sa colère sur Israël depuis le début de la guerre.

« La communauté progressiste a largement tourné le dos à la communauté juive », a-t-elle déclaré.

Mais elle sent qu’elle doit parler, malgré le malaise que cela pourrait provoquer.

« J’enseigne les études interconfessionnelles et j’enseigne sur l’Holocauste », a-t-elle déclaré. “Si je me taisais maintenant, je trahirais ce que j’essaie de faire tout le temps.”

Pourtant, a-t-elle déclaré, elle a parfois ressenti le besoin de retenir ses opinions, craignant la réaction de ses voisins, collègues et étudiants. Elle a déclaré que son mari avait récemment voulu afficher un drapeau d’Israël devant leur maison. Elle a opposé son veto à l’idée.

“J’avais juste l’impression que quelqu’un pouvait y voir une présence menaçante et cela me rend vraiment triste et offensé.”

Elle s’est dite préoccupée par les graffitis apparus sur un mur de briques en face de la bibliothèque commémorative Howard-Tilton de Tulane au cours des dernières semaines. On y lisait « du fleuve à la mer » – le début de la phrase «du fleuve à la mer, la Palestine sera libre“, que la Ligue Anti-Diffamation a qualifié de slogan antisémite appelant à l’éradication d’Israël.

“Qu’est-ce que cela signifie? Vous devez détruire l’État juif ? » Yavneh-Klos a dit. « Êtes-vous en train de dire que le peuple juif n’a aucun droit sur cette terre ?

“Cela ne devrait pas être une question qui divise”

Pour Ariel Moyal, organisateur local de Jewish Voice for Peace, un groupe national juif antisioniste, « du fleuve à la mer » signifie simplement la libération pour les Palestiniens.

« Les Juifs réagissent à cela dans un contexte de peur et de traumatisme générationnel lié au déplacement », a déclaré Moyal. « C’est tellement triste pour moi que l’idée de liberté palestinienne pour certains Israéliens – la considérant comme antisémite – rejette la réalité de la situation actuelle. »

Le père de Moyal vit en Israël. Elle a déclaré que lorsqu’elle a appris les attaques du 7 octobre, elle s’est d’abord inquiète pour sa sécurité, lui envoyant un texto pour s’assurer qu’il allait bien. Lorsqu’elle a découvert qu’il était en sécurité, son esprit s’est tourné vers la population de Gaza.

« Ma réaction immédiate a été une sorte de terreur et j’ai déjà anticipé quelle serait la réaction d’Israël. »

Ariel Moyal s’exprime lors d’une marche pour la Palestine au Capitole de l’État de Baton Rouge. Crédit : Photo fournie par Ariel Moyal

Moyal a déclaré qu’elle évite de parler de ce conflit avec son père, car elle soutient la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens et lui ne le fait pas.

« Il a été difficile d’avoir ces conversations dans le passé », a déclaré Moyal.

Elle a déclaré qu’il y avait certaines choses sur lesquelles ils devraient, ainsi que la communauté dans son ensemble, être en mesure de s’entendre, comme la nécessité d’un cessez-le-feu.

«Je pense simplement que cela ne devrait pas être une question qui divise», a-t-elle déclaré. « Si nous avons le moindre sens moral, tout le monde doit exiger un cessez-le-feu et apprendre à comprendre la racine du problème. »

Elle a déclaré qu’il était normal de ressentir du chagrin à propos des quelque 1 400 personnes décédées en Israël à cause de l’insurrection du 7 octobre et de s’opposer à ce qu’elle qualifie de génocide du peuple palestinien.

« Il est difficile d’être honnête à la fois sur le chagrin et la peur – du genre : OK, qu’est-ce que cela signifie pour ma famille », a déclaré Moyal, « et aussi être honnête et dire que le problème ici est vraiment l’occupation israélienne et la violence qui la maintient. .»